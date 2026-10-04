23歳“グラビア界のニュースター”、撮影のオフショットが「スタイル良すぎ」「最高に可愛くて魅力的」とネット騒然
“グラビア界のニュースター”こと高野真央（※高＝はしごだか）が、4日までにInstagramを更新。グラビア撮影のオフショットを披露した。
【写真】23歳“グラビア界のニュースター”、1st写真集で抜群プロポーション全開！ 水着ショットも（8枚）
1st写真集『まおのこと、』（講談社）を7月29日に発売し、大きな反響を呼んでいる高野。先月1日には23歳を迎えた。
発売中の『ヤングチャンピオン』（秋田書店）にも登場しており、今回の投稿では撮影のオフショットを複数枚公開。様々な衣装姿やポージングで魅せた。ファンからは「スタイル良すぎ」「最高に可愛い」「女神」などの声が集まっている。
栃木県出身の高野は、2025年より芸能事務所「seju」に所属。デビュー後まもなく各誌への掲載が続いており、10月1日より放送中のドラマ『彼女の妹～誘惑だらけのサンカク関係～』（TOKYO MX2）にも出演している。
引用：「高野真央」Instagram（＠mao_takano_）
【写真】23歳“グラビア界のニュースター”、1st写真集で抜群プロポーション全開！ 水着ショットも（8枚）
1st写真集『まおのこと、』（講談社）を7月29日に発売し、大きな反響を呼んでいる高野。先月1日には23歳を迎えた。
発売中の『ヤングチャンピオン』（秋田書店）にも登場しており、今回の投稿では撮影のオフショットを複数枚公開。様々な衣装姿やポージングで魅せた。ファンからは「スタイル良すぎ」「最高に可愛い」「女神」などの声が集まっている。
栃木県出身の高野は、2025年より芸能事務所「seju」に所属。デビュー後まもなく各誌への掲載が続いており、10月1日より放送中のドラマ『彼女の妹～誘惑だらけのサンカク関係～』（TOKYO MX2）にも出演している。
引用：「高野真央」Instagram（＠mao_takano_）