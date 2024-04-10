◇ナ・リーグ ドジャース5-3ブレーブス（2026年10月3日 ロサンゼルス）

ドジャース3連覇への第一歩は、大谷のバットから始まった。初回1死。先発左腕ドッドのカットボールを捉え右前へチーム初安打。10月とは思えない強烈な日差しが照りつけるドジャースタジアムで、異例の暑さとの闘いでもあった。

開始時の気温は華氏100度（摂氏37・8度）。同球場で開催された17年のアストロズとのワールドシリーズ（WS）第1戦での華氏103度（同39・4度）に次ぐ、PS史上2番目の猛暑だった。来場者には水が配られ、日陰のコンコースに避難する観客が続出。観衆5万194人も、同球場でのPSで2番目の少なさだった。

大谷はその後3打席連続で凡退したが、7回の中飛ではこの日の両軍で2番目に速い84マイル（約135キロ）のバットスピードを計測した。一流の基準となる75マイル（約121キロ）以上も両軍最多タイの3度を記録し、デーブ・ロバーツ監督は「翔平は打席でのアプローチという点では問題なかった」と評価した。

打線は4回にT・ヘルナンデスの2ランで先制。その後、1点差に迫られたが6回には今季不振に苦しんだタッカーの2ラン、マンシーのソロが飛び出した。3本塁打、5得点で快勝。先発スクバルも6回2安打1失点、7奪三振で移籍後初のPS白星を挙げ「リトルリーグで華氏127度（同52・8度）の中で試合したことがある。今日はそこまでではなかった」と笑った。

レギュラーシーズンで1勝5敗と苦しめられた難敵相手に先勝し、ロバーツ監督はPS通算70勝。WSを制した過去2年もPS初戦は白星だった。過去の5戦3勝制のシリーズは160度中、初戦勝利チームが116度勝ち上がっており、突破率は72・5％。「間違いなく我々に勢いがある」。記録的猛暑を乗り越え、10月の熱気はさらに高まっていく。(柳原 直之)