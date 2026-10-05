先の訪米でトランプ大統領から歓待され、改めて世界に存在感を誇示した中国の最高指導者、習近平国家主席（73）。しかし、その裏で健康不安説が浮上している。今月13日、インドでの国際会議終了後、習主席は晩さん会をキャンセルし急遽、帰国。その10日後の23日、米中首脳会談のためワシントンに姿を現すまでの動静は不明だ。米紙「ウォール・ストリート・ジャーナル」は「体調不良」が原因と報じている。2012年に最高指導者となって以来、習氏の健康不安説が取りざたされるのは3回目。来年秋の中国共産党大会での「党総書記4選」は確実視されているだけに、健康状態は中国情勢のみならず、国際情勢にも大きな影響を与えるのは確実だ。

中国の習近平・国家主席

【相馬勝/ジャーナリスト】

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Is it OK？

「Is it OK？」-。インドのナランドラ・モディ首相は今月13日、ニューデリーでのBRICS首脳会議での開会演説で、左隣りに座っていた習氏が目をつむり、頭を傾けている様子を心配してそう発した。それも一度だけではなく、ほぼ数秒ごとに3度も同じ言葉をかけている。習氏の具合が非常に悪いと思ったに違いない。

場内の出席者らも習氏の方に目を凝らすなど、ただならぬ雰囲気が会場を包むなか、側近らが駆け寄って話しかけると、習氏がうなずいている様子も垣間見えた。これはインドの国有放送が共有した動画や現場で取材していた報道関係者らの話を総合したものだ。

10日間動静不明

習氏は会議終了と同時に会場を離れ、予定されていた各国首脳らによる晩さん会を急遽、キャンセルし帰国の途に就いた。その後、習氏が北京に到着した模様は中国では報じられていない。習氏が国際会議から帰国した際、通常ならば、中央テレビ局など中国の報道機関は空港に降り立った代表団の模様を報道するのだが、今回はなかった。

習氏がインド訪問のその次に姿を現したのは、10日後の23日午後で、北京の空港からワシントンに向けて飛び立った際のものだが、それまでの10日間の習氏の動静は不明だ。

これについて、9月18日付の米紙「ウォール・ストリート・ジャーナル」は、

「中国の習近平国家主席は今月13日、インドで開催されたBRICS首脳会議に出席したが、各国首脳らとの晩餐会を欠席し、急きょ中国に帰国した。事情に詳しい複数の関係者によると、これは体調不良によるものだった。訪米を数日後に控える中、同氏の健康状態を巡る臆測が広がっている」

と報じている。

会議中に失神!?

また、同17日付の独立系オンラインニュースメディア「シンガポール・インデペンデント紙」は、

「SNSでは、習近平が日曜日（13日）にデリーで開催された晩さん会を欠席したのは、病気のため急いで中国に帰国しなければならなかったのではないかという憶測で盛り上がっている。習近平氏は7年ぶりにインドを訪れ、第18回BRICS首脳会議に出席したが、9月13日に世界の首脳らより先に帰国した。彼は中国に帰国して以来公の場に姿を見せておらず、うわさをさらに煽っている」

とも伝えた。

シンガポール経営大学のヘンリー・ガオ法学部教授は同紙に対して、「最近の中国をめぐるうわさを『単なるうわさ』（であり、真実でない）として片付ける者は、中国の歴史を学び直す必要がある」とも指摘する。ガオ教授は、うわさが「適切な人物の手に渡れば、政治的な武器になり得る」とも語っており、健康不安説の一定の信憑性と、それが流布することの重要性について強調している。

また、中国国内では非合法の政治組織「中国民主党」の主席を務める謝万軍氏は14日、拠点を置く米国でXに投稿し、「習主席がBRICS首脳会議中に失神し、緊急治療のため中国に空路搬送された」と主張。謝氏は、習主席が重度の脳梗塞を発症したものの、デリーでの治療を拒否したと主張。中国に到着後、北京の「301病院（中国人民解放軍総医院）」に搬送されたとしている。謝氏は続けて、「（インド発の）飛行機に搭乗する際、習近平氏は歩行が困難な様子で足元が危うく、体が何度も左に傾いていた」とも指摘している。

