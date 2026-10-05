ロシアでは9月18日から20日まで、連邦議会下院にあたる「国家院」の選挙が行われた。結果はプーチン大統領を支持する与党「統一ロシア」の圧勝に終わったが、独立系メディアを中心に大規模な不正投票の詳細な実態が報道され始めている。そもそも選挙前から与党の勝利は“既定路線”と受け止められていた。例えばロシアのリベラル政党・ヤブロコはウクライナ戦争に反対し、停戦と和平の実施を公約に掲げていたが、政府は露骨な“弾圧”を行った。（前後編の前編）

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8月19日、連邦最高裁はヤブロコの比例代表候補者名簿の登録を取り消す判決を下した。堂々と野党を潰して恥じないプーチン大統領の強硬姿勢に、日本でもネット上で「文字通りの独裁制」、「民主主義の完全否定」と批判が相次いだ。

プーチン大統領の胸中は

やりたい放題のプーチン大統領、その“威信”を失墜させようと、ウクライナは投票期間中である9月19日の夜から20日の朝にかけて大規模なドローン攻撃を行った。軍事ジャーナリストが言う。

「あくまでもロシア側の発表だとはいえ、モスクワには450機、ロシア全土では1600機を超えるドローンが攻撃を仕掛けたとのことです。大規模な攻撃だったと見て間違いないでしょう。ロシア国民を精神的に揺さぶり、厭戦気分を蔓延させることを狙った作戦ですが、私が注目したいのはモスクワ製油所の被害です。実は、この製油所は5月から6月までの間、少なくとも3回の攻撃で被害が出ています。4回目となった今回はロイターの報道によると主要装置で甚大な火災が発生しており、原油処理を停止しました。つまりウクライナは製油所の復旧状況を確認しており、『直ったら攻撃する』を繰り返しているのです。これはプーチン大統領にとって頭の痛い問題であるのは言うまでもありません」

天然ガス関連施設空爆の衝撃

9月9日にはウクライナのドローンが何と3200キロの長距離飛行を敢行。北西シベリア地帯のヤマロ・ネネツ自治管区にあるガス処理施設を攻撃して被害を与えた。ヤマロ・ネネツ自治管区は北極海に面しており、管区の半分以上が北緯66度33分以北の北極圏に位置している。

ドローンの攻撃目標の一つにノヴィ・ウレンゴイという都市があり、ここは「ガスの首都」とも呼ばれる。1966年にガス田が発見され、ロシアのエネルギー企業・ガスプロムのガス処理工場が稼働している。

「東京・マニラ間は2900キロですから、どれほどの長距離を飛行したか簡単に理解できるでしょう。目標が遠い極寒の地であっても、ウクライナは攻撃が可能であるという事実を明確に示しました。しかもロシア国内で冬の暖房は電気や軽油ではなく、ガスを使ったセントラルヒーティングが一般的です。間もなくロシアに冬が訪れます。ウクライナはロシアの“暖房ライフライン”にダメージを与えることで、ロシア国民の動揺を狙っていると考えられます。ウクライナから遠いため“絶対安全圏”と考えられていた北極圏が空爆されたインパクトは非常に大きく、ロシア軍とプーチン大統領を震撼させたはずです」（同・軍事ジャーナリスト）

またノヴィ・ウレンゴイに対するドローン攻撃では、「ガス・コンデンセート処理施設」の被害も注目を集めた。

厳冬期は戦闘が不可能になる理由

ガス・コンデンセートとは天然ガスの採掘によって得られる液体状の炭化水素。これを処理するとプラスチックなど石油化学製品の原料となる。つまりウクライナはロシアの「石油化学サプライチェーン」の破壊にも成功したわけだ。

軍事ジャーナリストは「ウクライナが北極圏のドローン攻撃に成功したことで、戦局が変わる可能性があります」と言う。

なぜかと言えば、これまでのウクライナ戦争は厳冬期になると実質的な停戦状態となっていたからだ。最大の理由は気温。ウクライナ軍とロシア軍が激戦を繰り広げ、互いに一進一退を続けているドネツク州やルハンスク州の最前線は1月が最も寒くなり、平均最高気温がマイナス1・5度、平均最低気温はマイナス7度に達する。

「陸軍の地上部隊にとって、氷点下の気温は兵士の生死に直結します。気温マイナス1度でも凍傷や低体温症で死者が出る可能性があるからです。さらに風速が1メートル強くなれば、体感気温は1度下がります。1939年、ソ連がフィンランドに侵攻した『冬戦争』では、常に気温が氷点下という厳しい状況で、ソ連軍兵士の多くが凍傷で命を落としました。現代の防寒具は非常に優れているとはいえ、汗をかくと低体温症のリスクが上昇します。最前線の部隊にとって、冬は戦争どころではないというのが本音なのです」（同・軍事ジャーナリスト）

冬でもロシアを攻撃できるメリット

来年の1月も東部戦線の最前線では同じことが起きるだろう。だが、中・長距離ドローンは気温の影響を受けない。ウクライナとロシアの戦争は今年2月で丸4年を迎えたが、遂にウクライナ軍は厳冬期でもロシアを攻撃できる兵器を初めて手に入れたと言える。

「ウクライナはガソリンスタンド、石油精製関連施設、物流倉庫、そして今回のガス関連施設と、ロシアのライフラインを狙い撃ちしてきました。さらに攻撃時には民間人の死者が出ないよう細心の注意を払っています。戦果の確認も正確で早く、同じ施設を何度も攻撃するなど見事な作戦です。これはNATO（北大西洋条約機構）の加盟国などが運用している偵察衛星の情報がウクライナに提供されているからでしょう。ロシア軍に侵攻された2022年、ウクライナのドローン生産能力は年間6000機でした。それが今では年間500万機です。冬になってもロシア国内のドローン空爆を続ければ、相当ダメージを与えることができるはずです」

一方、ロシアがドローンをフル活用しても戦争に勝つことは「絶対に不可能」だという。

後編【ウクライナ「超・長距離ドローン」がプーチン大統領を苦しめる理由…広大な国土というロシアの防空メリットがむしろ“国防の障害”に】では、戦争における勝利条件がウクライナとロシアでは異なることや、戦時体制がロシアの軍需産業を苦しめ、兵器の質が著しく劣化しているという衝撃の事実について詳しくお伝えする──。

デイリー新潮編集部