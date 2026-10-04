ボーダーコリーは賢さだけではなく、運動能力も抜群の犬種。そんなボーダーコリーのわんちゃんとボール投げをした時の光景が、11万再生を超える反響を呼ぶことに。

予想外すぎる『ハプニング』に見舞われてしまったわんちゃんと飼い主さんの光景に、「何回見ても笑っちゃいますｗ」「ボーダーコリーの運動神経を甘くみましたねｗ」と、温かい笑いが寄せられることとなりました。

【動画：『めっちゃ痛そうで草』運動神経がいい犬とボール遊びをした結果→まさかの『ハプニング』】

ママとボール投げをして遊ぶタイヨウくん

運動神経の良さが招いてしまった『予想外のハプニング』の光景が投稿されたのは、ボーダーコリーの『タイヨウくん』の日常が投稿されているInstagramアカウント『ボーダーコリータイヨウ』。

その日、ボール遊びができる広いグラウンドに遊びに来ていたタイヨウくんと家族たち。

ママが投げたボールを、タイヨウくんが鼻ではじき返す。そうして楽しい時間を過ごしていたといいます。

そんな家族団らんを楽しんでいたタイヨウくんと家族たちですが…このあと、ボーダーコリーの運動神経の良さが『予想外のハプニング』を招くこととなったのでした。

まさかの『顔面キャッチ』！？

そうして何度かボールをパスして楽しんでいたタイヨウくんとママ。すると、返しがあまかったのか、タイヨウくんがはじき返したボールが途中でバウンドしてしまったそう。そこで、落ちたボールに駆け寄ってもう一度ママの方へ弾き返したタイヨウくん。

しかし、少し距離が近すぎたようで…なんと、ボールがママのお顔に激突！

その衝撃に、ママは後ろを向いて思わず悶絶です。

タイヨウくんも予想外の事態に焦ってしまったのか、ママとボールを置いてその場を走り去ってしまったそう。

そんな運動神経の良さが巻き起こしてしまったハプニングの光景には、「ナイスコンビｗ」「ママさん大丈夫ですか？」「逃げっぷりが超一流ｗ」と、温かい笑いが寄せられることとなったのでした。

タイヨウくんがたくさんの『笑顔』お届け！

まさかのハプニングで笑いを巻き起こしたタイヨウくん。別の日にも、投稿を見ている人を驚かせてしまう光景をお届けすることに。

その日、家族と一緒にのんびりと過ごしていたタイヨウくん。すると、チラリとカメラのレンズの方へ視線を向けたタイヨウくんが…

大きなお口を開け、まるで獲物を狙うかのようにカメラの方へ大接近！その迫力満点な光景に、見ているこちらまで体がビクッとしてしまいます。

そんなたくさんの驚きを提供してくれるタイヨウくん。Instagramアカウント『ボーダーコリータイヨウ』では、元気いっぱいなタイヨウくんの日常風景を覗くことができますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ボーダーコリータイヨウ」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。