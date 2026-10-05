劇場版『虎に翼』仲野太賀・石田ゆり子らカムバック！ 高杉真宙・国仲涼子ら新キャストも発表
伊藤沙莉が主演する劇場版『虎に翼』のキャスト第2弾が解禁された。石田ゆり子、岡部たかし、上川周作、仲野太賀が連続テレビ小説から続投するほか、劇場版オリジナルキャストとして、高杉真宙、国仲涼子、蓮見翔が出演。語りは引き続き尾野真千子が務める。
【動画】劇場版『虎に翼』特報 寅子（伊藤沙莉）が再び立ち上がる
本作は、2024年に放送されたNHKの連続テレビ小説『虎に翼』の監督・梛川善郎×脚本・吉田恵里香×音楽・森優太×主演・伊藤沙莉のチームが再集結し、完全オリジナルストーリーで映画化。50年を超えるNHKの連続テレビ小説の中で、主演キャストが続投した映画化は初となる。
連続テレビ小説では、日本初の女性弁護士で、後に女性初の判事・裁判所長も務めた三淵嘉子さんをモデルにした主人公の寅子（伊藤）が、志を同じくする女性たちと道なき道を切り開いていく姿を描いた。劇場版は、ドラマでは描ききれなかった明律大学女子部時代の新たなエピソードや、現代につながる寅子の“最後の事件”を、時代をまたぐ壮大なスケールで描く。
今回発表されたキャストのうち、連続テレビ小説に続いて劇場版にも出演するのは、伊藤沙莉演じる寅子の母・猪爪はる役の石田ゆり子、父・直言役の岡部たかし、兄・直道役の上川周作、そして、戦争で亡くなった寅子の前夫・佐田優三役の仲野太賀。
さらに、劇場版のオリジナルキャストとして、明律大学の学生・比嘉恵文の母親である比嘉芳子役で国仲涼子、思想勉強会を主催する長谷部勇吉役で高杉真宙、戦前の社会運動家・木之上権太役で蓮見翔が参加する。
劇場版『虎に翼』は、2027年1月15日より公開。
＜コメント＞
《石田ゆり子》
撮影に入ると、あの頃の空気が瞬時に戻ってくるような、不思議で幸せな気持ちになりました。
寅子や猪爪家のみんなは自分にとっても特別な存在で、他の現場で活躍している姿を見かけると「頑張っているな」とお母さんのような気持ちになり、いつも家族のように思っています。
はるさんは私にとって憧れの人で、どこか自分の祖母に語りかけるような気持ちで演じていました。
「虎に翼」を愛してやまないファンの皆様がたくさんいらっしゃると思いますが、
本作もとても素晴らしい作品になっていますので、ぜひ楽しみにしていてください。
《岡部たかし》
現場では当時の雰囲気がそのままに残っていて、すぐに直言に戻り、楽しく撮影できました。
朝ドラで多くの賞をいただいていたので、映画になると聞いたときは、驚きよりも喜びの方が大きかったです。
寅が学生の頃から立ち向かっていた色々な課題は、現代に通じるような本作でも続いていて、寅が変わらず戦い続けている姿に、改めて考えさせられました。
朝ドラをご覧になっていた方も多くいらっしゃると思いますが、この映画でまたあの時を思い出しながら、みんなでわいわい語り合っていただけたら嬉しく思います。
《仲野太賀》
約２年ぶりとなる「虎に翼」の現場は嬉しい再会ばかりでした。
あっという間に撮影が終わってしまいましたが、こうして再び戻ってこられたこと自体が奇跡的のようで、本当に嬉しく思っています。
時間が経ってもあの頃と変わらない家族の絆が感じられて、胸アツでした。
「虎に翼」ファンの皆様に楽しんでいただけるような、盛りだくさんの内容になっていますので、ぜひ劇場で観ていただけますと幸いです。
《上川周作》
現場でキャスト、スタッフの皆さんと再会して、当時の安心感と一緒に芝居ができる喜びを感じ、その瞬間を噛み締めながら撮影しました。
再び家族が一堂に会して、寅の背中を押すエールを送ることができ、家族っていいなと改めて実感しています。
今回の映画化は、たくさんの皆様が「虎に翼」を応援してくださったおかげで実現したものだと思いますので映画化が決まったときはとても嬉しかったです。
寅が、葛藤しながらも前に進んでいく物語に、僕自身も勇気を沢山もらっています。
僕が、あのセリフを言うのか、言わないのか…！ ぜひご期待ください。
《高杉真宙》
朝ドラの作品が映画化されるということで素直に驚きました。
私自身、今回参加させていただくにあたって視聴したのですが、「出会えて良かった！」と一瞬で『虎に翼』のファンになりました。
たくさんの方々を魅了するのもわかるわかる！と。そんな出会いに感謝しています。
映画を待ってくださっている皆さまと一緒に、一人のファンとしても、公開を楽しみにしています。
《国仲涼子》
朝ドラから映画化される作品に出演させていただけることを、大変嬉しく思います。
伊藤沙莉さんとは21年振りの共演となり、またご一緒できることをとても感慨深く感じています。
私の出演シーンは沖縄が舞台で、撮影現場も沖縄出身の方が多く、和やかな雰囲気の中で楽しく撮影することができ、また、東京へ行ってしまった息子を心配する母親を演じることも新鮮で、楽しみながら役と向き合うことができました。
《蓮見翔》
テレビドラマで多くの人を魅了した作品に自分が参加することへのプレッシャーはありましたが、素敵な作品に携わることができてすごく嬉しいです。
