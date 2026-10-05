食べたはずのお寿司が“手から湧き出る”イリュージョンのような映像がSNSで話題を集めている。

【映像】食べたはずのお寿司→手から湧き出る瞬間

Xへ動画を投稿したのはざきさん（@Zaki6530）。小さなマジシャンの正体は4歳の息子だ。動画には、食べたはずのお寿司が湧き出るかのような光景が映っている。

驚愕テクニックの真相

とにかく器用だという息子は、3本の指でお寿司を食べながら、実はもう1つを薬指と小指で挟んでいたという。

ざきさんは、カメラの角度など奇跡的にすべてがかみ合った映像だったと振り返っている。

この動画を見たお笑いコンビ・たんぽぽの白鳥久美子は「この年齢でこの手先の器用さはすごいですね。感動しちゃった、あんな子見たことないわ」と驚嘆。徳永有美キャスターも「とんでもない子を発見しました。心底びっくり。この子は絶対に将来すごい人になる。『あの時の子だ！』ってなると思う。最初はAIかと思った。本当にすごい。マジシャンの誕生！」と驚きを隠せない様子を見せていた。

何気ない食事を撮影したこの投稿は表示数4900万超えの大反響となっており、「才能を感じる」「本職だけど、一瞬AI動画かと思うぐらい不思議」などの声が寄せられている。（『わたしとニュース』より）