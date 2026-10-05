発砲回数から推測される使用拳銃と犯行の計画性

リクルーター(18)に求刑１年６ヶ月。「アルバイトでもなんでもない」元警視庁刑事が語る栃木強盗殺人事件とトクリュウの実態

約660万件流出の「タイムズカー」集団訴訟へ。運転免許証流出がもたらす「名寄せ」の恐怖

【尼崎ドクター・遺体遺棄事件】元警視庁刑事が指摘する、妻切断事件の盲点「殺人での立件が難しくなる可能性」

チャンネル情報

元警視庁刑事・国際捜査官。1993～2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。