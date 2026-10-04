台風25号による千葉県内での被害、その特徴の1つに盛り土の崩落がある。なぜ、相次いで盛り土は崩落したのか。危険な盛り土の撤去は、本来、業者が対応すべきもの。専門家は、すべてを行政が対応するのは難しいため、危険度の評価が必要だと指摘している。

千葉県によると、盛り土の崩落による被害は、県内4か所で起きている。

私たちは、酒々井町の現場へ。

住民に案内してもらうと、その先には...盛り土が崩れ、車2台が巻き込まれていた。

崩落現場はどうなっているのか、ドローンで上空から見てみることに。

奥に見えているのが住宅地。

その手前に2か所、盛り土が崩落した現場がある。

ひとつは、車が2台巻き込まれた現場。

そして、もう一か所では、太陽光パネルが一部、崩れ落ちているのが確認できた。

■盛り土崩落で水路ふさぐ...10棟以上が浸水

盛り土が崩落する前の写真を確認すると、

奥の住宅地から手前に流れる水路の整備が行われていた。

今回の台風で、盛り土が崩落し水路を完全にふさいでしまった。

行き場を失った水が住宅地まで押し寄せ、住民によると、10棟以上が浸水したという。

住宅地に向かうと…。

LOG

「ああ、車も…水没している」

実はこの場所、10年前にも盛り土が崩れ、住宅地が冠水したという。その後、町が盛り土の撤去要請をしたが、事業者が応じなかったため、行政代執行で撤去する予定だったという。

崩落現場の映像を見た住民は。

住民

「これ見てショックだなあ…うーん…」

「まず水位を下げないと次にいきませんので、水位を下げることが一番お願いしたいことですね」

■盛り土崩落...専門家「締め固め」が不十分だった可能性を指摘

なぜ、盛り土は崩落したのか。

専門家は、車が土砂に沈み込んでいる状況に注目した。

静岡大学・防災総合センター 北村晃寿センター長

「当然水がたくさん入っていって軟弱になっているということだが、水が入って崩れるということは、水が入れるだけの隙間が、粒子と粒子の間にあるということ」

「そのこと自体が、締め固めが十分でなかったということになります」

重機などで圧力をかけて強度を上げる、「締め固め」が不十分だった可能性があるという。

盛り土については、静岡県熱海市でおきた大規模な土石流などがきっかけで、新たに「盛土規制法」ができたが...。

■すべてを行政が対応するのは困難...「危険度の評価」の必要性

今回、被害があった4か所のうち、この酒々井町を含む2か所は、「盛土規制法」ができる前に積まれていて、行政が危険性を指摘していた場所だった。

さらに、袖ケ浦市の1か所は、「盛土規制法」ができた後、無許可で積まれたものだったという。

危険な盛り土の撤去は、本来、業者が対応すべきもの。

専門家は、すべて行政が対応するのは難しいため、危険度の評価が必要だと話す。

静岡大学・防災総合センター 北村晃寿センター長

「盛り土についてのいろんな危険度、地質や、構成している物質を調べることで盛り土の危険度の評価をしっかりする、対策の順位づけができますので、それで限られた予算のところから順番にやっていくということになります」

（10月3日放送『追跡取材 news LOG』より）