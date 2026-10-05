男を磨く合宿で料理対決が行われ、作って大絶賛されたオムライスの“隠し味”について、22歳の男性が思わぬ告白をする場面があった。

【映像】22歳“幼卒”男性が真顔で嘘回答

「人生を本気で変えたい」と願う5人の男性が、ひとつ屋根の下で共同生活を送り、さまざまなミッションを乗り越えながら自分を磨いていくコーチングリアリティーショー『男磨きハウス2 #8』（ABEMA）が、10月1日に放送された。今回も、SNS総フォロワー数約100万人の人気YouTuberのメンズコーチ・ジョージが主導する。

合宿も終盤に差し掛かった10日目、ジョージはヒップホップ界の重鎮、ラッパーの漢 a.k.a. GAMIを特別コーチとして招聘。ジョージ率いる現メンバー5人と、漢率いるオーディションの落選者5人によるメンバー入れ替えを懸けた勝負を行い、正規軍の1敗1分けで三番勝負ラストの「料理対決」を迎えた。

課題メニューは「オムライス」と、もう1品「副菜」を用意すること。前者を担当したのは、小学2年生から13年間ひきこもり生活を送ってきた“実質幼卒”の加瀬オレオ（22）だ。オムライスの担当決めで真っ先に手をあげ、メンバーに指示を出して調理を進めていった。

そうして出来上がったのが、母親直伝のレシピに食物繊維が豊富なマッシュルームを加え、米の水分を飛ばすことにこだわって作ったオムライス。一口食べた漢が無言でおかわりし「美味しいです」と称賛すると、ジョージの弟・サムも「カメラ止めて全部食べていいですか？」と唸る。ジョージからも「10点中9.5点あげてもいい」と絶賛され、オレオは満面の笑みを浮かべた。

さらにジョージから「これシナモンのタッチ効かせた？」と問われ、「はい」と頷いたオレオ。しかし、その後の個別インタビューでは「シナモン入ってなかったんですけど、急に言われちゃったんで、間違えて入ったって言っときました」とあっけらかんと告白していた。