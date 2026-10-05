日テレ初M！LKの冠番組『M！LKに言ってみ？』今夜放送 メンバー5人が依頼人のお悩みを全力で解決！
M!LKの日本テレビでの初冠番組『M!LKに言ってみ？』が、本日5日23時59分スタートする。
【写真】M！LKの5人が依頼人のお悩みを解決！
同番組は、全国の依頼人から寄せられたお悩みをM！LKの5人が全力で解決する1時間の新番組。気が遠くなるような過酷なロケから、胸キュンの恋愛相談まで、5人にしかできないやり方で超真剣サポートする。スタジオ進行役はせいや（霜降り明星）、ゲストに大沢あかね、菊地亜美を迎える。
最初のお悩み解決に向かったのは、塩崎太智と山中柔太朗。「いろんな悩みを解決してきた自信はある」と超前向きな2人が解決するお悩みは、67歳男性の「クロールで50メートルをかっこよく泳ぎ切りたい」。10年前に体験したスイミングスクールで泳げなかった恥ずかしさがトラウマとなり、それ以来、泳ぐことを諦めてしまった依頼人。「ちゃんとしたクロールで泳ぎたい」という夢を、塩崎と山中がお手伝い。しかし、塩崎＆山中もまた泳げなかった…。
依頼人の顔が不安に染まる中、やる気だけはある2人。自分たちなりの方法で依頼人の力になろうと、ある作戦を考案。佐野勇斗、吉田仁人、曽野舜太も応援するべくサポート。熱い思いに触れた依頼人は「こんなおっさんのために…」と大感激。果たして依頼人は50メートル完泳できるのか？
曽野舜太と吉田仁人が解決するお悩みは、35歳女性の「27年前に読んだ絵本をもう一度読みたい」。人生に影響を与えたかけがえのない1冊を、大人になった今、もう一度読んでみたいというが、タイトルも表紙も忘れてしまったそうで…。唯一の手がかりは依頼人の曖昧な記憶のみ。ネットリサーチではラチが明かず、自分たちの足で探し始める2人に、M！LK史上最も過酷なロケが待っていた。
このほか、「M！LK先生に言ってみ？」のコーナーでは、青春真っただ中の小中学生の悩みを、メンバーが先生となって即興アドバイス。「好きな男の子に会いたいのに勇気が出ない」という恋愛相談に、佐野が超真剣回答。佐野に勇気をもらった相談者が、片思いの彼にガチ電話する。
『M！LKに言ってみ？』は、日本テレビにて10月5日23時59分放送。
【写真】M！LKの5人が依頼人のお悩みを解決！
同番組は、全国の依頼人から寄せられたお悩みをM！LKの5人が全力で解決する1時間の新番組。気が遠くなるような過酷なロケから、胸キュンの恋愛相談まで、5人にしかできないやり方で超真剣サポートする。スタジオ進行役はせいや（霜降り明星）、ゲストに大沢あかね、菊地亜美を迎える。
依頼人の顔が不安に染まる中、やる気だけはある2人。自分たちなりの方法で依頼人の力になろうと、ある作戦を考案。佐野勇斗、吉田仁人、曽野舜太も応援するべくサポート。熱い思いに触れた依頼人は「こんなおっさんのために…」と大感激。果たして依頼人は50メートル完泳できるのか？
曽野舜太と吉田仁人が解決するお悩みは、35歳女性の「27年前に読んだ絵本をもう一度読みたい」。人生に影響を与えたかけがえのない1冊を、大人になった今、もう一度読んでみたいというが、タイトルも表紙も忘れてしまったそうで…。唯一の手がかりは依頼人の曖昧な記憶のみ。ネットリサーチではラチが明かず、自分たちの足で探し始める2人に、M！LK史上最も過酷なロケが待っていた。
このほか、「M！LK先生に言ってみ？」のコーナーでは、青春真っただ中の小中学生の悩みを、メンバーが先生となって即興アドバイス。「好きな男の子に会いたいのに勇気が出ない」という恋愛相談に、佐野が超真剣回答。佐野に勇気をもらった相談者が、片思いの彼にガチ電話する。
『M！LKに言ってみ？』は、日本テレビにて10月5日23時59分放送。