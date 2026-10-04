「太っても痩せても元々の骨格のおかげでどっちも様になっちゃう。。」16歳で妊娠・ギャルモデル、抜群スタイルに衝撃
雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルを務める聖菜が4日までにXを更新。抜群のスタイルを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】16歳で妊娠・ギャルモデルが「スタイル抜群」 大胆な“グラビア”姿も（16枚）
写真集の発売のほか、ABEMAの恋愛サバイバル『LOVEPOWERKINGDOM』にも出演し、注目が集まっている聖菜。
今回は「結局太っても痩せても元々の骨格のおかげでどっちも様になっちゃう。。ママに、ほんmoney感謝だょ」とつづり、自撮りを投稿。タンクトップ×ノースリーブ姿で魅せた。ファンから「スタイル抜群」「綺麗だし、めっちゃカワイイ」などの声が集まっている。
■聖菜（せいな）
2002年3月18日生まれの23歳。出身は神奈川県。身長162cm。現役女子高生である16歳の時に妊娠、17歳で出産した1児の母。20歳で1st写真集『anela』、2025年には2nd写真集『5度見したよね？』を発売している。
引用：「聖菜」Instagram（＠seinaaa_0318）、X（@seinaaa318）、TikTok（@seina3333）
【写真】16歳で妊娠・ギャルモデルが「スタイル抜群」 大胆な“グラビア”姿も（16枚）
写真集の発売のほか、ABEMAの恋愛サバイバル『LOVEPOWERKINGDOM』にも出演し、注目が集まっている聖菜。
今回は「結局太っても痩せても元々の骨格のおかげでどっちも様になっちゃう。。ママに、ほんmoney感謝だょ」とつづり、自撮りを投稿。タンクトップ×ノースリーブ姿で魅せた。ファンから「スタイル抜群」「綺麗だし、めっちゃカワイイ」などの声が集まっている。
2002年3月18日生まれの23歳。出身は神奈川県。身長162cm。現役女子高生である16歳の時に妊娠、17歳で出産した1児の母。20歳で1st写真集『anela』、2025年には2nd写真集『5度見したよね？』を発売している。
引用：「聖菜」Instagram（＠seinaaa_0318）、X（@seinaaa318）、TikTok（@seina3333）