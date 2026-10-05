「今月から牛乳が20円値上がりした」年金月7万円・65歳元公務員女性の暮らし
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート」から、2026年9月5日に回答があった福岡県在住65歳女性のケースをご紹介します。
年齢性別：65歳女性
同居家族構成：本人、夫（71歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：福岡県
リタイア前の職業：公務員
リタイア前の年収：600万円
世帯の預貯金：3000万円、リスク資産：100万円
これまでの年金加入期間：国民年金6カ月（第3号）、厚生年金432カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：なし（繰下げ中）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
そのほか（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金200万円程度（年額）
その理由として「社会保険料が引かれてあまり手元には残らないが、でも何とかやりくりはできているから」と語っています。
ひと月の支出は「約30万円」で、年金だけでは「1～2回足りない月がある」と回答。足りない分は「貯蓄から月10万円くらい引き出し」ているそうで、仕事は「アルバイトで月1万円程度」とのことです。
2026年に入って特に負担が増えたのは食費だそうで「気に入った品物しか基本利用しないため、値段が頭に入っているが、今月から牛乳が20円値上がりしていたので高いなと感じた」と話します。
よく利用する店にはアルクとゆめマートを挙げ「家から近くて、地元野菜や魚の取り扱いがあるのとポイントをためられるから」とのこと。老後の味方はトップバリュの冷凍食品だそうで「火を使わなくて済み便利。夏は暑くて火を使いたくなかったから」、役立っているサービスは宅配で「米は重いので配達は助かる」と回答されています。
現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことについては「今ジムでよく若い人を見かけるが、もっと若いうちから運動習慣を付けておくべきだったと考える。そうしていたらいろいろなスポーツを楽しめただろうから。今はただ歩くだけで、楽しみのための運動にはなってないのが残念だ」と回答。
年金生活での楽しみは「自由な時間があること。時間に追われない生活はいい」だそうで、最後に不安や不満を尋ねると「健康な体をいつまで保ち家族に迷惑をかけずにいられるかが心配。いわゆる健康寿命です」と語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：ワッキー
年齢性別：65歳女性
同居家族構成：本人、夫（71歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：福岡県
リタイア前の職業：公務員
リタイア前の年収：600万円
世帯の預貯金：3000万円、リスク資産：100万円
これまでの年金加入期間：国民年金6カ月（第3号）、厚生年金432カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：7万円
老齢厚生年金（厚生年金）：なし（繰下げ中）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
そのほか（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金200万円程度（年額）
「足りない月は貯蓄から10万円くらい引き出し」現在の年金額について満足しているか、の問いに「どちらでもない」と回答したワッキーさん。
その理由として「社会保険料が引かれてあまり手元には残らないが、でも何とかやりくりはできているから」と語っています。
ひと月の支出は「約30万円」で、年金だけでは「1～2回足りない月がある」と回答。足りない分は「貯蓄から月10万円くらい引き出し」ているそうで、仕事は「アルバイトで月1万円程度」とのことです。
「スーパーのカードに1万円入れたら100円上乗せ」日ごろの節約については「ポイントや割引の活用、スーパーの夕方からの特売利用。月に2、3回あるスーパーのキャッシュレスカードで1万円入れたら100円上乗せがあるサービスを利用している。たまに1万円入金で300円のときもある。2つを合わせたらかなりお買い得となる感じがあるから」と説明します。
2026年に入って特に負担が増えたのは食費だそうで「気に入った品物しか基本利用しないため、値段が頭に入っているが、今月から牛乳が20円値上がりしていたので高いなと感じた」と話します。
よく利用する店にはアルクとゆめマートを挙げ「家から近くて、地元野菜や魚の取り扱いがあるのとポイントをためられるから」とのこと。老後の味方はトップバリュの冷凍食品だそうで「火を使わなくて済み便利。夏は暑くて火を使いたくなかったから」、役立っているサービスは宅配で「米は重いので配達は助かる」と回答されています。
「もっと若いうちから運動習慣を付けておくべきだった」物価高でも削れない支出には食材の質とジムの費用を挙げ「国産野菜にこだわっている。病院通いにならないために、健康には気を付けている。高齢になればなるほどお世話になる機会があると思うが、そうならないために、食事や運動習慣には気を付けている」と話します。
現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことについては「今ジムでよく若い人を見かけるが、もっと若いうちから運動習慣を付けておくべきだったと考える。そうしていたらいろいろなスポーツを楽しめただろうから。今はただ歩くだけで、楽しみのための運動にはなってないのが残念だ」と回答。
年金生活での楽しみは「自由な時間があること。時間に追われない生活はいい」だそうで、最後に不安や不満を尋ねると「健康な体をいつまで保ち家族に迷惑をかけずにいられるかが心配。いわゆる健康寿命です」と語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)