なんと、睡眠中の脳を観察すれば「夢の内容」が、わかる…目覚める直前に見ていた夢が、予測と見事に一致した！

意識と無意識、記憶や学習、不安や怒り……。こうした日々の経験は、なぜ、どのように生じるのでしょうか？ すべて脳の中で起きていることですが、研究によって、このような脳のしくみやはたらきが、少しずつ明らかになってきています。

最先端で活躍する脳研究者たちが、研究の最新成果から未来までを語った『世界一面白い脳の講義 脳の謎を科学で解き明かす』（日本神経科学学会：編）が、講談社ブルーバックスから刊行されました。

本書は、気鋭の脳研究者たちによる一般向けの講演イベント「脳科学の達人」10周年を記念して作られた一冊です。

研究の熱気を届ける本書の名講義から、興味深いトピックを厳選して紹介していきましょう。

＊本記事は、『世界一面白い脳の講義 脳の謎を科学で解き明かす』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

夢の内容を推測することはできるか？

2008年頃から「夢を解読する」プロジェクトを開始しました。何を見ているかを脳活動から再現できたわけですから、睡眠中の脳活動を解読することで、見ている夢を再現することも可能なはずです。

見ている夢の映像をいきなり再現するのは難しいので、まずはどんな夢を見ているのか、その内容を解読することにしました。

もしビーチに行く夢を見ているのであれば、脳の視覚情報を処理する部位で、ビーチの映像を見たときと同じような活動が起きているかもしれません。それを読み解くことで、ビーチの詳細や映像化はともかく、ビーチに行く夢を見たことは推測できると思いました。

被験者には、ビルや車、食べ物や人物など、さまざまな物体や場所の画像を見てもらい、fMRI（機能的磁気共鳴画像法）で脳活動のパターンを取得しました。起きているとき（眠る前に）その人の脳活動のパターンを学習しておき、夢の中にビルや車が登場したときに判別できるようにしたのです。

そして、被験者にMRI装置の中で眠ってもらい、睡眠中の脳活動を計測しました。

MRI検査を受けたことがある人ならわかると思いますが、MRIの計測中はかなり大きな音が出ます。その状況で眠れるのかとよく質問されますが、電車の中で眠れるのと同じで、慣れてくると問題なく眠れます。起きていないといけない場面でも、眠りそうになるほどです。

ひとりの被験者につき、夢の報告を200回してもらうという計画だったので、被験者はけっこうたいへんです。脳波の情報から被験者が夢を見ていると判断されたら、すぐに起こして夢の内容を尋ねます。

質問が終わったらふたたび眠ってもらい、また夢を見ていると判断されたら起こして夢の内容を尋ねて……という作業を何度も繰り返します。

起きる直前の夢しか憶えていなかった

人物、食べ物、車、道路など、夢の中によく登場する物体を20個ぐらいのカテゴリーに分けました。そして、睡眠中の脳活動を計測し、それぞれのカテゴリーの活動パターンがどれくらい出現したかを点数化しました。

夢の内容は次々変化しますので、それぞれの物体のスコアも秒単位で変動します。たとえば、人物のスコアが高くなったかと思えば、代わって食べ物のスコアが高くなったりします。

被験者が起きたら、すぐに見ていた夢の内容を尋ねます。すると多くの場合、直前にスコアが高かったものと、夢の内容が一致しました。睡眠中の脳活動から、夢の内容を推測することができていたのです。これらの結果は、2013年に論文にまとめて報告しました。

興味深いことに、被験者が報告する夢の内容は、起きる直前からだいたい20秒ほど前までの脳活動から推測された内容と一致していました。

それより前、たとえば1分前に脳活動から推測された内容（スコアが高かったもの）は、本当は被験者が夢に見ていたのかもしれませんが、本人は憶えていませんでした。

起きてから報告する夢の内容は、睡眠中に見たものではなく、起きたあとに作り上げているのだと主張する研究者や哲学者がいます。しかし、私たちの報告は、夢の内容が睡眠中の脳活動を反映したものであることを初めて示したものになりました。

急速な発展を遂げたAIを活用すると……

2010年代に入って、AI（人工知能）の技術が急速に進展しました。ヒトの脳の情報処理のやり方を模した「ディープニューラルネットワーク（DNN）」というAIの学習手法が登場し、AIの性能が急激に向上したのです。

ヒトの脳は、神経細胞（ニューロン）で多層的なネットワークを構築し、様々な情報処理を行っています。視覚情報で言えば、第1次視覚野→第2次視覚野→第3次視覚野……といったぐあいに、階層的に情報処理を行っていきます。

処理の段階が進むにつれて、複雑で統合された情報が扱われるようになります。DNNも脳の階層的な情報処理を模して、コンピュータープログラム上で階層的な情報処理を実行しています。

脳を模してつくったわけなので当然といえば当然ですが、DNNと脳の情報処理のやり方はかなり似ています。

これまでfMRIで脳活動を計測し、その人が何を見ているかを画像として再構成する技術を開発してきました。(その詳細については、以前の記事でもご紹介しています。)

画像を再構成するときにDNNを使えば、より脳内で構築されている画像に近いものを再構成できるのではないかと考えました。

実際にDNNを使って、脳活動からその人が見ているものを再構成したものが、下図です。

以前紹介したような簡単な図形だけでなく、複雑な画像でも、かなりもとの画像に近い形で再構成できるようになりました。また、実際に見ている画像だけでなく、想像した画像についても、ある程度まで再構成することに成功しています。

頭の中のイメージを取り出せる！

私たちは「錯視」を見ているときの脳活動についても画像を再構成してみました。錯視とは、実際の画像上には存在しないものが見える、いわゆる目の錯覚です。

下図「錯視画像の再構成」の左側の画像を見てください。

実際には横線が段違いで並んでいるだけですが、中央に縦線の存在が感じられないでしょうか。これは視覚情報を処理するときに、脳内で縦線が加えられていることを意味します。

この錯視を見ているときの脳活動をfMRIで計測し、DNNを使って再構成したのが、上図「錯視画像の再構成」の右側の画像です。中央にはっきりと縦線があらわれているのがわかります。

DNNを使うことで、脳活動をうまく翻訳して、私たちの頭の中のイメージ、つまり主観的な経験を取り出すことができるのです。

画像だけでなく「音」も取り出すことができた

視覚情報を中心に研究成果を紹介してきましたが、2025年には本人が聞いた「音」を再構成することもできるようになりました。

脳活動から画像や音を再構成できたことを発表すると、特に海外のアーティストからコラボレーションしたいという連絡が入ります。実際に、アーティストとコラボして、ロンドンやヴェネチアで脳活動をもとに制作したアートの展覧会も開催しています。

脳活動から頭の中のイメージを再構成する技術は、精神疾患の人の幻覚を可視化するようなことにも応用できるのではないかと考えています。

健常者は目で見たものの物理的な形状をある程度忠実に脳内で表現していますが、幻覚に悩まされている人は、先ほどの錯視の例のように、頭の中で実際にはないものを加えている可能性があります。

私たちが開発した技術を使えば、精神疾患の人の心の状態を客観的に分析できるようになるかもしれません。

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