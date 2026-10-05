2026年6月3日に投票が行われた地方選挙におけるソウル・松坡区蚕室の投票所で投票用紙が不足したことをきっかけに、開票所であるオリンピック公園ハンドボール競技場選挙に公平性を疑う市民が投票所前に集まり、2泊3日にわたって抗議を続けた。

【写真】多い日は1万人以上が集まったというオリンピック公園、〈ド左ヨクだらけ〉と書かれた日本語のメッセージほか

「ソウルで家を買うことは考えていません。いらないのではなく、買えないんです。給料を1銭も使わず、10年、20年と貯めても買えるかどうかわからないのですから」

そう話すのは、ソウルの中小IT企業に勤めるオ・スノさん（34歳・仮名）だ。大学で理系の学問を学び、国内大手メーカーで研究開発に携わった後、「大企業疲れ」で転職した。大学時代には朴槿恵大統領の弾劾を求めるろうそく集会に足を運んだが、いまは右派を自認し、選挙管理委員会（選管）への不信を募らせている。中国人を「まるで天竜人のよう」と語る彼は、なぜ右派的な主張を掲げるのか。【前後編の後編。前編から読む】

「公正さ」への意識

政治に関心を持ったのは高校3年生の頃だったという。

「セウォル号事故の初動の対応が著しく遅れたのをみて、当時の朴槿恵大統領は悪い人ではないかと思いました。子どもたちを乗せた船が沈んでいる間に何をしていたのか。私も報道を見て怒りをおぼえました」

大学生のときには周囲の友人とともに、朴氏の弾劾を求めるろうそく集会に出かけてもいたという。だが、だんだんと疑念を抱くようになった。

「その後、別の政権で事故や災害が起きた時、同じようには責任を問われていないように見えました。それで、私もメディアが世論を誘導しているのではと考えるようになりました」

選管へも疑いを持つようになった。始まりは2022年大統領選の事前投票だ。コロナ感染者の記入済み投票用紙が籠や紙箱に入れられて運ばれるという杜撰な対応がなされ、中央選管は管理不備を認めて謝罪するに至った。その後、幹部の子どもなどを採用していた親族採用問題も発覚し、国民権益委員会は2023年、353件の採用不正疑惑を確認した。

「親が選管にいるという理由で高給で安定した公職に入れるなら、相対的剥奪感を抱かないほうが難しいと思います」

オさんの右派的な主張の根本には、「公正さ」への強い意識があるようだ。

兵役は強制なのに…

公正さへのこだわりは、ジェンダーの話題でも同様だ。

「女性の権利を高めること自体を否定しているわけではありません。ただ、税金で一方だけを支援するように見えると、男性側には剥奪感が残ります。女性の育児出産は個人の選択ですが、兵役は強制。男性は兵役で約2年、社会に出るのがどうしても遅れます。国を守るためだから当然だと思う一方で、そこを補う軍加算点をなくし、女性向けの支援を増やすなら、公正ではないと感じます」

軍加算点制度とは、兵役を終えた人が公務員試験などを受ける際に各科目の満点の3～5％を加えるという、かつて韓国に存在した仕組みだ。女性や障害者らの合格機会を過度に狭めるとして、1999年に憲法裁判所が違憲と判断している。

もっとも、オさん自身は「ジェンダー問題はほんの一部分に過ぎない」と言う。

「就職、住宅、税金、選管の問題も、根っこは同じです。努力しても、コネや特権のある人が得をする。本来それを取り締まるはずの機関までもが信用できないのです」

「中国人はまるで天竜人」

「特権」への反発は、中国人についての意識にも通底する。当初は中国人に対して強い感情を抱いていたわけではないというオさん。彼が反中を掲げるに至った大きな要因は、外国人に地方選挙の投票権が認められていることだという。

「韓国の国民ではないのに、なぜ韓国の未来を決める選挙に投票できるのでしょうか。中国人が多く住む地域なら、中国人に有利な政策を掲げる候補が当選するかもしれない。韓国人のための政治ではなくなるでしょう」

韓国で外国籍の人が投票できるのは地方選挙に限られる。18歳以上で、永住資格を得てから3年を経過し、該当地域の外国人登録台帳に載っていることなどが条件だ。また、大統領選と国会議員選挙の投票権はない。

ただ、「中国では韓国人に同じ権利がないので、相互主義ではないことへの違和感は残る」と、オさんの不満にも理解がいく部分がある。

彼は中国人を「まるで天竜人のよう」と表現した。天竜人とは、漫画『ONE PIECE』に登場する、特権を持つ支配階級のことだ。

「韓国人には住宅ローンの規制があるのに、外国人にはない。韓国人が中国で同じように土地や住宅を買えるわけでもないのに」

韓国では家庭ごとの負債額の増大や不動産価格の高騰を抑えるために、住宅価格に対するローンの割合に上限がかけられている地域がある。そのため、賃貸での生活を選ぶ若者も多い。

ただ、国土交通部の2025年末の統計では、外国人が保有する土地は国土の0.27％、住宅は全体の0.55％にとどまる。外国人が不動産を買い占めているというわけではないのではないか伝えると「一理ある」としつつも、割合が小さくても、なぜ韓国人だけが規制されるのか納得がいかないと話した。

オさんの不安を否定することはできない。だが、地方選挙から不動産などへの対中感情を一本線の上で繋ぐのは、やはり根源的な不公正感であるように感じた。守ってくれるはずの自国の政府への不信が、「中国人」というわかりやすいイメージに移し替えられていく。この心の動きは、日本でも対岸の火事ではないはずである。

（了。前編を読む）

＜取材・文／安宿緑＞

【プロフィール】

安宿緑／編集者、翻訳者、ライター。メンタルを軸に社会問題を分析するのが趣味。韓国心理学会正会員。