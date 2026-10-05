朴正煕「夫人暗殺事件」の映画で不買運動が勃発…！『鬼滅の刃』超えのヒット作が韓国社会を二分する「歴史歪曲」論争の裏側

1974年の朴正熙大統領夫人銃撃事件

秋夕（チュソク=旧暦の8月15日）の連休は、韓国の映画館にとって代表的な書き入れ時だ。昨年は日本アニメ『鬼滅の刃』と『チェンソーマン』がヒットを牽引したが、今年は久々に韓国映画が主役の座に就いた。ホ・ジノ監督の『暗殺者（たち）』が、連休の4日間で140万人以上を動員し、好調な滑り出しを見せたのである。ところが公開直後から歴史歪曲との批判が噴出し、インターネットを中心とした不買運動にまで発展。連休が明けた後も論争は収まっていない。

日本にも熱心なファンが多い『八月のクリスマス』を手がけたホ・ジノ監督の新作『暗殺者（たち）』は、1974年8月15日の光復節記念式典で、朴正煕（パク・チョンヒ）大統領の夫人・陸英修（ユク・ヨンス）氏が銃撃され死亡した事件を、新たな視点から描き直した社会派映画だ。韓国現代史における大きな悲劇の一つに数えられる事件である。

ユ・ヘジンやイ・ミンホら日本でも知られる俳優が出演し、ホ監督の作品らしく著名俳優のカメオ出演も話題を集めた。だが、論争の中心となったのは、俳優の演技でも映画の完成度でもなかった。この映画が事件を扱うにあたり、朴正煕元大統領側や中央情報部（KCIA）が暗殺事件の背後に関与した可能性を示唆する仮説を物語の主軸に据えた、という批判が相次いだのである。

1974年8月15日の光復節記念式典で、在日韓国人の文世光（ムン・セグァン）が発砲して陸英修氏を死亡させ、その場で逮捕された。韓国の捜査当局は北朝鮮の指令による犯行と結論づけたが、日本側は文世光の単独犯行と判断するなど、両国の結論が食い違ったことから、その後さまざまな陰謀論が唱えられてきた。映画は事件を追う刑事や記者たちの視点から、歴史として記録された結論に疑問を投げかける。しかし実際には、多くの観客がこの作品を「事件の背後には朴正煕政権がいた」というメッセージとして受け取った。論争の核心もまさにそこにある。

政界を巻き込んだ論争へ

保守系の市民団体やネットユーザーの間では、映画の上映中止や関係者の処罰を求める声まで上がった。オンラインでは、文在寅（ムン・ジェイン）政権下の2019年に日本製品・日本旅行の不買運動へと広がった「NO JAPAN」キャンペーンをパロディにした、「見ません。予約しません」という不買の宣伝画像が拡散し、出演俳優を批判する投稿も相次いでいる。俳優のSNSに押しかけて誹謗中傷のコメントを書き込むだけでなく、広告モデルに起用した企業にも中傷が殺到した。

これに対し、製作会社とホ・ジノ監督側は、朴正煕元大統領が陸英修氏の暗殺を指示したという結論を映画が下したわけではないと説明している。監督は、隠された真実を明らかにする作品ではなく、事件をめぐる疑問を追う過程に焦点を当てたとの立場だ。しかし、作品が投げかけた問いと観客が受け取った答えは必ずしも一致しなかった。論争は収束するどころか、むしろ拡大の一途をたどっている。

そこへ政界も加わった。保守野党の「国⺠の⼒」側は「⼈倫に反する映画」と激しく非難し、与党側の進歩（リベラル）陣営では映画の鑑賞を促す動きが出ている。朴正煕大統領記念財団や関連団体は、歴史を歪曲し故人の名誉を傷つけたとして制作陣に謝罪と上映中止を求めている。一部の市民団体は、映画製作者と主演俳優らはもちろん、作品を支援した投資企業にまで責任を問う姿勢を示し、法的対応に乗り出した。

一方、韓国映画製作者協会など映画関連団体は、「創作に参加した監督や俳優、スタッフへの過度な攻撃は望ましくない」として創作の自由を擁護する声明を発表した。抗議の矛先は出演俳優にまで向かい、映画祭や各種上映イベントにも影響が及んでいる。

