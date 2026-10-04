元夫はプロ野球監督 54歳美魔女モデルの若すぎる近影に衝撃「めっちゃ綺麗」「すんごい美貌」「女神」
タレントでモデルの大河内志保が、4日までにInstagramを更新。近影を披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】元夫はプロ野球監督 54歳美魔女モデルが「スタイル抜群」、ショーパン“美脚”ショットも（5枚）
SNSにて自身のスタイル抜群な近影を度々披露し、称賛の声が寄せられている大河内。そんな彼女が「調理実習inOSAKA」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、黒のニットトップスの上からエプロンを付けた姿や、調理をする様子が収められている。
彼女の近影にファンからは「志保さん綺麗です」「今日も素敵ーーー!!」「女神様」「めっちゃ美人」などの声が寄せられた。
大河内は、日本ハムの新庄剛志監督と2000年に結婚し、2007年に離婚。現在は、モデルやタレントとして活躍中。
引用：「大河内志保」Instagram（@okouchi_shiho）
【写真】元夫はプロ野球監督 54歳美魔女モデルが「スタイル抜群」、ショーパン“美脚”ショットも（5枚）
SNSにて自身のスタイル抜群な近影を度々披露し、称賛の声が寄せられている大河内。そんな彼女が「調理実習inOSAKA」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、黒のニットトップスの上からエプロンを付けた姿や、調理をする様子が収められている。
彼女の近影にファンからは「志保さん綺麗です」「今日も素敵ーーー!!」「女神様」「めっちゃ美人」などの声が寄せられた。
大河内は、日本ハムの新庄剛志監督と2000年に結婚し、2007年に離婚。現在は、モデルやタレントとして活躍中。
引用：「大河内志保」Instagram（@okouchi_shiho）