初めての「失踪」

習近平氏の体調不安説はさまざまに伝えられているが、権力を掌握して以来、10日以上も習氏の動静が報じられなかったのはこれで3回目となる。

1回目は国家副主席だった2012年9月1日から14日までの2週間だった。当時、習氏は同年秋の党大会で次期党総書記に選出されることが確実視されていたため、次期最高指導者の「失踪」として世界中で憶測を生んだ。

習氏はこの間、訪中していたクリントン米国務長官やパネッタ米国防長官、シンガポールのリー・シェンロン首相ら各国要人との会談を予定していたが次々とキャンセルし、中国政府も理由を一切公表しなかったため、ネットや海外メディアでは「重病説（脳卒中や心臓発作）」「水泳中の背中の負傷」「自動車事故」「暗殺未遂説」「権力闘争による失脚」など、さまざまな憶測が飛び交った。

結局、9月15日、習氏は北京の中国農業大学を視察、その様子が報道され、14日ぶりに動静が判明。同年11月の第18回党大会で党総書記に就任している。当時の「失踪」の真相は現在も公式に説明されていない。

失踪報道当時は、野田佳彦政権での尖閣国有化の動きを受け、北京や上海、広州、深センなど中国各地の都市で大規模なデモが発生していた。北京の日本大使館前などでは数千人～1万人規模に達し、中国全土の80都市以上に拡大したことから、筆者は北京や上海で取材をしていた。その際、習氏の「失踪」について、中国政府関係者から「脳梗塞の治療のため入院している」との情報を得ていた。「ただ、それほど重くはない。秋の党大会で総書記に就任するため、検査も兼ねた入院だ」などと明かしてくれた。この言葉を信じるならば、習氏は14年も前、まだ還暦を迎える前から脳梗塞の症状が出ていたことになる。

顔はむくんでいた

続いて2回目の「動静不明」は、2024年7月31日から8月18日までだ。7月30日の党政治局会議に出席したあと、8月19日、北京で当時のベトナムの新指導者、トー・ラム共産党書記長・国家主席を出迎え首脳会談を行うまでの19日間の間、動静が不明だった。これについて、当時の西側外交関係者は筆者に、「夏休みを利用して、北京の病院で休養を兼ねて、脳梗塞をはじめ、全身の検査を受けていた」と明かした。

このように、習氏は「持病」として、軽い脳梗塞を患っているとの見方が消えない。今回のニューデリーでのBRICS首脳会議でも、その症状が出た可能性がある。習氏は定期的に検査をしているとみられるが、今回の場合、激務も重なって、インドで軽い症状が出たため、帰途の専用機で同行医師団の治療を受け、北京到着後、病院に急行し、治療に専念。9月23日からのワシントン訪問に間に合わせた--そんな見立ても成り立つ。



ただ、ワシントン滞在は2泊3日とはいえ、トランプ大統領との米中首脳会談では難問が山積しており、心身ともに重労働だったことは間違いない。実際、テレビ中継での習氏の表情は冴えず、顔色もうす暗く、むくんでいるように見えた。習氏は来年の党大会で、党総書記に就いて3期15年、さらに4期目の5年間を全うすれば計20年間、中国の最高指導者に君臨することになるわけだが、一層の激務が待ち受けるのは確実なだけに、4期目在任期間中、健康状態が持つかどうかに、高い関心が集まる。

相馬勝（そうま・まさる）

1956年生まれ。東京外国語大学中国語科卒。産経新聞社に入社後は主に外信部で中国報道に携わり、香港支局長も務めた。2010年に退社し、フリーのジャーナリストに。著書に『習近平の「反日」作戦』『中国共産党に消された人々』（第8回小学館ノンフィクション大賞優秀賞受賞）など。

デイリー新潮編集部