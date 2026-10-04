◇F1第16戦バーレーンGP 決勝（2026年10月4日 マレーシア セパン・サーキット＝1周5.543キロ×56周）

中東情勢によりマレーシアでの代替開催となったバーレーンGPで、ポールポジション（PP）から出たレッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）が今季初勝利、昨季最終戦アブダビGP以来となる通算72勝目をマークした。レッドブルにとっても今季初優勝となった。最年少総合優勝を狙うメルセデスの20歳、アンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が2位、フェラーリのルイス・ハミルトン（英国）が3位に入った。

9年ぶりF1開催のセパンは大雨に見舞われ、最初はスケジュールが40分遅延。さらにフォーメーションラップで複数のマシンが止まり、スタートは一時中止となった。結局、1時間33分遅れでセーフィティーカー（SC）先導によるレースが始まり、3周目からスタンディングスタート。最初のタイヤ選択が分かれた中、インターミディエイト勢が上位へ浮上する一方でドライ勢は下位へ沈み、明暗が分かれた。

3番手から好スタートを切ったアントネッリがトップに。スタートで失敗していたフェルスタッペンは6周目にメルセデスのジョージ・ラッセル（英国）をかわして2番手へ上がった。9周目にはキャデラックのバルテリ・ボッタス（フィンランド）がグラベルへ突っ込んでSCが出動。上位勢はタイミング良くピットインしてドライタイヤに交換した。

13周目からレースが再開し、ソフトタイヤのフェルスタッペンがミディアムのアントネッリをオーバーテークしてトップに。ラッセルもアントネッリを抜いて2位に浮上したが、21周目にアントネッリが抜き返した。その間にフェルスタッペンはメルセデス勢との差を広げて独走した。

43周目にウィリアムズのアレクサンダー・アルボン（タイ）がマシントラブルでストップ。バーチャルセーフティーカー（VSC）となってフェルスタッペンはタイヤを交換し、アントネッリとラッセルもピットインした。46周目にSCが出動したが、50周目にラッセルが突然ストップ。51周目にSCが外れてフェルスタッペンがそのまま逃げ切り、大混乱のレースを制した。マシンを降りると、総合王者4度の名ドライバーも初優勝を飾ったかのように飛びはねて喜びを爆発させた。

ホンダのパワーユニット（PU）を搭載するアストンマーチンではフェルナンド・アロンソ（スペイン）が今季自身最高の8位に入り、今季3度目の入賞。ランス・ストロール（カナダ）も12位と健闘した。

▼フェルスタッペン チーム全員を本当に誇りに思う。さまざまなことが重なり、非常に慌ただしい状況だった。インターミディエイトタイヤへの交換という判断は正解だったし、その後は着実に前進しながら最後まで自分たちのレースを展開し、状況をしっかりとコントロールし続けることができた。

▽決勝結果

(１)フェルスタッペン（レッドブル）

(２)アントネッリ（メルセデス）

(３)ハミルトン（フェラーリ）

(４)ルクレール（フェラーリ）

(５)ハジャー（レッドブル）

(６)ピアストリ（マクラーレン）

(７)ローソン（レーシングブルズ）

(８)アロンソ（アストンマーチン）

(９)ノリス（マクラーレン）

(10)リンドブラッド（レーシングブルズ）

(11)ヒュルケンベルク（アウディ）

(12)ストロール（アストンマーチン）

(13)コラピント（アルピーヌ）

(14)ベアマン（ハース）

(15)オコン（ハース）

(16)ガスリー（アルピーヌ）

(17)サインツ（ウィリアムズ）

(18)ボルトレート（アウディ）

(19)ペレス（キャデラック）

リタイア ラッセル（メルセデス）

リタイア アルボン（ウィリアムズ）

リタイア ボッタス（キャデラック）