目黒蓮、カナダのカフェで自然体の笑顔 「午後の紅茶」新CM10月6日より全国で放映開始
目黒蓮が出演する「午後の紅茶」の新CM「紅茶のラテ」篇が、10月6日より全国で順次放映される。これに先駆け、CM本編とメイキング映像が解禁された。
【動画】英語のセリフにも挑戦！ 目黒蓮出演の新CM「紅茶のラテ」篇
今回の新CMでは、“紅茶のラテ”という新しい楽しみ方を提案する「キリン 午後の紅茶 TEA LATTE」シリーズの世界観を表現。街角のカフェに立ち寄った目黒が、カナダ発祥のティーラテ「London Fog（ロンドン・フォグ）」を片手に、仕事や外出の合間にほっと一息つき、気分を切り替えるひと時を描く。ラテが恋しくなる季節に、コーヒーだけでなく“紅茶もラテで楽しむ”という新たな選択肢を伝えるCMとなっている。
また、新商品の発売に伴い、「午後の紅茶 TEA LATTE ボトル プレゼントキャンペーン」を10月5日11時より開催。対象となる「キリン 午後の紅茶」のペットボトル商品を4本購入して応募した人の中から、抽選で合計300名に、この季節にぴったりな「ティーラテボトルとボトルチャーム」がプレゼントされる。
今回の撮影は、カナダのカフェで行われた。撮影の合間にも目黒とカフェの店員との間に自然と会話が生まれ、まるで本当に目黒が街のカフェに立ち寄ったかのような、リラックスした空気の中で撮影が進んだ。
店内での撮影では、英語のせりふにも挑戦。現地スタッフとモニターをのぞき込み、目線や歩く速さを確認する真剣な表情を見せる一方、カットの声がかかると、窓際の席に腰掛けてふっと肩の力を抜く場面も。目の前でミルクが注がれ、できあがったティーラテを受け取った瞬間には、思わず笑顔がこぼれた。
撮影終盤には、木漏れ日の差す並木道で、スタッフと身振りを交えながら笑い合って歩く姿も見せた。現地の空気に溶け込んだ目黒のリラックスした表情は、メイキング映像に収められている。
目黒蓮が出演する新CM「紅茶のラテ」篇は、10月6日より全国順次放映。
【動画】英語のセリフにも挑戦！ 目黒蓮出演の新CM「紅茶のラテ」篇
今回の新CMでは、“紅茶のラテ”という新しい楽しみ方を提案する「キリン 午後の紅茶 TEA LATTE」シリーズの世界観を表現。街角のカフェに立ち寄った目黒が、カナダ発祥のティーラテ「London Fog（ロンドン・フォグ）」を片手に、仕事や外出の合間にほっと一息つき、気分を切り替えるひと時を描く。ラテが恋しくなる季節に、コーヒーだけでなく“紅茶もラテで楽しむ”という新たな選択肢を伝えるCMとなっている。
今回の撮影は、カナダのカフェで行われた。撮影の合間にも目黒とカフェの店員との間に自然と会話が生まれ、まるで本当に目黒が街のカフェに立ち寄ったかのような、リラックスした空気の中で撮影が進んだ。
店内での撮影では、英語のせりふにも挑戦。現地スタッフとモニターをのぞき込み、目線や歩く速さを確認する真剣な表情を見せる一方、カットの声がかかると、窓際の席に腰掛けてふっと肩の力を抜く場面も。目の前でミルクが注がれ、できあがったティーラテを受け取った瞬間には、思わず笑顔がこぼれた。
撮影終盤には、木漏れ日の差す並木道で、スタッフと身振りを交えながら笑い合って歩く姿も見せた。現地の空気に溶け込んだ目黒のリラックスした表情は、メイキング映像に収められている。
目黒蓮が出演する新CM「紅茶のラテ」篇は、10月6日より全国順次放映。