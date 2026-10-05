仲野太賀、劇場版『虎に翼』で優三役再び「家族の絆が感じられて、胸アツ」 猪爪家＆高杉真宙・国仲涼子らも出演
俳優の伊藤沙莉が主演する劇場版『虎に翼』（2027年1月15日公開）のキャストが新たに発表された。連続テレビ小説で主人公・寅子（ともこ）の前夫・佐田優三を演じた仲野太賀をはじめ、母・猪爪はる役の石田ゆり子、父・直言役の岡部たかし、兄・直道役の上川周作らが再集結。新たに高杉真宙、国仲涼子、蓮見翔が参加し、尾野真千子が引き続き語りを務める。
【動画】伊藤沙莉コメント入り『劇場版 虎に翼』特別映像
2024年に放送されたNHK連続テレビ小説『虎に翼』は、日本初の女性弁護士で、後に女性初の判事・裁判所長も務めた三淵嘉子さんをモデルに、寅子と志を同じくする仲間たちが道なき道を切り開いていく姿を描いた。
劇場版には、監督の梛川善郎、脚本の吉田恵里香、音楽の森優太らドラマの制作陣が再集結。完全オリジナルストーリーで、明律大学女子部時代の新たなエピソードや、現代につながる寅子の“最後の事件”が描かれる。
ドラマでは戦争で亡くなった優三。寅子と互いに涙をこらえながら笑顔を交わした出征の場面も印象を残した。仲野は「約2年ぶりとなる『虎に翼』の現場は嬉しい再会ばかりでした」と振り返り、「あっという間に撮影が終わってしまいましたが、こうして再び戻ってこられたこと自体が奇跡的のようで、本当にうれしく思っています。時間が経ってもあの頃と変わらない家族の絆が感じられて、胸アツでした」と再会の喜びを語った。
新キャストの高杉は、思想勉強会を主催する長谷部勇吉役を演じる。出演にあたってドラマを視聴し、「『出会えて良かった！』と一瞬で『虎に翼』のファンになりました」といい、「映画を待ってくださっている皆さまと一緒に、一人のファンとしても、公開を楽しみにしています」とコメントした。
国仲が演じるのは、明律大学の学生・比嘉恵文の母・芳子。伊藤とは21年ぶりの共演となり、「またご一緒できることをとても感慨深く感じています」と喜びを伝えた。出演シーンは沖縄が舞台で、「撮影現場も沖縄出身の方が多く、和やかな雰囲気の中で楽しく撮影することができ」と振り返り、東京へ行った息子を心配する母親役に向き合った。
戦前の社会運動家・木之上権太役で参加する蓮見は、「テレビドラマで多くの人を魅了した作品に自分が参加することへのプレッシャーはありましたが、素敵な作品に携わることができてすごく嬉しいです」とコメント。「当時の人々の熱が役者やスタッフさんによって今を生きる人々に届く凄まじい映画だと思います」と語っている。
■今回発表されたキャストのコメント
▼石田ゆり子
撮影に入ると、あの頃の空気が瞬時に戻ってくるような、不思議で幸せな気持ちになりました。
寅子や猪爪家のみんなは自分にとっても特別な存在で、他の現場で活躍している姿を見かけると「頑張っているな」とお母さんのような気持ちになり、いつも家族のように思っています。
はるさんは私にとって憧れの人で、どこか自分の祖母に語りかけるような気持ちで演じていました。
『虎に翼』を愛してやまないファンの皆様がたくさんいらっしゃると思いますが、本作もとても素晴らしい作品になっていますので、ぜひ楽しみにしていてください。
▼岡部たかし
現場では当時の雰囲気がそのままに残っていて、すぐに直言に戻り、楽しく撮影できました。
朝ドラで多くの賞をいただいていたので、映画になると聞いたときは、驚きよりも喜びの方が大きかったです。
寅が学生の頃から立ち向かっていたいろいろな課題は、現代に通じるような本作でも続いていて、寅が変わらず戦い続けている姿に、改めて考えさせられました。
朝ドラをご覧になっていた方も多くいらっしゃると思いますが、この映画でまたあの時を思い出しながら、みんなでわいわい語り合っていただけたらうれしく思います。
▼仲野太賀
約2年ぶりとなる「虎に翼」の現場はうれしい再会ばかりでした。
