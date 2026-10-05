トランプ大統領と習近平・国家主席が手を握った"米中接近"が注目されるなか、日本はどう動くべきか。世界情勢が大きく揺れ動くタイミングで高市早苗・首相の「演説」が波紋を広げている。国連憲章の敵国条項の削除──確かに日本政府として求めていくべきことに間違いないが、"言うだけ"で終わるのであれば、むしろ弊害のほうが大きくなりかねない。【全3回の第1回】

【写真】笑顔で習近平氏の肩に触れるトランプ氏。後ろにはメラニア夫人も

米中首脳会談「同盟国発言」の衝撃

高市首相の国連演説をめぐって日中間で激しい火花が散った。

米中首脳会談に先立って訪米した高市首相は、トランプ大統領と会談した後に国連総会で初の演説（9月22日）に臨み、「（国連憲章の）旧敵国条項は早急に削除されるべき」と訴えた。

「国連中心主義」を外交の原則に掲げる日本政府にとって国連憲章にある敵国条項（53条、107条など）の撤廃は基本方針だが、日本の首相が国連演説で敵国条項削除を求めたのは2005年の小泉純一郎・首相演説以来約20年ぶりのことだ。

「さすが保守の高市さんだなと受け止めた」と語るのは保守論壇の大物で政治学者の中西輝政・京都大学名誉教授である。

「敵国条項とは、日本、ドイツ、イタリアなど旧枢軸国が再び侵略国として動く兆候があれば、国連加盟国は安全保障理事会の決議なしにそれらの国に対して自由に攻撃していいとの内容が書いてある。日本にとってとても危うい項目。本来なら日本が国連に加盟する時点（1956年12月）で削除を求めるべきでした。

しかし、当時の日本は早く国際社会に復帰しなければ国民生活も経済も立ち行かないという状況で、政府は背に腹は代えられないと飲まざるを得なかった。その後、何度か削除に向けたエポックメイキングな動きがあったが、条文そのものは今も残っている」

高市演説に対して中国の孫磊・国連次席大使は国連総会での討論で「高市政権は日本の歴史的犯罪に目をつぶり、軍事力拡大を隠蔽しようとしている」と批判し、敵国条項は「戦後の国際秩序を維持する制度的な保護を提供するもので、現在も極めて重要」と撤廃に反対、梅津茂・国連次席大使が反論するなど日中の論争となっている。

ところが、そのさなかに日本が予期していなかった動きが起きた。

トランプ大統領が国賓として招いた習近平・国家主席の歓迎式典で中国を「第2次世界大戦時の同盟国」と呼び、中国で日本軍と戦った米国人義勇兵部隊「フライング・タイガース」に触れて「彼らの活躍はまさに信じがたいものだった」と言及したからだ。

習氏も歓迎晩餐会で「中国と米国の人々は肩を並べてファシストの侵略者と戦った」「抗日戦争の間、数十万もの中国人の命を犠牲にしながらも中国の軍人や民間人は数百人の米国人パイロットを救出した」とスピーチして足並みを揃えた。

もちろん、実際に第2次世界大戦で米国と同盟を組んでいたのは現在の中華人民共和国ではなく「中華民国」なのだが、トランプ氏も習氏もお構いなしの様子だ。

ホワイトハウスが発表した米中首脳会談の成果文書には、「米中首脳は、米国と中国が第2次大戦での同盟国であり、戦争に勝利するために共に戦ったことを思い起こした」と盛り込まれた。

高市首相はトランプ大統領との会談後、「中国をめぐる諸課題についてタイムリーに意見交換を行なった」と中国を牽制できたことを強調していただけに、まさに梯子を外された形になった。

「このままでは日本外交の敗北」

このままではまずいと思ったのか、高市首相は米中首脳会談後に改めてトランプ氏と電話会談し、「大統領から詳細に説明があった。中国をめぐる諸課題を中心に意見交換し、日米の連携を確認した」と説明に追われたが、外務省OBからは、「このまま今の状況を続けると、日本外交の敗北ということになると思う」（田中均・元外務審議官）という声さえ上がっている。

現代アメリカ政治外交が専門の前嶋和弘・上智大学総合グローバル学部教授の指摘だ。

「今回の日米首脳会談はトランプ大統領にとって非常に良い機会だった。中国は高市首相の台湾有事発言に神経を尖らせている。それだけに米国にとって高市首相は中国との交渉カードになる。中国を『第2次大戦の同盟国』と呼ぶだけで習近平は喜ぶ。今や米中大接近の流れのなかで、米国にとって日本はこれまでのような経済・安保のパートナーではなく、中国に対するカードとして扱われている。日本は米国の変節を見誤っている」

（第2回に続く）

※週刊ポスト2026年10月16・23日号