当時の人々の熱が役者やスタッフさんによって今を生きる人々に届く凄まじい映画だと思います。
《尾野真千子》
朝ドラに引き続き語りで参加させていただいております。
朝ドラが映画になる、なかなかないことですが、このようにしてすばらしい朝ドラが映画として残っていくことはとてもうれしいです。
映画を観て、また朝ドラの「虎に翼」を見ていただいたり、いろんな形で朝ドラを楽しんでいただけたら幸いです。
【動画】劇場版『虎に翼』特報 寅子（伊藤沙莉）が再び立ち上がる
本作は、2024年に放送されたNHKの連続テレビ小説『虎に翼』の監督・梛川善郎×脚本・吉田恵里香×音楽・森優太×主演・伊藤沙莉のチームが再集結し、完全オリジナルストーリーで映画化。50年を超えるNHKの連続テレビ小説の中で、主演キャストが続投した映画化は初となる。
今回発表されたキャストのうち、連続テレビ小説に続いて劇場版にも出演するのは、伊藤沙莉演じる寅子の母・猪爪はる役の石田ゆり子、父・直言役の岡部たかし、兄・直道役の上川周作、そして、戦争で亡くなった寅子の前夫・佐田優三役の仲野太賀。
さらに、劇場版のオリジナルキャストとして、明律大学の学生・比嘉恵文の母親である比嘉芳子役で国仲涼子、思想勉強会を主催する長谷部勇吉役で高杉真宙、戦前の社会運動家・木之上権太役で蓮見翔が参加する。
劇場版『虎に翼』は、2027年1月15日より公開。
＜コメント＞
《石田ゆり子》
撮影に入ると、あの頃の空気が瞬時に戻ってくるような、不思議で幸せな気持ちになりました。
寅子や猪爪家のみんなは自分にとっても特別な存在で、他の現場で活躍している姿を見かけると「頑張っているな」とお母さんのような気持ちになり、いつも家族のように思っています。
はるさんは私にとって憧れの人で、どこか自分の祖母に語りかけるような気持ちで演じていました。
「虎に翼」を愛してやまないファンの皆様がたくさんいらっしゃると思いますが、
本作もとても素晴らしい作品になっていますので、ぜひ楽しみにしていてください。
《岡部たかし》
現場では当時の雰囲気がそのままに残っていて、すぐに直言に戻り、楽しく撮影できました。
朝ドラで多くの賞をいただいていたので、映画になると聞いたときは、驚きよりも喜びの方が大きかったです。
寅が学生の頃から立ち向かっていた色々な課題は、現代に通じるような本作でも続いていて、寅が変わらず戦い続けている姿に、改めて考えさせられました。
朝ドラをご覧になっていた方も多くいらっしゃると思いますが、この映画でまたあの時を思い出しながら、みんなでわいわい語り合っていただけたら嬉しく思います。
《仲野太賀》
約２年ぶりとなる「虎に翼」の現場は嬉しい再会ばかりでした。
あっという間に撮影が終わってしまいましたが、こうして再び戻ってこられたこと自体が奇跡的のようで、本当に嬉しく思っています。
時間が経ってもあの頃と変わらない家族の絆が感じられて、胸アツでした。
「虎に翼」ファンの皆様に楽しんでいただけるような、盛りだくさんの内容になっていますので、ぜひ劇場で観ていただけますと幸いです。
《上川周作》
現場でキャスト、スタッフの皆さんと再会して、当時の安心感と一緒に芝居ができる喜びを感じ、その瞬間を噛み締めながら撮影しました。
再び家族が一堂に会して、寅の背中を押すエールを送ることができ、家族っていいなと改めて実感しています。
今回の映画化は、たくさんの皆様が「虎に翼」を応援してくださったおかげで実現したものだと思いますので映画化が決まったときはとても嬉しかったです。
寅が、葛藤しながらも前に進んでいく物語に、僕自身も勇気を沢山もらっています。
僕が、あのセリフを言うのか、言わないのか…！ ぜひご期待ください。
《高杉真宙》
朝ドラの作品が映画化されるということで素直に驚きました。
私自身、今回参加させていただくにあたって視聴したのですが、「出会えて良かった！」と一瞬で『虎に翼』のファンになりました。
たくさんの方々を魅了するのもわかるわかる！と。そんな出会いに感謝しています。
映画を待ってくださっている皆さまと一緒に、一人のファンとしても、公開を楽しみにしています。
《国仲涼子》
朝ドラから映画化される作品に出演させていただけることを、大変嬉しく思います。
伊藤沙莉さんとは21年振りの共演となり、またご一緒できることをとても感慨深く感じています。
私の出演シーンは沖縄が舞台で、撮影現場も沖縄出身の方が多く、和やかな雰囲気の中で楽しく撮影することができ、また、東京へ行ってしまった息子を心配する母親を演じることも新鮮で、楽しみながら役と向き合うことができました。
《蓮見翔》
テレビドラマで多くの人を魅了した作品に自分が参加することへのプレッシャーはありましたが、素敵な作品に携わることができてすごく嬉しいです。
当時の人々の熱が役者やスタッフさんによって今を生きる人々に届く凄まじい映画だと思います。
《尾野真千子》
朝ドラに引き続き語りで参加させていただいております。
朝ドラが映画になる、なかなかないことですが、このようにしてすばらしい朝ドラが映画として残っていくことはとてもうれしいです。
映画を観て、また朝ドラの「虎に翼」を見ていただいたり、いろんな形で朝ドラを楽しんでいただけたら幸いです。