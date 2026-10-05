【WRC 世界ラリー選手権】第13戦 ラリー・イタリア・サルディニア（デイ4／10月4日）

【映像】チャンピオン目前で衝撃クラッシュ（実際の様子）

4日、2026年WRC（世界ラリー選手権）最終戦の競技最終日が行われ、トヨタのエルフィン・エバンスが自身初の年間チャンピオンを獲得した。同じくトヨタのオリバー・ソルベルグは今大会で総合優勝を果たしたものの、最終ステージ残り1キロでの衝撃的なアクシデントによって、自身初のタイトル獲得を逃した。

ソルベルグは最終日デイ4のSS16を終えた時点で、スーパーサンデーのポイントも試算すると、ランキングトップのエバンスに対して1ポイント差まで迫っていた。最終SS17のパワーステージポイントも鑑みると、エバンスより上位のタイムを叩き出せば、逆転してチャンピオンを獲得できる状況だった。

一方、エバンスのマシンはSS16でパンクのアクシデントに見舞われており、調子もいまいち上がりきっていない様子。それでも、先行して走行することになったパワーステージでは、エバンスはベテランの意地を見せて暫定3位のタイムを記録していた。

ラリー1の最終出走ドライバーはソルベルグ。物おじしない性格と元WRCチャンピオンである父・ペター譲りのアグレッシブな走りで、決して手堅いを選択をすることはなかった。最初から攻め続け、フィニッシュ前最後の区間タイムは、エバンスに対して約1秒9秒も早く、あとは残り1.4キロを大きくペースを落とさずにフィニッシュするだけ。

残り2コーナーの場面で誰もが予想しない劇的な幕切れ

しかし、ここで勝利の女神は、ランキング2位を5度も獲得してきた苦労人に微笑んだ。ソルベルグの関係者が中継に映し出され、誰もがソルベルグの年間王者獲得を確信した瞬間、最終コーナーひとつ手前のS字でソルベルグのマシンはオーバースピードにより車体後方が左右へ激しく振れてしまった。

車体はコーナー内側の茂みにヒットし、そのまま植え込みを乗り越えてコースオフしてしまう。その瞬間、「ソルベルグ曲がれない！ 残りわずか1km！」と実況の布施宏倖アナが絶叫した。それでもソルベルグのマシンはエンジンが止まっておらず、土煙を舞い上げながらコースへ戻ろうとするマシンと、車内のソルベルグの必死の表情が映し出される。

一方、エバンスはスタッフに担ぎ上げられ、家族と抱き合い、歓喜の表情を見せる。なんとかフィニッシュした後、マシンから降りずに涙を堪えているソルベルグの姿とチームスタッフに祝福されて喜ぶエバンスの姿、歓喜と落胆、明暗別れる両者の様子が交互に映し出された。

2026年のWRCは、史上稀にみる劇的で記憶に刻まれるドラマチックな終わりを迎えた。最終的には総合5位でフィニッシュしたエバンスが243ポイント、ソルベルグは238ポイントとなり、わずか6ポイント差でタイトル争いは決した。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2026』／(C)WRC）

