「またしても素人じみたミス…」韓国優勝も国旗上がらず　男子サッカー表彰式の不手際を中国メディアが批判「選手たちは困惑の色」「サポーターからもブーイングが」【アジア大会】

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大会を通して運営のミスが目立った今大会。韓国側は強く反発している(C)Getty Images

　10月4日に幕を閉じた愛知・名古屋アジア大会は、最後まで運営面におけるトラブルが続いた。3日に行われた男子サッカー決勝の表彰式では、優勝国の国旗がスムーズに掲げられなかった。そしてこのトラブルも海外メディアで大きく報じられている。

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　日本と韓国による決勝、韓国が1-0で日本を下し、大会4連覇を達成。開催国日本と熱戦を演じ、ライバルを退けアジアの頂点に立った。そして、金メダルを懸けた激闘が繰り広げられた後、勝者を称えるはずの表彰式で思わぬハプニングが発生。韓国国歌が場内に流れるも、国旗は掲げられず、スタンドからはブーイングも起きる事態に。国歌が流れ終わった後でようやく国旗は掲揚されたものの、明らかな“失態”であり、あまりにも後味の悪い出来事だった。

　中国ポータルサイト『捜狐』もこの一件を、「アジア大会でまた“お粗末な一幕”！係員が操作ミス、韓国が優勝も国旗上がらず」と銘打ったトピックの中で報じている。

　同メディアは、「10月3日夜、名古屋アジア大会の男子サッカー競技終了後に行われた表彰式で、またしても極めて素人じみたミスが起きた。2人の国旗掲揚係が操作を誤ったため、優勝した韓国の国旗が最後まで掲揚されず、会場には一時、何とも言えない微妙な空気が漂った」などと現地の雰囲気をレポート。

　さらに、試合に勝利した韓国チームの当時の様子を以下のように振り返っている。

「国歌が流れている間、優勝した韓国の選手たちはジャージーの胸にある国旗の部分に手を当て、勝利の喜びに浸っていた。しかし、いつまでたっても国旗が上がらないことに気付くと、選手たちの表情には困惑の色が浮かび始めた」

　その上で、スタンドの反応も紹介しており、「また、会場で試合を観戦していた韓国サポーターからも、この光景を目にして次々とブーイングが上がった」などと綴っている。

　大会期間中、交通や宿泊環境などさまざまな運営上の問題が取り沙汰されてきた愛知・名古屋大会。最後に起きた、今回の表彰式でのハプニングもまた、競技以外の部分で課題を残した今大会を象徴する出来事のひとつとなってしまった。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]