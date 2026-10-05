《簗農水相予算カット発言》「さっさと認めればよかったのに…」音声公開後も説明避けるも一転認める…高市首相が“やなちゃん”と呼ぶ側近、地元から「謝らない」と厳しい声

自身を支持しなかった首長がいる地元自治体について、道路予算を「カットした」と発言した簗和生農林水産相。2日に緊急の記者会見を開き、発言内容をおおむね認めた。音声が公開されても説明を避け続けた対応には、党内からも批判が噴出。

《画像》「私の大事なやなちゃん」と選挙の際に応援する高市首相、牛柄のエプロンをつける簗氏の写真も

高市首相から「やなちゃん」と呼ばれる近しさで入閣した簗氏だが、地元からは「応援している人すら離れ始めている」と厳しい声があがった。

「どうせ認めるならさっさと認めればよかったのに…」

「表現ぶりが一部誤解を招くものであった」

簗和生農林水産相が、自身を支持しなかった地元自治体の道路予算を「カットした」と発言したとされる問題を巡り、簗氏は10月2日夕、緊急の記者会見を開き、発言内容をおおむね認めた。

「週刊文春」が音声付きで簗氏の発言を報じたのは9月30日。同氏はそれ以降、記者会見で「コメントは控える」と言及を避け続けてきたが、10月2日に一転して発言したことを認めた。自民党関係者はこう話す。

「音声まで公開されていたのに『音声を確認していない』と説明するなど、簗氏の対応は相当評判が悪かった。党内でも『説明になっていない』と批判的な声が強く、官邸側から説明を求める声があったとも聞いている。

10月2日午前の閣議後会見の時点でも、『大臣就任前の一議員としての活動に関わる事柄なので、大臣としてコメントを控える』と相変わらずだったが、その日の夕方に突然、一転して『一議員として』会見を開いた。遅きに失した感は否めない。

簗氏の木で鼻をくくったような対応は、これが初めてではないようだ。大手紙政治部記者はこうこぼす。

「簗氏は先の国会で争点となった『副首都構想』関連法に関し、与党協議の自民側実務者だった。国会会期末の攻防が同法を巡って行われていただけに、記者たちも簗氏に取材しようとしていたが、このときもなしのつぶてだった。

結局、『副首都構想』関連法のもう一人の責任者だった宮下一郎氏の方が対応が良く、記者たちは簗氏が目の前を通り過ぎても、誰も追いかけなくなっていた。簗氏はそのときの感覚のままに、煙に巻けば逃げ切れると思っていたのだろうか。だとしたら、大臣ポストをなめすぎだ」

「頑固」「謝らない」萩生田親分に近い…首相のお気に入りの“やなちゃん”

簗氏は自民党派閥の裏金問題を巡り、処分を受けた「裏金議員」でもある。同氏の政治資金収支報告書への不記載額は1746万円だった。簗氏はなぜ、今回の改造で農水相に起用されたのか。

「簗氏は高市首相から『やなちゃん』と呼ばれており、高市氏に近い。今回の改造で入閣した裏金議員は簗氏のほかに関芳弘文部科学相もいるが、簗氏が萩生田光一幹事長代行に、関氏が西村康稔選対委員長にそれぞれ近い。

旧安倍派の萩生田氏と西村氏を高市氏は重宝しており、それぞれに近い議員を入閣させてバランスを取ったのだろう。

巷間では、改造に際して事前に配布された『役職希望アンケート』を一生懸命書いた議員が登用された『エントリーシート内閣』などと言われているが、簗氏の場合は高市氏の恩情だ」（前出の自民関係者）

自身を支持しなかった首長がいる地元自治体に関し、予算を「カットした」と発言した簗氏。地元ではどのような評判なのか。簗氏の地元・栃木県連関係者はこう話す。

「簗氏は人を敵と味方に明確に分ける性格で、相手の価値観に合わせることができない。常に自分が正しいと考え、少しでも自分の考えとずれると人を切って（離して）しまう。

元々評判は悪いが、メッキが剥がれてきている状態で、今回の件も地元は『やっぱりあいつそうだよな』という雰囲気。裏金問題の地元の受け止めにはグラデーションがあるが、簗氏を応援している人すら離れ始めており、今回の件がトドメになるかもしれない」

簗氏を昔から知る地元関係者も頭を抱えている。

「彼は優秀ではあるのだが、頑固でなかなか言うことを聞かない。今回の発言も、本当に彼が何百万円も予算を削ったわけではなく、たまたま予算が下がっているのを見て、『自分がやったんだ』と強がりを言ったのだろう。

ただ、協力してくれないとこうなるぞと言うのは、恫喝や見せしめだ。元々、公認候補の彼がいるのに、対立候補の新人が選挙区に立ったのも、（簗氏ではダメだという）地元の声があったからだ。

裏金のときも、『裏金目的ではなくても世間はそう見ないから丁寧に説明して謝罪しなさい』と助言したが、本人は『メディアに面白おかしく書かれるから表では言わない』と内々の会合でしか謝らなかった。今回の件でも、一言『申し訳ありませんでした』と言えばいいのに…」

野党の追及は？ 高市首相は「支持率に影響し始めれば…」

10月5日から始まる臨時国会で野党が簗氏および高市氏の任命責任を追及するのは必至だ。

中道改革連合が分裂し結成された「民主改革の会」の階猛幹事長は早速、「まだ仕事もしていない段階からいろんな問題が出てくるということは、果たして政権のガバナンスがどうなっているのか」と批判し、「総理の任命の基準はどうなっているのかということは問われなくてはいけない」と臨時国会で追及する考えを示した。

ただ、野党の足並みがどこまでそろうかは不透明だ。

国民民主党の榛葉賀津也幹事長は「報道で鬼の首を取ったように批判するつもりはない」と前置きしつつ、「こういうことがあるとやりたい議論ができなくなってしまう。ただ、スルーするつもりはない。行政監視機能は極めて大事だ」と述べるにとどめている。

民主改革の会には参画せず、衆院会派「志士の会」を結成した泉健太衆院議員に至っては「あえて言う。野党は、この追及に、質問時間を使わず、国民生活に関する質疑に徹するべきではないか。その方が、実は与党にとってははるかに脅威だ。これは弱腰などではない。悪を見逃すのでもない」と、国会で取り上げない異例の呼びかけまで行っている。

簗氏は会見で続投の意向を示しており、官邸サイドにも現時点で簗氏を更迭する気配はない。ただ、官邸関係者は「党内基盤の弱い高市氏は内閣支持率を非常に気にしており、この問題が支持率に影響し始めれば、官邸の雰囲気も一気に変わるだろう」と臨時国会でこの問題が火種になることを警戒している。

※「集英社オンライン」では、今回の記事に関連する情報を募集しています。下記のメールアドレスかXまで情報をお寄せ下さい。



メールアドレス：

shueisha.online.news@gmail.com



X：

@shuon_news

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班