学校での団体鑑賞をめぐる騒動も起きた。蔚山の高校で予定されていた団体鑑賞には保護者らの反発が集まり、教育当局への苦情を呼びかける動きも広がった。もはや一本の映画をめぐる賛否ではない。歴史認識と表現の自由、そして韓国社会の政治的分断が正面から衝突する場となっている。

韓国では、現代史を題材にした映画が公開されるたびに歴史認識をめぐる論争が繰り返されてきた。共に１千万観客を動員した大ヒット映画の『ソウルの春』や『国際市場で逢いましょう』もそれぞれ、保守と進歩陣営から歴史認識をめぐる批判が起きたことがある。

もはや歴史問題ではなく公正を巡る論争

なぜ、このような論争が繰り返されるのか。

韓国の現代史は、まだ歴史ではなく「現在進行形の政治」だからだ。経済成長として記憶する人もいれば、独裁として記憶する人もいる。同じ出来事を見ても解釈が分かれる以上、それを題材にした映画が論争を避けられるはずもない。しかも韓国社会の強い陣営対立は、映画さえ政治的な立場を示す材料へと変えてしまう。

しかし今回の『暗殺者たち』をめぐる騒動は、従来の賛否論争をはるかに超え、韓国社会を二分する様相を見せている。その背景の一つには、オンライン世論を主導する20代・30代男性の積極的な関与がある。ある世論調査によれば、『暗殺者たち』を「表現の自由の範囲内の作品」ではなく「歴史歪曲映画」だとみなす割合は、20代で66％、30代で74％に達し、全世代の中で最も高かった。

興味深いのは、彼らが必ずしも朴正煕元大統領に対する否定的な描写そのものに反発しているわけではない点だ。むしろ彼らが強い違和感を抱いているのは、「なぜ同じ事案であっても陣営によって異なる基準が適用されるのか」という問題である。今回の論争は歴史認識をめぐる対立であると同時に、韓国社会における「ネロナンブル（二重基準）」をめぐる論争でもあるのだ。

最近の韓国社会では、こうした感情が表出した事例があった。今年の5・18民主化運動の記念日を前に、スターバックスの「タンクデー」という文言が問題となると、李在明（イ・ジェミョン）大統領が自ら「人倫に反する悪質な行為」とまで表現し、事態は不買運動を超えて警察の捜査にまで拡大した。その直後、高校野球の試合で生徒たちが「スターバックス行こう」「タンクデー」などの掛け声を上げた件も、警察の捜査と処分をめぐる論争に発展した。

歴史的悲劇や政治的事件を連想させる表現一つに、大統領までもが乗り出して責任を問い、生徒たちの行動さえも捜査や処分の対象となる。その様子を見てきた若年層の間では、「反対陣営の政治家や歴史的人物に向けられた表現には、なぜ同じ物差しが適用されないのか」という問題意識がオンラインを中心に広がっている。彼らにとって『暗殺者（たち）』をめぐる論争は、歴史論争よりはむしろ、「基準が一貫して適用されているか」を問う「公正」の問題となっている、との見方が出るのだ。

さらに大きな問題は、こうした陣営間の応酬が繰り返されるうちに、映画が映画としてのみ受け止められにくくなっていることだ。韓国映画の強みの一つは、独裁と民主化、戦争と分断、経済成長と社会の対立といった、今なお生々しい現代史を映画にしてきた点にある。ところが、現代史を扱う映画が出るたびにどの陣営に肩入れするのかを真っ先に問い、疑惑を一つ提起しただけで不買や政治的な攻防が起きるのであれば、創作者たちがこうした題材を選び続けることは難しくなるだろう。

【あわせて読む】「売国だ！」「媚中作品だ！」架空の国家を描いた韓流ドラマが韓国国民の怒りを買ってしまった凄惨な顛末

【あわせて読む】「売国だ！」「媚中作品だ！」架空の国家を描いた韓流ドラマが韓国国民の怒りを買ってしまった凄惨な顛末