■コロンブスが欧州に持ち帰った「呪い」

近年、梅毒患者数が急増し高い水準で続いているというニュースを目にしませんか。数百年眠っていた病魔が沈黙を破り、再び猛威を振るっています。これは単なる医学的注意喚起ではなく、この病気がいかにして世界史を書き換えてきたかというお話です。

歴史を変えた大戦争や宗教改革、そして暴君たちの狂気まで、全てに「梅毒」という見えない糸が絡みついていました。かつてはグレート・ポックスと呼ばれ、天然痘よりも恐れられたこの病気。世界史の陰で暗躍したシリアルキラーの正体に迫りましょう。

梅毒の起源として最も有力なのが「コロンブス交換説」です。1492年にアメリカ海域に到達したコロンブス一行は、恵みと共に呪いを持ち帰りました。乗組員が現地の女性と関係を持ち、新大陸の風土病であった梅毒に感染したのです。ヨーロッパに帰還した船員たちは真っ先に港の娼館へ向かい、その娼館の娼婦を抱いた客からネズミ算式に感染が拡大しました。

出所＝『R18世界史』（扶桑社）P96

■薬であるはずの水銀でもボロボロに

さらに1494年にイタリア戦争が勃発し、兵士たちはナポリの女性や従軍娼婦と交わって感染し、戦争が終わると菌を故郷へ持ち帰りました。こうして梅毒は数年でヨーロッパ全土へばら撒かれます。イタリア人はフランス病、フランス人はナポリ病と、皆自分の敵国の名前をつけて責任をなすりつけ合いました。それほどまでに、梅毒は当時のヨーロッパに衝撃を与えた恐ろしい病だったのです。

当時の梅毒は毒性が強く進行が早かったといわれます。性器に潰瘍ができ、全身に膿を持った発疹ができ、肉が削げ落ち、鼻が欠け、口が崩れるといった耐えがたい苦しみを味わいました。

ペニシリンがない時代、唯一の治療法は水銀でした。水銀入りの軟膏を患部に塗ったり蒸気を吸い込んだりした結果、患者は水銀中毒でボロボロになり、歯は抜け落ち、精神錯乱を起こして死ぬ有様でした。一時の快楽の代償は、一生続く水銀中毒の苦しみに繫がりました。

■「性の解放」に抗った改革者ルター

梅毒は一般庶民だけでなく、聖職者や貴族にまで急速に広がりました。当時は神中心の社会から人間中心の世界観へと移行するルネサンスの真っ只中で、性の解放の時代でもありました。禁欲的であるはずの聖職者すら娼館に通い、ローマ教皇アレクサンデル6世は愛人を囲って夜な夜な乱交パーティーを開いたといわれます。

社交場として流行した混浴の公衆浴場は事実上の売春宿と化し、感染の温床になりました。この惨状に立ち上がったのが宗教改革者のマルティン・ルターです。彼は性道徳にも厳格で、公娼制度の廃止を強く訴えました。背景には梅毒の蔓延という現実的な危機があり、売春をなくすことこそが唯一の防疫対策だと直感していたのかもしれません。歴史的な宗教改革の裏側には、性病への恐怖があったのです。

梅毒は進行すると脳や神経を侵し性格を激変させます。その悲劇が国家規模になったのがイギリス国王ヘンリ8世です。若い頃は名君でしたが、晩年に激太りし妻を処刑するなど被害妄想に取り憑かれました。その原因は梅毒による脳へのダメージだったと指摘されています。彼の足には梅毒特有の治らない潰瘍があり激臭を放っていました。

ヘンリ8世の肖像画。ウォーカー・アート・ギャラリー所蔵（写真＝CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

さらに恐ろしいのが先天性梅毒です。最初の妻は流死産を繰り返し、唯一生き残った娘メアリ1世も先天性梅毒による激しい頭痛や視力障害に苦しんでいました。彼女がプロテスタントを大量に火あぶりにしたのも、身体的苦痛が性格を残酷にしたからだといわれます。

