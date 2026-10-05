「正直者は騙すことはできない」弁護士が解説する、空前の詐欺ブームを生き抜くために知っておきたい詐欺師の手口
YouTubeチャンネル「となりの弁護士放送局」が、「詐欺の基礎を教えます。」を公開した。動画では、光股知裕弁護士とインターン生の吉田が、古典的な詐欺の手順と本質を仮想事例で解説。被害を防ぐためには「加害者側の手口を知ることが大事」だと語り、詐欺の巧妙なメカニズムを紐解いている。
まず光股弁護士は、2024年の詐欺罪の被害総額が約3,075億円に上り、日本国内のアニメ制作業界やピザ市場の売上と同規模であると指摘。空前絶後の詐欺ブームにある現代において、防犯のための知識が不可欠だと訴えた。解説のベースとして、1940年発行のデイヴィッド・W・モラー著『詐欺師入門』を紹介。詐欺を、持ち合わせの金を巻き上げる「ショート・コン」と、手持ちの金以上のものを取ろうとする「ビッグ・コン」に分類し、詐欺を完遂するための「10ステップ」を順に解説した。
特に興味深いのが、カモを見つける第一段階の条件として「盗人の血が流れていること」を挙げた点だ。これは「ちょっとズルをしていい思いをしよう」というスケベ心や不正直な気持ちを指しており、「正直者は騙すことはできない」という逆説的な事実を浮き彫りにした。
さらに、相手を信用させる典型的手法「スマック」や、偽の馬券売り場を用意して大金を騙し取る競馬詐欺「ペイオフ」の手口を紹介。「カックル・ブラッター」と呼ばれる手法では、詐欺師同士が仲間割れをして発砲事件を起こす一芝居を打ち、カモに「お前も共犯になるぞ」と思わせて現場から逃走させるという事実が語られた。
一連の手口は、カモ自身の「他人を出し抜けるはずだ」という幻想を利用し、最後には詐欺師が感謝されて終わるよう設計されている。光股弁護士の解説は、詐欺の巧妙さを知ると同時に、「うまい話には裏がある」という根本的な教訓を再認識させられる内容となっている。
まず光股弁護士は、2024年の詐欺罪の被害総額が約3,075億円に上り、日本国内のアニメ制作業界やピザ市場の売上と同規模であると指摘。空前絶後の詐欺ブームにある現代において、防犯のための知識が不可欠だと訴えた。解説のベースとして、1940年発行のデイヴィッド・W・モラー著『詐欺師入門』を紹介。詐欺を、持ち合わせの金を巻き上げる「ショート・コン」と、手持ちの金以上のものを取ろうとする「ビッグ・コン」に分類し、詐欺を完遂するための「10ステップ」を順に解説した。
特に興味深いのが、カモを見つける第一段階の条件として「盗人の血が流れていること」を挙げた点だ。これは「ちょっとズルをしていい思いをしよう」というスケベ心や不正直な気持ちを指しており、「正直者は騙すことはできない」という逆説的な事実を浮き彫りにした。
さらに、相手を信用させる典型的手法「スマック」や、偽の馬券売り場を用意して大金を騙し取る競馬詐欺「ペイオフ」の手口を紹介。「カックル・ブラッター」と呼ばれる手法では、詐欺師同士が仲間割れをして発砲事件を起こす一芝居を打ち、カモに「お前も共犯になるぞ」と思わせて現場から逃走させるという事実が語られた。
一連の手口は、カモ自身の「他人を出し抜けるはずだ」という幻想を利用し、最後には詐欺師が感謝されて終わるよう設計されている。光股弁護士の解説は、詐欺の巧妙さを知ると同時に、「うまい話には裏がある」という根本的な教訓を再認識させられる内容となっている。
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