◇ナ・リーグ ブレーブス-ドジャース（2026年10月4日 ロサンゼルス）

ブレーブスのウォルト・ワイス監督（62）が5日（日本時間6日）、ドジャースとの地区シリーズ第2戦の試合前に記者会見を行い、本拠地アトランタに舞台を移す第3戦でエース左腕セールが先発することを明言した。ドジャースは同戦で山本の先発が公表されており、両チームの運命を握るエース対決が実現する。

セールは9月30日（同10月1日）のフィリーズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦で先発し、6回1/3を3失点と力投。2日（同3日）の第3戦でもリリーフ登板するなどフル回転しており、この日の登板を見送った。指揮官は「我々は万全の状態のクリス・セールを求めている。今日の投球でベストな状態の彼が見られるかは分からないが、第3戦で確実に最高の状態で投げてもらうことにしました」と説明。ケガや痛みについては「ない」とキッパリ否定し、「彼は頼めば毎日でも投げる。第3戦で彼を投げさせるために下した決断だ」と力を込めた。

ドジャースは第3戦に山本由伸が先発する。セールと山本は今年8月27日（同28日）の試合でも投げ合い、ハイレベルな投手戦を展開。セールは11三振を奪い、8年ぶりに100マイル超を計測するなど、ドジャース打線に付けいるスキさえ与えず、被安打5で7年ぶり完封勝利を記録。山本は初回、先頭打者に初球を本塁打され、6回1/3を1失点と持ち味の安定感を示したが、味方の援護に恵まれず敗戦投手となった。

この日の第2戦は救援左腕カーを先発に立て、初戦に続くブルペンゲームとなる。前回から中2日での登板となるカーについて、ワイス監督は「前回ほど長くは投げられないかもしれない」と早めの継投策を示唆。打線でもショーン・マーフィー捕手をDHで起用し代打の選択肢を広げるなど、総力戦で王者を迎え撃つ構えだ。