60代からの断捨離術！ライフさんの服を手放す基準とは？「自分の判断基準」で叶えるシンプルライフ
YouTubeチャンネル「60歳からの幸せライフ」が「【シニアライフ】シンプルライフ、断捨離のコツ、ためない暮らし、丁寧な暮らし」を公開した。動画では、スッキリと暮らすための断捨離のコツや、ため込まないためのマイルールについて、具体的な判断基準を交えて紹介している。
冒頭では、ルピシアから届いたお茶「黄金桂」と、鳥取銘菓「二十世紀」を楽しみながら、リラックスしたひとときを過ごすライフさん。スッキリと暮らすポイントについて「物をため込まない事です」と語り、物が増えてきたと感じたら早めに対処することをおすすめしています。「自分なりの判断基準を作っておくと作業がとてもスムーズです」として、服や本を手放す具体的なマイルールを披露しました。
洋服については、2年以上着ていない服は手放すと決めているほか、悩まずに手放すための分かりやすい基準を設けているといいます。1つ目の基準は「傷んでいないか」。生地が擦れていたり、ほつれていたりするものは、うまく補修できないため手放す対象に。お気に入りだった白いケーブルニットも、襟ぐりが伸びてだらしなく見えてしまうため、処分を決断する様子が収められています。
2つ目の基準は「必要なものなのか」という点。ライフさんは、上手く着こなせない服について「以前は『いつかは着るかもしれない』と手元に残していましたが、その『いつか』が来たことはないので、こちらはリサイクルに回します」と語りました。洋服の次に増えがちな本についても、本棚に入る分だけと決め、溢れたらすぐにチェックして古本屋へ持ち込むようにしているそうです。
物が溢れる前に早めに対応することが、スッキリとした暮らしのポイントだと締めくくったライフさん。明確な判断基準を持っておくことは、日々の片付けや断捨離をスムーズに進めるための参考になりそうです。
冒頭では、ルピシアから届いたお茶「黄金桂」と、鳥取銘菓「二十世紀」を楽しみながら、リラックスしたひとときを過ごすライフさん。スッキリと暮らすポイントについて「物をため込まない事です」と語り、物が増えてきたと感じたら早めに対処することをおすすめしています。「自分なりの判断基準を作っておくと作業がとてもスムーズです」として、服や本を手放す具体的なマイルールを披露しました。
洋服については、2年以上着ていない服は手放すと決めているほか、悩まずに手放すための分かりやすい基準を設けているといいます。1つ目の基準は「傷んでいないか」。生地が擦れていたり、ほつれていたりするものは、うまく補修できないため手放す対象に。お気に入りだった白いケーブルニットも、襟ぐりが伸びてだらしなく見えてしまうため、処分を決断する様子が収められています。
2つ目の基準は「必要なものなのか」という点。ライフさんは、上手く着こなせない服について「以前は『いつかは着るかもしれない』と手元に残していましたが、その『いつか』が来たことはないので、こちらはリサイクルに回します」と語りました。洋服の次に増えがちな本についても、本棚に入る分だけと決め、溢れたらすぐにチェックして古本屋へ持ち込むようにしているそうです。
物が溢れる前に早めに対応することが、スッキリとした暮らしのポイントだと締めくくったライフさん。明確な判断基準を持っておくことは、日々の片付けや断捨離をスムーズに進めるための参考になりそうです。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
なんだか少し、疲れていませんか。 ここは、人生を軽くしていく場所です。 いつもご視聴ありがとうございます。 1960年生まれのライフです。 このチャンネルでは、 🌿 暮らしを軽くする工夫 🌿 心が少し軽くなる考え方 🌿 夫婦ふたりの穏やかな日常 をテーマに、3日に一度、18時に動画をお届けしています。 子どもたちが独立し、現在は夫とふたり暮らしです。 60代になってから、持ち物を減らしたり、家事のやり方を見直したり、無理な頑張りを手放したり。 当たり前だと思っていたことを少しずつ変えてきました。 すると、暮らしだけでなく、気持ちまで軽くなりました。 このチャンネルでは、部屋のこと、お金のこと、人との距離感のこと。 そして人生後半を心地よく過ごすための小さな工夫を、日々の暮らしを通してお話ししています。 🌷 暮らしを軽くするヒント 🌷 心が少し軽くなる考え方 🌷 夫婦ふたり暮らしの日常 🌷 人生後半を心地よく楽しむ工夫 「年を重ねても、人生はもっと軽やかにできる」 同世代の方へ。 そして、これからを心地よく生きていきたい方へ。 ここが、少し肩の力を抜ける場所になれたらうれしいです。 ──────────────── 📕 著書 『64歳、やめて捨てたら手に入った、幸せな暮らし』（扶桑社） https://www.amazon.jp/dp/4594099017 📷 Instagram（お仕事のご依頼はこちら） https://www.instagram.com/happy_senior1960 🎵 BGMについて 音楽生成AI「SUNO」による音源を一部の動画で使用しています。 https://www.suno.ai/ ──────────────── 🌸 チャンネル登録はこちら https://www.youtube.com/@60life 3日に一度、18時。 一日の終わりに、そっと整う時間をお届けしています。 またここで、お会いできたらうれしいです
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