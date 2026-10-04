プロの手を借りにサロンを訪れたのは、テーブルからはみ出すほどの大きな猫さん。大型猫さんならではの魅力たっぷりなシャンプータイムの様子が反響を呼びました。

注目の投稿は記事執筆時点で43万回再生を突破し、「サイズも可愛さも特大っ！」「素晴らしい仕事ですね」といったコメントが寄せられています。

【動画：『10キロオーバーの大きな猫』をプロがシャンプー…驚きのサイズ感】

10キロオーバーの大きなお客様

YouTubeチャンネル『キャットグルーマーTV』に投稿されたのは、プロのグルーマーのみーちゃん先生とスタッフさんが、メインクーンの「ムーミン」ちゃんをお手入れした時の様子です。

耳掃除をすると皮脂の分泌量が多い猫種らしくかなりの汚れが取れたそうで、尻尾にある皮脂腺もクリームで綺麗に。続いて洗い場へ行くために抱っこをすると、人間の子供並みの体格の良さに改めて驚かされます。

イヤイヤからの変化

通常より大きな桶を使ったり洗い場から頭が飛び出ていたりと、やはり規格外なムーミンちゃん。イヤイヤと強い力で逃げ出そうとしても慣れているみーちゃん先生によって阻止され、なんとか予洗いを終えてシャンプーが始まったそうです。

「猫の言ってることが分かる」という頼もしいみーちゃん先生の的確な対応のおかげで、時々ギャップのある愛らしい声を上げながらも、ムーミンちゃんはすっかり落ち着いたそう。そして今回、シャンプーにホワイトニングシャンプーを混ぜたとのことですが…。最後にコンディショナーもしっかりとすすぎ、乾かす作業へ。

ドライヤー2台で2人がかりという至れり尽くせりに、ムーミンちゃんもうっとり。すると乾くにつれ、鮮やかな赤毛があらわに！実は汚れで暗くなっているだけでもっと明るい色のはずだと見抜いたからこそ、ホワイトニングシャンプーを使用したそうです。みーちゃん先生、さすがすぎますね。

ちなみに大型猫さんのシャンプーでは、どんなに良い子でも起こり得る反射的な噛みつきに注意してほしいそう。それからもとってもお利口さんで可愛い姿を見せつつ、本来の明るくサラふわの被毛を取り戻したムーミンちゃんなのでした。

投稿には「こんなに大きいのに鳴き声めっちゃかわいい」「愛おしい存在が10キロもあるの最高」「めっちゃ可愛い～タオル足りてないw」「とても気持ち良さそうにしてる～みーちゃん先生の魔法ですね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『キャットグルーマーTV』では、猫さんに関連する情報がたくさん投稿されています。みーちゃん先生による、多種多様な可愛らしい猫さんたちのシャンプー動画も観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「キャットグルーマーTV」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。