今夏、韓国・済州（チェジュ）島では行方不明者の遺体が連続して発見され、さらに失踪届を警察官が不適切に扱っていた問題も明らかになった。いずれも事件性が確認されたわけではないが、島内では「外国人犯罪ではないか」といった噂も広がったという。背景にあるのは、中国人を中心とする外国人観光客が急増し、島の街の風景そのものが変わりつつある現状だ。“韓国のハワイ”で、いま何が起きているのか。現地ジャーナリストのノ・ミンハ氏がレポートする。

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【写真】「ここは本当に韓国？」 中国語が飛び交う済州島の現在の姿

行方不明者の遺体発見が相次ぎ、失踪届を警察官が虚偽処理していた問題に揺れる済州島を、9月中旬に訪ねた。済州国際空港に降り立ち、市内へ向かう。しかし今回、目にした済州島の光景は少し違った。

済州島の海岸沿いに立つ海女の像。島では、近年、中国人を中心とする外国人観光客の存在感が増している

平日にもかかわらず多くの観光客で街はにぎわっている。だがその顔ぶれが以前とは明らかに違っていた。外国人が多いのだ。

数年前から、済州市の中心部や繁華街で、中国語やベトナム語、インドネシア語などを耳にすることはあった。だが今や、飲食店のメニューはもちろん、レンタカー店やさまざまな店舗の案内にも、韓国語と並んで中国語や東南アジアの言語が併記されている。特に中国人観光客をターゲットにした商品やサービスも多く、中国語が目立つ。

済州島が国際的な観光地になっていると言えば聞こえはいいが、こうした光景に眉をひそめる韓国人もいる。彼らの口からは「済州はすっかり『中国人の遊び場』になってしまった」と、冷ややかな声も聞こえてくる。

済州島で発覚した失踪・死亡事件は、そんな韓国人感情を逆なでする結果になった。警察の不祥事もさることながら、外国人増加と「治安」を結びつける議論も起き、問題は広がりを見せていた。

増える外国人、減る韓国人

済州道・済州道観光協会が公開している入島観光客の統計によると、今年8月の済州への観光客数は、前年同期に比べ0.1％減少とほぼ横ばい。にもかかわらず、外国人観光客は26万8970人と前年同月比10.9％増となり、全体の20.1％を占めた。一方で、韓国人観光客は減少している。8月に済州を訪れた韓国人観光客は107万2403人で、前年同月に比べ2.5％減少した。5月から7月にかけても減少傾向が続いていて、9月に入ってからも前年同期を下まわる流れがみられていた。

韓国銀行済州本部のデータも同じ傾向を示している。7月に済州島を訪れた観光客は、前年同月に比べ8万4000人減少した。このうち韓国人観光客は9万人減り、外国人観光客が6000人増えたと算出している。韓国人観光客が減った理由について、航空運賃や国内線の供給減少などが主な要因と分析しているが……。

いずれにせよ、韓国人観光客が減る一方で、外国人観光客が増えていることになる。そして、その大きな割合を占めているのが中国人なのだ。

ここは本当に韓国のホテル？

昨年、済州を訪れた外国人観光客は224万2187人いるが、このうち中国人は158万8107人で、全体の約7割にも達している。今年8月の外国人訪問者を国・地域別に見ても、中国が64.6％で最も多く、台湾10.1％、香港2.9％、日本2.4％の順だった。韓国人が「済州島は中国人の遊び場になった」と言う背景には、こうした事情があった。

済州島で、中国人観光客の存在感が非常に大きくなっていることは確かだ。筆者は空港に到着したあと、予約していたレンタカーを受け取るため、担当者と合流した。時間は午後3時頃。担当者によれば、この日、対応した客は筆者が4組目だが、韓国人は初めてだったという。2組は中国人観光客のツアーに利用する大型バスを借りる客で、もう1組は友人同士で旅行に来たというインドネシア人だったらしい。

街の風景も、中国色が明らかに強くなってきている。その変化は、観光地より済州市中心部の商業エリアで顕著だ。済州市の東門市場や蓮洞のヌウェマル通りなどを訪ねてみた。中国語の案内表示が目立つ。周辺の多くの飲食店や店舗でも、メニューには韓国語と中国語が併記されていた。

ヌウェマル通りにあった飲食店で、店の一番人気メニューだという揚げ豚足を注文し、店員に最近の客層について尋ねてみると「中国人観光客が売り上げのかなりの部分を占めている」という言葉が返ってきた。実際、筆者が食事をしている最中にも、中国人観光客がぞろぞろと店に入ってきた。

筆者が今回泊まったのは、済州島の「済州神話ワールド」という大型リゾート施設だった。宿泊料金は決して安くない。しかも、公共交通機関を利用して訪れるには不便な場所にある。ところが、ここでも中国語をはじめとする外国語が頻繁に聞こえてくる。夜に屋外に出てみた際、あまりに中国語ばかり聞こえてくるので「ここは本当に韓国の宿泊施設なのだろうか。韓国人観光客はひとりでもいるのだろうか」という疑問を抱かずにはいられなかった。

済州島の観光業界にとっては、外国人観光客は無視することのできない存在だ。済州観光公社がまとめた今年8月のカード利用データによると、外国人観光客による飲食店での消費額は約174億5414万ウォン（約20億円）、小売業では約151億5894万ウォン（約17億円）だった。一方、韓国人観光客による飲食店での消費額は約887億8985万ウォン（約100億円）、小売業では約712億3881万ウォン（約80億円）だった。今のところ韓国人観光客が落とす金額そのものは大きいが、その額は減少傾向にあり、外国人観光客の消費額が急速に拡大している。

外国人観光客の行動にも変化がみられる。「2025済州訪問観光客実態調査」によると、外国人観光客が最も多く利用した買い物場所として、72.4％が市内の商店街で買い物をしたと答えている。大型スーパーの利用率も前年より上昇している。観光地で高い土産物を買うより地元の商店街に集まる“賢い観光客”は増えているようだが、翻せば、済州島、とりわけ済州市中心部の街の風景を変えつつある証拠でもある。

中国人観光客の急増と、減る韓国人観光客。島の人々や韓国人は、済州島が中国人に乗っ取られていくのでは……という不安に苛まれている。その矢先に、30代女性を含む行方不明者4人の遺体が、わずか3日間で相次いで発見された。いずれも殺人事件だと断定はされていないものの、島の「安全」というイメージは揺らいでいる。

済州島で飲食店を営むKさん（44）は、

「失踪事件が起きたとき、外国人によって殺害されたのではないかという噂が広まったんです」

と当時の空気感を語る。

事件が明るみに出たあと、韓国人観光客が大きく減った時期もあった。4人目の遺体が発見された翌8月25日に済州を訪れた韓国人観光客は前年同日比で11.8％減少し、29日にはさらに13％減った。事件の影響とみていいだろう。ところが8月全体では、外国人観光客は10.9％増加している。韓国人の足を遠のかせ、外国人の存在感がいっそう増すことで、事件は、済州島の街の風景を変える流れを加速させた格好だ。

ノ・ミンハ（現地ジャーナリスト）

デイリー新潮編集部