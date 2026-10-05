交通事故に遭い、20日間入院することになった飼い主さん。退院後、お家に帰ると、そこには飼い主さんを待ち侘びていた大型犬の姿が！その光景がYouTube上に公開されると、「よかったね」「かわいい」という声が寄せられました！

【動画：交通事故に遭い『20日間の入院』をした女性→退院後『大型犬と再会した』結果…玄関を開けた瞬間の『涙溢れる光景』】

️飼い主さんが帰ってくると…

YouTubeチャンネル「urutorana 」さまに投稿された、サモエドのセブンちゃんの反応が注目を集めています。

少し前、セブンちゃんと散歩中に交通事故に遭ってしまった飼い主さん。それから20日間、入院することになってしまったのだそう。セブンちゃんは飼い主さんが事故に遭った光景を目の当たりにし、当時もすごく心配そうな様子を見せていたといいます。

そして20日後、ついに飼い主さんの退院日。

飼い主さんが玄関ドアの鍵を開けると、その音に気づいたセブンちゃんは……

すぐさま顔を上げて反応！しかし、しばらく帰ってきてなかったため、「気のせいか……」と一旦は諦めてしまったのだそう。

️嬉しさが爆発！

しかし、やっぱり玄関から聞き覚えのある音が聞こえてきます。そして、玄関の扉が開く音が聞こえると……

「やっぱりそうだ！」とすぐさまドアを潜り抜けて玄関へダッシュ！飼い主さんの姿を見つけると、思わず「わんわん！」といつもより高い声をあげて喜びを伝えてくれたそうです。

その後も喜びが抑えきれないセブンちゃんは、飼い主さんに飛びつくように「おかえり」「もう大丈夫なの？」と言いたげな様子で匂いを嗅いだり顔を舐めたり。

️全身で喜びを表すセブンちゃん

全身で喜びを表してくれたセブンちゃんは、その後も嬉しそうに飼い主さんを見上げて、一緒にリビングへ。

飼い主さんがリビングのソファに座ると、やっぱり喜びを抑えきれず、飼い主さんに抱きついてしまうのでした！

このセブンちゃんと飼い主さんの再会の様子は、YouTube上でも注目を集めており、「よかったね」「かわいい」「本当に良かったです」といった声が寄せられました！

YouTubeチャンネル「urutorana 」さまでは、他にもセブンちゃんと飼い主さんの日々の様子が更新されています。

セブンちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「urutorana 」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。