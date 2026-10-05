NAPBIZ公式ブロガーで理学療法士でもある新庄アキラさんの漫画「AIに早速仕事を奪われた話」が、インスタグラムで6300以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

定期的に仕事の依頼をもらっていたクライアントから、最近連絡がこないことを疑問に思った作者。先方のホームページを見てみると、そこには…という内容で、読者からは「ひどい」「著作権違反では？」「AIよりも人間が怖いですね」などの声が上がっています。

AI時代に改めて考えた「人とのつながり」

新庄アキラさんは、インスタグラムとブログ「世界一くだらない絵日記」で作品を発表しています。2022年に『家を建てたら自治会がヤバすぎた』、2025年に『転職したら職場がヤバすぎた』（いずれもKADOKAWA）を出版。また、2026年4月には理学療法士として、『宇宙一簡単な下肢装具療法』（メジカルビュー社）を出版しました。新庄アキラさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画化しようと思った理由やきっかけを教えてください。

新庄アキラさん「最近のAIの発展は目まぐるしく、日常でもAIを使って問題を解決したり、画像を作ったりと、だいぶ生活や仕事に浸透してきています。SNSでも、『今後AIに奪われる仕事10選』なんて見出しの投稿を見かけます。以前は何となく人ごととして見ていましたが、今回は人ごとではすまない出来事があったので、漫画にしました」

Q.普段、ご自分でもAIを使っていますか。

新庄アキラさん「飼い犬の調子が悪いときにAIに質問してみたり、子どもの学習用のミニテストなどを作ってもらったりして活用しています。また、漫画の背景などを作ってもらったり、理学療法士の仕事では文献の要約や最新情報の抽出をしてもらったりと役立てています」

Q.この件に限らず、AIの影響で仕事量は減っていますか。

新庄アキラさん「私に限ってですが、チラシや似顔絵作成の仕事は確実に減っています」

Q.AIに仕事を奪われないために、していることはありますか。

新庄アキラさん「漫画は読者の心を動かすことが大切だと思っているので、AIにはできないリアルネタや感情表現ができるよう、初心を忘れずに描いていこうと思っています」

Q.このような対応をしたクライアントに対して、どのような心境ですか。

新庄アキラさん「今回は、『本当にAIに私のイラストを食わせて似顔絵を作ったかどうか』は確信が持てないのですが、3年一緒に仕事をしてきて、一言もなくフェードアウトされたということが、ショックでした。

でも、どんなに科学や技術が発展しても、人と人のつながりやご縁はとても大事なものだと思っているので、今回のことで悪縁が切れてよかったと思うことにしました！ もしかしたらクライアントさまは悪気がなかったのかもしれませんが、それはそれで悲しい…」

Q.この作品にどのようなコメントが寄せられましたか。

新庄アキラさん「同じような経験をされている方も何名かいらっしゃって、『人間の方が怖い』というコメントが印象的でした！ 法整備も追いついていない印象もあります。あくまでAIを使うのは人間なので、正しい使い方をするべきだし、このようなリスクもあるので、契約書などにしっかり盛り込まなければいけないと、自分への戒めにもなりました」