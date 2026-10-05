aoen・雅久、『俺たちの箱根駅伝』で“ニュー山の神”役 意気込み語る
10月10日スタートの大泉洋主演ドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系／毎週土曜21時）より、aoen・雅久（GAKU／ガク）の出演が発表された。監督経験のない箱根駅伝に挑戦する明誠学院大学陸上競技部の甲斐真人（山下智久）のことを軽んじている平川庄介（山本耕史）率いる箱根駅伝の常連・東西大学の3年生、芥屋信登役を演じる。
【写真】芥屋信登役のaoen・雅久「『芥屋スマイル』にも注目してこの作品を楽しんでいただけたら」 場面写真
原作の同名小説は、日本のお正月の風物詩となった箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）を作家・池井戸潤が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の二つの大きな柱で描かれている。
箱根駅伝の生中継を担う大日テレビのチーフプロデューサー徳重亮役を大泉洋、センターディレクターの宮本菜月役を伊藤沙莉、箱根駅伝に挑戦する明誠学院大学陸上競技部の監督・甲斐真人役を山下智久が演じる。
雅久演じるのは、通称“ニュー山の神”、東西大学3年生・芥屋信登。爽快な走りとスマイルでファンを魅了する、今大会イチの注目選手だ。
雅久は、“ニュー山の神”として注目されている芥屋を演じるにあたり「台本を何度も読み、毎日走って、体型や食事も箱根駅伝の選手の皆さんを見て役づくりさせていただきました。人々を魅了する『芥屋スマイル』にも注目してこの作品を楽しんでいただけたら」とコメント。
今大会一の注目選手はどんな走りでファンを魅了するのか？ そして、どう立ちはだかるのか？
ドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、日本テレビ系にて10月10日より毎週土曜21時放送（初回40分拡大）。
雅久（aoen）のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■雅久（aoen）
この度、芥屋信登役を演じさせていただきましたaoenの雅久です。
皆様にお会いできる日を本当に楽しみにしてました！ 初めてお話をいただいた時は池井戸潤さんの作品に僕が出演できることの喜びを体全体でかみ締めていました！ しかしそれと同じくらいに僕で大丈夫かなという気持ちもありました。なので原作と台本を何度も読み、毎日走って、体型や食事も箱根駅伝の選手の皆さんを見て役づくりさせていただきました。
僕の演じる芥屋は5区ニュー山の神と呼ばれるエリートランナーなので走りのフォームなども研究、指導していただきました。人々を魅了する『芥屋スマイル』にも注目してこの作品を楽しんでいただけたら幸いです！
『俺たちの箱根駅伝』ぜひご覧ください。
【写真】芥屋信登役のaoen・雅久「『芥屋スマイル』にも注目してこの作品を楽しんでいただけたら」 場面写真
原作の同名小説は、日本のお正月の風物詩となった箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）を作家・池井戸潤が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の二つの大きな柱で描かれている。
雅久演じるのは、通称“ニュー山の神”、東西大学3年生・芥屋信登。爽快な走りとスマイルでファンを魅了する、今大会イチの注目選手だ。
雅久は、“ニュー山の神”として注目されている芥屋を演じるにあたり「台本を何度も読み、毎日走って、体型や食事も箱根駅伝の選手の皆さんを見て役づくりさせていただきました。人々を魅了する『芥屋スマイル』にも注目してこの作品を楽しんでいただけたら」とコメント。
今大会一の注目選手はどんな走りでファンを魅了するのか？ そして、どう立ちはだかるのか？
ドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、日本テレビ系にて10月10日より毎週土曜21時放送（初回40分拡大）。
雅久（aoen）のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■雅久（aoen）
この度、芥屋信登役を演じさせていただきましたaoenの雅久です。
皆様にお会いできる日を本当に楽しみにしてました！ 初めてお話をいただいた時は池井戸潤さんの作品に僕が出演できることの喜びを体全体でかみ締めていました！ しかしそれと同じくらいに僕で大丈夫かなという気持ちもありました。なので原作と台本を何度も読み、毎日走って、体型や食事も箱根駅伝の選手の皆さんを見て役づくりさせていただきました。
僕の演じる芥屋は5区ニュー山の神と呼ばれるエリートランナーなので走りのフォームなども研究、指導していただきました。人々を魅了する『芥屋スマイル』にも注目してこの作品を楽しんでいただけたら幸いです！
『俺たちの箱根駅伝』ぜひご覧ください。