■フランスで流行した「白いカツラ」の真実

恐ろしい病気はファッションをも変えました。バッハやルイ14世でおなじみの白いカツラは、梅毒の第2期症状である脱毛を隠す対策から始まったといいます。ハゲは「女遊びで病気になった」という噂を呼ぶため、貴族たちはこぞってカツラを被り正装として定着したのです。

また、当時の貴族の厚塗りのおしろいも梅毒の発疹を隠すためでした。華やかな宮廷文化の裏には、性病への恐怖と見栄で必死に隠す人々の悲哀が伴っていたのです。

1940年代のペニシリン普及により、人類は梅毒に勝利したかのように見えましたが、今また感染は拡大しています。マッチングアプリの普及などで不特定多数との出会いが容易になった現代は、ルネサンスの人々が自由を謳歌しすぎて病に倒れた状況と重なります。

人間の欲望という本質が変わらない限り、この病気はなくなりません。

■ウイルスが神経内をじわじわ浸食する

狂犬病は過去の病気で、今は関係ないと思っていないでしょうか。しかし一度発症すれば現代の最先端医療でも「ほぼ100％死亡する」、人類史上最悪のキル・スイッチなのです。

なぜ狂犬病がこれほど恐ろしいかといえば、単に内臓を壊すのではなく、そのウイルスが脳を直接ハッキングし、まるで狼男のように水を恐れさせ、凶暴化して他者を噛むよう「行動を強制プログラミングする」悪魔のようなメカニズムを持つからです。オカルトのベールで覆われてきた、ウイルスと人類の生存をかけた闘いを完全解剖します。

狂犬病の歴史は古く、紀元前1930年頃の『エシュヌンナ法典』には「狂犬が人を噛み殺した場合、飼い主は罰金を払え」と記されていました。通常のウイルスは血流に乗りますが、狂犬病ウイルスは牙から筋肉に入り、末梢神経の内部に侵入します。

神経内は免疫システムが届かない死角であり、一日に数ミリから数センチの遅いスピードで脳へ進むため、足を噛まれるより首や顔を噛まれた方が早く脳に到達しました。

写真＝iStock.com／Milan Krasula ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Milan Krasula

■なぜ狂犬病患者は水を怖がるのか

潜伏期間は数週間から数カ月に及び、噛まれた傷が治り、忘れた頃に悲劇は幕を開けます。ウイルスが脳に到達すると最悪のシステム・ハイジャックが始まり、残酷な恐水症が発動します。極度の渇きを感じているのに、水を見たり音が聞こえたりしただけでのどの筋肉が痙攣しパニックに襲われるのです。

これはウイルスがのどの神経を麻痺させて嚥下障害を起こし、ウイルス入りの唾液を口腔内に溜めさせ、他者を噛んだ際に感染確率を極限まで高めるためなのです。口から泡を吹き、凶暴化して目の前の動くものに噛みつく。自らのコピーを他者に拡散するため、人間の肉体を歩く注射器のように遠隔操作したのです。

この「凶暴化し他者に噛みつく」症状から、狼男を思い浮かべた人も多いでしょう。中世ヨーロッパでは狼男伝説が信じられ、人狼裁判で多くの人々が火あぶりにされました。現代医学の観点からは、この伝説の背景に狂犬病のパンデミックが関与していた可能性が指摘されています。

■「狼男」は哀れな被害者たちだった

狼男伝説で語られる「噛まれたら伝染する」は狂犬病の感染ルートであり、「口から泡を吹き人に噛みつく」のは脳炎による凶暴化と嚥下障害です。「夜に徘徊し、光を嫌う」のは知覚過敏、「聖水を極端に恐れる」のは恐水症の症状です。

ウイルスの存在を知らない中世の人々にとって、狼に噛まれた青年が数カ月後に泡を吹き水を恐れる姿は、悪魔の呪いにしか見えませんでした。処刑された狼男たちは、ウイルスに脳をハッキングされ発狂した哀れな患者だったのです。