あっという間に撮影が終わってしまいましたが、こうして再び戻ってこられたこと自体が奇跡的のようで、本当にうれしく思っています。
時間が経ってもあの頃と変わらない家族の絆が感じられて、胸アツでした。
『虎に翼』ファンの皆様に楽しんでいただけるような、盛りだくさんの内容になっていますので、ぜひ劇場で観ていただけますと幸いです。
▼上川周作
現場でキャスト、スタッフの皆さんと再会して、当時の安心感と一緒に芝居ができる喜びを感じ、その瞬間を噛み締めながら撮影しました。
再び家族が一堂に会して、寅の背中を押すエールを送ることができ、家族っていいなと改めて実感しています。
今回の映画化は、たくさんの皆様が『虎に翼』を応援してくださったおかげで実現したものだと思いますので映画化が決まったときはとてもうれしかったです。
寅が、葛藤しながらも前に進んでいく物語に、僕自身も勇気をたくさんもらっています。
僕が、あのせりふを言うのか、言わないのか…！ぜひご期待ください。
▼高杉真宙
朝ドラの作品が映画化されるということで素直に驚きました。
私自身、今回参加させていただくにあたって視聴したのですが、「出会えて良かった！」と一瞬で『虎に翼』のファンになりました。
たくさんの方々を魅了するのもわかるわかる！と。そんな出会いに感謝しています。
映画を待ってくださっている皆さまと一緒に、一人のファンとしても、公開を楽しみにしています。
▼国仲涼子
朝ドラから映画化される作品に出演させていただけることを、大変うれしく思います。
伊藤沙莉さんとは21年ぶりの共演となり、またご一緒できることをとても感慨深く感じています。
私の出演シーンは沖縄が舞台で、撮影現場も沖縄出身の方が多く、和やかな雰囲気の中で楽しく撮影することができ、
また、東京へ行ってしまった息子を心配する母親を演じることも新鮮で、楽しみながら役と向き合うことができました。
▼蓮見翔
テレビドラマで多くの人を魅了した作品に自分が参加することへのプレッシャーはありましたが、素敵な作品に携わることができてすごくうれしいです。
当時の人々の熱が役者やスタッフさんによって今を生きる人々に届く凄まじい映画だと思います。
▼尾野真千子
朝ドラに引き続き語りで参加させていただいております。
朝ドラが映画になる、なかなかないことですが、このようにしてすばらしい朝ドラが映画として残っていくことはとてもうれしいです。
映画を観て、また朝ドラの「虎に翼」を見ていただいたり、いろんな形で朝ドラを楽しんでいただけたら幸いです。
【動画】伊藤沙莉コメント入り『劇場版 虎に翼』特別映像
2024年に放送されたNHK連続テレビ小説『虎に翼』は、日本初の女性弁護士で、後に女性初の判事・裁判所長も務めた三淵嘉子さんをモデルに、寅子と志を同じくする仲間たちが道なき道を切り開いていく姿を描いた。
ドラマでは戦争で亡くなった優三。寅子と互いに涙をこらえながら笑顔を交わした出征の場面も印象を残した。仲野は「約2年ぶりとなる『虎に翼』の現場は嬉しい再会ばかりでした」と振り返り、「あっという間に撮影が終わってしまいましたが、こうして再び戻ってこられたこと自体が奇跡的のようで、本当にうれしく思っています。時間が経ってもあの頃と変わらない家族の絆が感じられて、胸アツでした」と再会の喜びを語った。
新キャストの高杉は、思想勉強会を主催する長谷部勇吉役を演じる。出演にあたってドラマを視聴し、「『出会えて良かった！』と一瞬で『虎に翼』のファンになりました」といい、「映画を待ってくださっている皆さまと一緒に、一人のファンとしても、公開を楽しみにしています」とコメントした。
国仲が演じるのは、明律大学の学生・比嘉恵文の母・芳子。伊藤とは21年ぶりの共演となり、「またご一緒できることをとても感慨深く感じています」と喜びを伝えた。出演シーンは沖縄が舞台で、「撮影現場も沖縄出身の方が多く、和やかな雰囲気の中で楽しく撮影することができ」と振り返り、東京へ行った息子を心配する母親役に向き合った。
