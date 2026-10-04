心理カウンセラーが解説、賢い人が「あえて黙る」理由とは？余計な一言を防ぐ会話術
カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【自滅を防ぐ】賢い人ほど話しすぎない、黙っている理由7選／人間関係が苦手な人ほど試して！」と題した動画を公開した。動画では、人間関係のトラブルを未然に防ぐための「話しすぎない」コミュニケーション術について解説している。
Ryota氏はまず、「無言が怖い」という心理や、相手に受け入れられたという安心感から「調子に乗ってしまう」ことが、会話における余計な一言を生む原因だと指摘。あえて沈黙を保つことで、そうした失言や人間関係の悪化を防げると語る。さらに、自分のプライベートな情報を過剰に開示しない「情報制限」の重要性にも言及。職場の噂話などは自分が発端となるケースが多いとし、身の安全のために本当に信頼できる人にのみ情報を限定すべきだと促した。
また、自分が話さない代わりに相手へ質問を投げかけることで「聞き上手・会話の広げ上手」になれる点や、意見を出さずに済むため特定の話題で「敵を作りにくい」というメリットも紹介。特に他者の意見を先に聞くことで、相手の性格や価値観を観察し、その後の関わり方を冷静に判断できるという。そして、結婚や住まいといった個人の価値観に踏み込む話題においても、あらかじめ情報を出さなければ、不要な否定や干渉を受けにくくなると説く。
終盤では、それでも根掘り葉掘り聞いてくる相手への対処法として、「過去にトラブルがあって言えなくなった」と自分の都合を理由にして断るテクニックを伝授。「SNSなどで情報が簡単に広がりやすい現代だからこそ、改めて身を守る手段として活用してほしい」と締めくくった。
Ryota氏はまず、「無言が怖い」という心理や、相手に受け入れられたという安心感から「調子に乗ってしまう」ことが、会話における余計な一言を生む原因だと指摘。あえて沈黙を保つことで、そうした失言や人間関係の悪化を防げると語る。さらに、自分のプライベートな情報を過剰に開示しない「情報制限」の重要性にも言及。職場の噂話などは自分が発端となるケースが多いとし、身の安全のために本当に信頼できる人にのみ情報を限定すべきだと促した。
また、自分が話さない代わりに相手へ質問を投げかけることで「聞き上手・会話の広げ上手」になれる点や、意見を出さずに済むため特定の話題で「敵を作りにくい」というメリットも紹介。特に他者の意見を先に聞くことで、相手の性格や価値観を観察し、その後の関わり方を冷静に判断できるという。そして、結婚や住まいといった個人の価値観に踏み込む話題においても、あらかじめ情報を出さなければ、不要な否定や干渉を受けにくくなると説く。
終盤では、それでも根掘り葉掘り聞いてくる相手への対処法として、「過去にトラブルがあって言えなくなった」と自分の都合を理由にして断るテクニックを伝授。「SNSなどで情報が簡単に広がりやすい現代だからこそ、改めて身を守る手段として活用してほしい」と締めくくった。
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【悩みのある毎日をちょっと気楽に】 カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。 主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。