狂犬病の恐怖は近代に入っても続きました。19世紀アメリカの天才作家エドガー・アラン・ポーの不可解な死もそのせいだといわれています。推理小説の生みの親である彼は1849年秋、他人の服を着た錯乱状態で発見されました。病院に運ばれたポーは、医師が飲ませようとした水を極端に恐れ拒絶し、数日間「レイノルズ！」と謎の人物の名を叫び続け40歳で亡くなったのです。

■致死率100％に挑んだ天才化学者

長年ポーの死因はアルコール中毒といわれてきましたが、1996年にアメリカの研究チームがカルテを分析し、狂犬病が死因である可能性が極めて高いと結論づけました。恐水症、激しい震え、錯乱と明晰が交互に訪れる進行など、すべてが狂犬病の末期症状と完全に一致していたのです。

犬に噛まれた記録がなくても不思議ではありません。数年前愛犬や野良猫に手を噛まれていたとして、狂犬病はそれを忘れていて当然なくらい、発症するまでが長いのです。人間の心の暗闇を描いた天才作家は、ウイルスによる脳のハイジャックという現実のホラーにより怪死したのです。

発症すれば100％死ぬ絶望に対し、19世紀後半に科学の力で挑んだのがフランスの天才化学者パストゥールです。彼は狂犬病で死んだウサギの脊髄を乾燥させ、「ウイルスの毒性を弱める」手法を開発しました。そして弱毒化したウイルスを犬に注射し、脳に到達する前に免疫システムに対抗する抗体を作らせるワクチンを生み出したのです。

ルイ・パストゥールのポートレート（写真＝Paul Nadar撮影／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

■日本では「過去の病気」だが…

1885年7月、狂犬に全身を14カ所も噛みちぎられた9歳の少年がパストゥールの下に運び込まれます。彼のワクチンは犬での実験は成功していたものの人間に対しては未承認のままでした。失敗すれば間違いなく殺人罪--パストゥールは人生最大の決断をし、10日間にわたってワクチンを少年の腹に注射しました。

鈴木悠介『R18世界史』（扶桑社）

ウイルスが脳に到達するのが早いか、免疫を作り出すの早いかのデッドヒートの結果、少年は奇跡的に生き延びたのです。このギャンブルが、現代の予防医学の扉を開きました。

日本において狂犬病は、1950年代制定の狂犬病予防法により半世紀以上も国内発生がなく、過去の病気だと思われているかもしれません。しかし世界では今でも毎年数万人が発症し命を落としています。

私たちの毎日が平和なのは、医学の進歩と厳格なワクチン接種という「人間の知性が作り上げた見えない防御壁」が食い止めているだけなのです。最強の防御壁であるワクチン接種を怠った時、致死率100％の死神はすぐに私たちの脳をハッキングするために牙を剝くでしょう。

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鈴木 悠介（すずき・ゆうすけ）

予備校講師、世界史YouTuber

YouTube「すずゆう世界史塾」主宰。早稲田大学在学中より塾で世界史を教え始め、卒業後に予備校講師となる。複数の有名予備校への出講を経て、現在は市進グループの「ウイングネット」、オンライン予備校「学びエイド」、トライグループの「Try IT」、大学別過去問演習講座「bridge＋」など、全国配信の映像授業に出演中。またYouTuberとしての顔も持ち、受験世界史をメインに扱う「すずゆう世界史塾」と、世界史教養講義を配信する「すずゆうチャンネル」の２つのチャンネルを運営している。著書に『共通テストはこれだけ！世界史』シリーズ（文英堂）、『世界史探究用語 マルチ・トレーニング 改訂版』（旺文社）、『イチから鍛える世界史』シリーズ（Gakken）、『カリスマ講師の日本一成績が上がる魔法の歴史総合ノート』（KADOKAWA）など。

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（予備校講師、世界史YouTuber 鈴木 悠介）