【村井 真子】「この店員はクビにしろ」と大学生バイトに大激怒…周囲もドン引きした、カスハラ化した客の「まさかの要求」

労務相談やハラスメント対応を主力業務として扱っている社労士である私が、企業や労働者から受けるご相談は年々多様化しています。なかでも近年社会問題になっているカスタマーハラスメント（カスハラ）のご相談は急増しており、従業員と顧客の間で現場対応をするマネージャークラスの苦悩は頂点に達しているといっても過言ではありません。

今回は、2026年10月より対策が企業に義務化されたカスハラの事例をもとに、正当な苦情が途中からカスハラへ変わる境界線や、現場でとるべき対応について考えていきたいと思います。（なお、ご相談事例は個人の特定を防ぐため、複数のエピソードを組み合わせて再構成したものです）

思いがけないクレームにとまどう従業員

大型連休直前の金曜日、午後7時。家族連れや大学生、仕事帰りの若手社会人らでにぎわう店内で、4人組の女性客の1人がスタッフに声をかけました。

「私が頼んだ料理がまだ届かないんだけど、確認してもらえますか」

確かに、同じテーブルの3名にはすでにメイン料理が配膳されており、全員が揃ってから食べようと待っている様子です。テーブルに並べられた料理はいずれも温かいものでしたが、すでに湯気は消えており、声をかけてきた客と同席しているメンバーにも不機嫌な様子が見られました。

呼び止められたフロアスタッフのBさんが伝票を確認すると、4人で来店しているにもかかわらず、メイン料理は3品しか注文されていません。一度確認する旨を伝えてバックヤードに下がり、オーダーをとった学生アルバイトのAさんに状況を聞くと、注文を受けた際、客の1人が頼んだ料理を聞き漏らしていた可能性があることがわかりました。

Aさんはマニュアル通りにオーダー確認を行い、内容を復唱していましたが、その際4人に対してメイン料理が3品しかなかったため、品数が合わないことに違和感を持っていました。

しかし、客側からも、復唱された内容について訂正がなかったこと、ドリンクバーが人数分注文されていたこと、過去同様の事例で確認したときはドリンクバーだけの注文ではだめなのかと睨まれた経験もあり、「あえて聞かなくてもいいか」と思ってしまったとのことです。

Aさんは慌てて謝罪のために客のもとへ行き、注文が入っていなかった経緯を説明しようとしました。

「申し訳ございません。ご注文を復唱して確認させていただいたのですが、その際にご訂正がなく、お客様のご注文が入っていなかったようで……」

その言葉を聞いた客たちの表情が変わりました。

「それは、こっちが悪いっていうことですか」

「ひどくないですか。聞き漏らしたのはそっちですよね？」

「私たちもう20分くらい待ってるんですよ」

料理が来ないと言っていた女性客をはじめ、口々に女性たちが怒りをあらわにしています。

Aさんは「お客様が悪いという意味ではありません。こちらの確認が足りず、申し訳ございません」と重ねて謝罪しました。さらに、「すぐに注文をお通ししますが、ただいま大変混み合っているため、提供まで少々お時間をいただきます」と説明しました。

しかし、客の怒りは収まりません。Aさんが謝罪すればするほど「こんなに待ったのに」「一緒に食べるつもりで待ってたのに。冷めちゃったし最悪」「対応悪すぎ」「作り直してよ」と畳みかけるように苛立ちをぶつけてきます。Aさんはお詫びの言葉を繰り返していましたが、作り直しの判断は自分ではできず、徐々に苛立ちがにじんできました。

厨房に入っていた店長がBさんから様子を聞いて慌ててAさんと対応を代わり、あらためて謝罪しても、客たちの怒りは収まりませんでした。

店長は、注文を聞き漏らしたことと、Aさんの説明が客にも責任があるように受け取られかねないものだったことを謝罪しました。そのうえで、届いていない料理を至急用意し、冷めてしまった3人分の料理も作り直すと申し出ました。

しかし、その客たちは、

「料理を作り直せば済む話じゃないですよね」

「この店員、さっきから言い訳ばかりじゃないですか」

「こんな店員はクビにしたほうがいいんじゃないですか」

と、Aさんの処分まで求める発言をしてきたのです。

店長が「スタッフへの指導はこちらで行いますが、処分についてこの場でお約束することはできません」と説明すると、「責任者なのに、その程度の対応しかできないのか」「この店員をどう処分したのか、後で報告してほしい」「納得できる説明があるまで帰らない」と、さらに声を荒らげてきました。

店長は何度も謝罪し、料理の作り直しに加えて、この日の飲食代を請求しないことも申し出ました。それでも、「無料にしてほしいと言っているわけではない。誠意を見せてほしい」と言われ、話は収まりません。4人が互いの言葉に同調しながら非難を重ね、次第に引っ込みがつかなくなっているようにも見えたといいます。

客の要求にどこまで応えるべきか

対応は30分を超え、大声は店内に響き続けました。周囲の客は会話をやめ、子どもを連れた家族が席を立つ様子もありました。バックヤードに下がったAさんは、「私の言い方が悪かったのでしょうか。もう一度、私が謝ったほうが良いですか」と、自分を責めていました。

