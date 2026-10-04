先月30日、アメリカ・テネシー州で実施された薬物投与による死刑執行で、死刑囚の女が死に至らずに重体となったことを受け、州知事は3日、刑務所を統括する州矯正局のトップの辞任を発表しました。

ロイター通信などによりますと、アメリカ南部テネシー州で先月30日、クリスタ・パイク死刑囚（50）への薬物注射による死刑が執行されましたが、死に至らず、重体となりました。

これを受け州知事が3日、刑務所を統括する州矯正局のトップの辞任を発表しました。

弁護団によりますと、パイク死刑囚は意識がなく、病院で人工呼吸器を装着され、体内に残る薬物を取り除くなど救命処置を受けているということです。

パイク死刑囚は、18歳の時に同級生の女性を殺害した罪で死刑判決を受けていました。

弁護団は、パイク死刑囚が事前に、血管に針を刺すことが難しい体質だとして、薬物注射以外の方法での執行を求めていたとしています。

しかし、注射を用いた執行となり、薬物が血管の外の組織に流れ込んだとみられるということです。