戦前の社会運動家・木之上権太役で参加する蓮見は、「テレビドラマで多くの人を魅了した作品に自分が参加することへのプレッシャーはありましたが、素敵な作品に携わることができてすごく嬉しいです」とコメント。「当時の人々の熱が役者やスタッフさんによって今を生きる人々に届く凄まじい映画だと思います」と語っている。
■今回発表されたキャストのコメント
▼石田ゆり子
撮影に入ると、あの頃の空気が瞬時に戻ってくるような、不思議で幸せな気持ちになりました。
寅子や猪爪家のみんなは自分にとっても特別な存在で、他の現場で活躍している姿を見かけると「頑張っているな」とお母さんのような気持ちになり、いつも家族のように思っています。
はるさんは私にとって憧れの人で、どこか自分の祖母に語りかけるような気持ちで演じていました。
『虎に翼』を愛してやまないファンの皆様がたくさんいらっしゃると思いますが、本作もとても素晴らしい作品になっていますので、ぜひ楽しみにしていてください。
▼岡部たかし
現場では当時の雰囲気がそのままに残っていて、すぐに直言に戻り、楽しく撮影できました。
朝ドラで多くの賞をいただいていたので、映画になると聞いたときは、驚きよりも喜びの方が大きかったです。
寅が学生の頃から立ち向かっていたいろいろな課題は、現代に通じるような本作でも続いていて、寅が変わらず戦い続けている姿に、改めて考えさせられました。
朝ドラをご覧になっていた方も多くいらっしゃると思いますが、この映画でまたあの時を思い出しながら、みんなでわいわい語り合っていただけたらうれしく思います。
▼仲野太賀
約2年ぶりとなる「虎に翼」の現場はうれしい再会ばかりでした。
あっという間に撮影が終わってしまいましたが、こうして再び戻ってこられたこと自体が奇跡的のようで、本当にうれしく思っています。
時間が経ってもあの頃と変わらない家族の絆が感じられて、胸アツでした。
『虎に翼』ファンの皆様に楽しんでいただけるような、盛りだくさんの内容になっていますので、ぜひ劇場で観ていただけますと幸いです。
▼上川周作
現場でキャスト、スタッフの皆さんと再会して、当時の安心感と一緒に芝居ができる喜びを感じ、その瞬間を噛み締めながら撮影しました。
再び家族が一堂に会して、寅の背中を押すエールを送ることができ、家族っていいなと改めて実感しています。
今回の映画化は、たくさんの皆様が『虎に翼』を応援してくださったおかげで実現したものだと思いますので映画化が決まったときはとてもうれしかったです。
寅が、葛藤しながらも前に進んでいく物語に、僕自身も勇気をたくさんもらっています。
僕が、あのせりふを言うのか、言わないのか…！ぜひご期待ください。
▼高杉真宙
朝ドラの作品が映画化されるということで素直に驚きました。
私自身、今回参加させていただくにあたって視聴したのですが、「出会えて良かった！」と一瞬で『虎に翼』のファンになりました。
たくさんの方々を魅了するのもわかるわかる！と。そんな出会いに感謝しています。
映画を待ってくださっている皆さまと一緒に、一人のファンとしても、公開を楽しみにしています。
▼国仲涼子
朝ドラから映画化される作品に出演させていただけることを、大変うれしく思います。
伊藤沙莉さんとは21年ぶりの共演となり、またご一緒できることをとても感慨深く感じています。
私の出演シーンは沖縄が舞台で、撮影現場も沖縄出身の方が多く、和やかな雰囲気の中で楽しく撮影することができ、
また、東京へ行ってしまった息子を心配する母親を演じることも新鮮で、楽しみながら役と向き合うことができました。
▼蓮見翔
テレビドラマで多くの人を魅了した作品に自分が参加することへのプレッシャーはありましたが、素敵な作品に携わることができてすごくうれしいです。
当時の人々の熱が役者やスタッフさんによって今を生きる人々に届く凄まじい映画だと思います。
▼尾野真千子
朝ドラに引き続き語りで参加させていただいております。
朝ドラが映画になる、なかなかないことですが、このようにしてすばらしい朝ドラが映画として残っていくことはとてもうれしいです。
映画を観て、また朝ドラの「虎に翼」を見ていただいたり、いろんな形で朝ドラを楽しんでいただけたら幸いです。