結局、店長が重ねて謝罪し、代金を受け取らないことを申し出、そのほかに株主優待用の食事クーポンを提供すると、客たちはようやく店を後にしました。

このレストランを経営する相談者は、その時間、店にはいませんでした。閉店後、店長から一連の報告を受けて初めて事態を知りました。

店長は、「こちらのミスが発端なので、途中で対応を打ち切ってよいのか判断できなかった」「警察を呼ぶほどのことなのかも分からず、とにかく謝り続けるしかなかった」と話したそうです。また、Aさんは翌日になっても強く落ち込み、「接客に出るのが怖い」と訴えていました。

経営者自身も、注文の聞き漏らしや説明の仕方には改善すべき点があると考えていました。その一方で、店側にミスがあったからといって、従業員の解雇を求められたり、ほかの客が怯えるほど大声で責め続けられたりしても、受け入れなければならないのか疑問を感じたといいます。

「私の感覚でも復唱して訂正がないならＡの対応は間違いではなかったと思いますが、顧客からすればオーダーが通っていないと思って不満に思うのは当然です。これは認識の不一致ということですよね。先生、こういう場合はカスハラになるんじゃないでしょうか？

オーダーをきちんと聞いていなかった客側にも過失があると思うのですが…Ａはまだ大学生です。いい子で一生懸命働いてくれていました。でも、もう辞めるって言ってきても不思議じゃない状態です。顧客の要求にはどこまで応えなければならないんでしょうか？」

後日、経営者はこのような相談を抱えて、私の事務所を訪れました。

双方の食い違いはどこにあったのか

2026年10月1日、改正労働施策総合推進法が施行されました。これにより、業種や企業規模を問わず、すべての事業主に、カスタマーハラスメント（カスハラ）を防止するための雇用管理上の措置が義務づけられました。

厚生労働省の指針では、職場におけるカスハラについて、顧客などによる言動のうち、業務の性質などに照らして社会通念上許容される範囲を超え、労働者の就業環境を害するものと整理しています。対面での言動に限らず、電話やSNS上の書き込みなども対象になり得ます（参考：事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等に ついての指針 ｜厚生労働省）。

カスハラに当たるかを考えるうえで重要なのは、「顧客が何を求めているのか」という要求の内容と、「どのような方法で求めているのか」という手段や態様の両面を見ることです。

今回の事例では、顧客は料理を注文したつもりでした。一方、Aさんは注文内容を復唱し、その際に訂正されなかったことから、伝票どおりの注文だと認識していました。いわば、双方の認識が食い違ったまま、注文確認が終わってしまったのです。

だからといって、どちらにも問題がなかったとはいえません。Aさんは、4人の客に対してメイン料理が3品しかないことに違和感を持ちながら、もう一度確認しませんでした。過去に確認した際、顧客から不快な態度を取られた経験があったとしても、店側としては、聞き漏らしや入力漏れを防ぐための確認方法を見直す必要があります。

また、「復唱した際に訂正がなかった」と説明したことも、顧客に責任を転嫁されたように受け取られ、怒りを強める一因になりました。

他方で、顧客が「自分の料理だけ届いていない」と状況の確認を求めることは、当然の問い合わせです。ほかの3人が料理に手をつけずに待ち、すでに冷めてしまっていた以上、料理を早く提供してほしい、全員分を作り直してほしい、代金を調整してほしいと求めることにも相応の理由があります。この段階では、店側が可能な範囲で誠実に対応すべき苦情といえます。

しかし、店長が事情を説明して謝罪し、料理の作り直しや代金の免除を申し出た後も、「Aさんをクビにしろ」「処分した結果を報告しろ」「納得できるまで帰らない」と要求することまで、店側が受け入れなければならないわけではありません。

大声で非難を続け、ほかの客が席を立つほど店内の環境を悪化させたことも、単なる苦情の伝え方として許容される範囲を超えた可能性があります。

つまり、最初の問い合わせが正当であったとしても、その後の要求内容や伝え方によっては、途中からカスハラに変わることがあるのです。反対に、顧客の言動の一部がカスハラになり得るからといって、店側の確認不足や説明のまずさまで帳消しになるわけでもありません。

店側は、なぜAさんが品数の違いに気づきながら再確認できなかったのか、アルバイトが迷ったときにすぐ責任者へ相談できる仕組みがあったのかを検証し、再発防止につなげる必要があります。それと同時に、謝罪や合理的な補償を提示した後も、従業員の処分を求めて威圧的な言動を続ける顧客に対しては、対応を交代し、一定の段階で話を打ち切ることも必要です。

接客上の問題を振り返ることと、過度な要求から従業員を守ることは、どちらか一方を選ぶ話ではありません。店側に改善すべき点があるからといって、大学生であるAさんひとりを矢面に立たせ続けてよい理由にはならないのです。

もっとも、今回の法改正によって、企業に従業員を守る責任が初めて生じたわけではありません。

労働契約法第5条は、使用者に対し、労働者が生命や身体などの安全を確保しながら働けるよう、必要な配慮をすることを求めています。いわゆる「安全配慮義務」です。

顧客や利用者は、会社の従業員ではありません。そのため、会社が顧客の言動を完全にコントロールすることはできません。しかし、起こり得る危険を予測でき、被害を防いだり軽減したりする方法があるにもかかわらず、従業員を一人で矢面に立たせ続ければ、会社の安全配慮義務違反が問題になる可能性があります。

【後編】→「誠意を見せるまで帰らない」と大揉めに…客の「カスハラ化」に遭った飲食店がその後下した「納得の対応策」

【つづきを読む】「この店員はクビにしろ」と大学生バイトに大激怒…周囲もドン引きした、カスハラ化した客の「まさかの要求」