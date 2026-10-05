『もうパパ！』“良詫”堤真一の行き過ぎた行動にさまざまな声「もはやホラー」「つらすぎる」
原菜乃華が主演を務めるドラマ『もうパパ！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜22時15分）の第1話が4日に放送。紀子（原）の父・良詫（堤真一）の行動にさまざまな声が集まっている。
【写真】「ほんまのイケメン」との声が集まった吉良陽日（岩瀬洋志）
本作は、『恋せぬふたり』（NHK）で第40回向田邦子賞を受賞し、連続テレビ小説『虎に翼』（NHK）などを手掛ける吉田恵里香による、SNS社会の光と影を映し出す完全オリジナルのヒューマンファミリードラマ。
動画配信で娘・紀子がバズったことをきっかけに、“家族の幸せな日常”をエンタメ化し続けてきた父親・良詫。そんな父親に振り回されながらも、「NO」と本音を言えない娘が、親の呪縛から抜け出し自分らしい人生を切り拓こうとする姿、そして綺麗事では片付けられない親子のリアルな人生の衝突と再生を描く。
大学生1年の紀子は、“怒りんぼ紀子ちゃん”として知られるちょっとした有名人。小学生のころ不登校になった紀子を笑顔にするため、父の良詫が動画配信を開始。家族系チャンネル『タラちゃんねる』に登場した紀子が、「もうパパ！」と怒る動画が大バズりし、ネットミームにもなったのだ。紀子と良詫の夢は、チャンネル登録者数100万人。目標達成も間近だが、紀子の内心は複雑だった。成長した紀子は父の顔色をうかがう日々に違和感を覚え始めていたのだ。
そんな中、紀子は大学で先輩・吉良陽日（岩瀬洋志）と出会う。爽やかでスマートで、紀子の存在を知らず、“タラちゃんねるの紀子”ではなく、一人の大学生として接してくれたことから、紀子は陽日が気になるように。紀子は陽日と一緒に出かける約束をする。
そんなピュアな紀子の“初恋”を知った良詫は、紀子に内緒で陽日に金を渡し、初デートに密着させてほしいと頼む。紀子が大学で出会った友達も良詫に協力していた。良詫の行動を知った紀子はショックを受け、その日のデートは中止に。良詫の前では笑顔でいた紀子だったが、帰宅すると一人で涙を流す。
後日、陽日は紀子に、良詫から金を受け取ったことを謝り「紀子ちゃんに会ったときからずっと嘘ついてた。ファンだったんだ、ずっと。小さい頃からずっと紀子ちゃんに背中押してもらってた」と告白。「知らないって嘘ついてごめん。かっこつけた」と明かし、自分はつまらない人間なのだと話す。
陽日は「紀子ちゃんがまた話したいって思ってくれた俺は全部偽物でした。騙して本当にごめんなさい」と誠実に謝罪。紀子は「先輩が仲良くなりたいと思った私も全部偽物で。だから、私たちこれからどうしたらいいんでしょう」と口にする。
すると陽日は「紀子ちゃんと最初から嘘ゼロでやり直したいです」と伝え「はじめまして」と自己紹介を始めた。「もし仮に俺の知ってるタラちゃんねるの紀子ちゃんが全部偽物でも、今ここにいる本当の紀子ちゃんを今日からたくさん知っていきたいです。だから、許されるなら、最初からやり直させてもらえませんか？ 休みの日とか、お茶とかしませんか？」と告げた。紀子は笑顔で「はい」とうなずき、陽日は大喜びする。
その後、紀子は良詫に自分の気持ちを伝え「私ね、パパのことが大好き。でもこのままじゃ本当にパパを嫌いになっちゃう。だからタラちゃんねるをやめさせてください」と頭を下げるのだった。
良詫が紀子の初恋を動画のネタにしようとする行動に、視聴者からは「紀子ちゃんつらすぎる」「急にディープで辛い」「かわいそうすぎる」「怖い」「もはやホラー」「辛い展開」などの声が続出。陽日が紀子に正直に気持ちを伝える場面には「ほんまのイケメン」「軽率に好きになりそう」「なにそれかわいい」「だいぶ愉快な男だ」などの反響が集まっている。
【写真】「ほんまのイケメン」との声が集まった吉良陽日（岩瀬洋志）
本作は、『恋せぬふたり』（NHK）で第40回向田邦子賞を受賞し、連続テレビ小説『虎に翼』（NHK）などを手掛ける吉田恵里香による、SNS社会の光と影を映し出す完全オリジナルのヒューマンファミリードラマ。
大学生1年の紀子は、“怒りんぼ紀子ちゃん”として知られるちょっとした有名人。小学生のころ不登校になった紀子を笑顔にするため、父の良詫が動画配信を開始。家族系チャンネル『タラちゃんねる』に登場した紀子が、「もうパパ！」と怒る動画が大バズりし、ネットミームにもなったのだ。紀子と良詫の夢は、チャンネル登録者数100万人。目標達成も間近だが、紀子の内心は複雑だった。成長した紀子は父の顔色をうかがう日々に違和感を覚え始めていたのだ。
そんな中、紀子は大学で先輩・吉良陽日（岩瀬洋志）と出会う。爽やかでスマートで、紀子の存在を知らず、“タラちゃんねるの紀子”ではなく、一人の大学生として接してくれたことから、紀子は陽日が気になるように。紀子は陽日と一緒に出かける約束をする。
そんなピュアな紀子の“初恋”を知った良詫は、紀子に内緒で陽日に金を渡し、初デートに密着させてほしいと頼む。紀子が大学で出会った友達も良詫に協力していた。良詫の行動を知った紀子はショックを受け、その日のデートは中止に。良詫の前では笑顔でいた紀子だったが、帰宅すると一人で涙を流す。
後日、陽日は紀子に、良詫から金を受け取ったことを謝り「紀子ちゃんに会ったときからずっと嘘ついてた。ファンだったんだ、ずっと。小さい頃からずっと紀子ちゃんに背中押してもらってた」と告白。「知らないって嘘ついてごめん。かっこつけた」と明かし、自分はつまらない人間なのだと話す。
陽日は「紀子ちゃんがまた話したいって思ってくれた俺は全部偽物でした。騙して本当にごめんなさい」と誠実に謝罪。紀子は「先輩が仲良くなりたいと思った私も全部偽物で。だから、私たちこれからどうしたらいいんでしょう」と口にする。
すると陽日は「紀子ちゃんと最初から嘘ゼロでやり直したいです」と伝え「はじめまして」と自己紹介を始めた。「もし仮に俺の知ってるタラちゃんねるの紀子ちゃんが全部偽物でも、今ここにいる本当の紀子ちゃんを今日からたくさん知っていきたいです。だから、許されるなら、最初からやり直させてもらえませんか？ 休みの日とか、お茶とかしませんか？」と告げた。紀子は笑顔で「はい」とうなずき、陽日は大喜びする。
その後、紀子は良詫に自分の気持ちを伝え「私ね、パパのことが大好き。でもこのままじゃ本当にパパを嫌いになっちゃう。だからタラちゃんねるをやめさせてください」と頭を下げるのだった。
良詫が紀子の初恋を動画のネタにしようとする行動に、視聴者からは「紀子ちゃんつらすぎる」「急にディープで辛い」「かわいそうすぎる」「怖い」「もはやホラー」「辛い展開」などの声が続出。陽日が紀子に正直に気持ちを伝える場面には「ほんまのイケメン」「軽率に好きになりそう」「なにそれかわいい」「だいぶ愉快な男だ」などの反響が集まっている。