同僚の佐藤輝明内野手（27）と本塁打王を争い、セ・リーグ連覇への原動力となっている阪神・森下翔太外野手（26）。気になるのは、死球の多さだ。

【画像】「ホームラン前日に女性と朝4時まで…」昨年「六本木の夜」を報道された森下翔太

なぜこんなに森下の死球が多いのか？

「9月22日のヤクルト戦から25日のDeNA戦まで3試合連続で死球を受け、今シーズン両リーグ断然トップの20死球に達した。森下が相手からマークされる強打者となった証とも言えますが、8月29日の巨人戦では藤川球児監督が森下への死球に激高、危険球の可能性を指摘し球審に詰め寄る場面があった。森下が死球を食らうたびに、指揮官が血相を変え、虎党が相手投手に怒号を浴びせるのは、今季のお約束の光景になりつつあります」（スポーツ紙記者）



デッドボールを受け、苦悶の表情の森下

なぜこんなに森下の死球が多いのか？

「単純に避けるのが下手なんです」と明かすのはセ球団OBの解説者だ。

「往年の清原和博のようにそもそも避けない、ということはないんですが……。踏み込んで打つタイプで死球は仕方ない部分もあるが、それでもさすがに避けられるだろうと思える球もデッドボールになる」

「ツーストライク後はそこを狙う」セ球団関係者の話

またこんなデータもあるという。セ球団関係者の話。

「森下は真ん中付近の甘い内角球を打つのが上手くて、ストライクゾーンギリギリの内角はほとんど打てない。なので、ツーストライク後はそこを狙うのですが、『内角を攻めるときは当ててもいい。いくらでもえぐっていい』と指示しています」

森下本人は「デッドボールが多いのはわかっているので、切り替えてできたかなと思う」と冷静にコメントしているが、ストレスは溜まっているようだ。9月2日のヤクルト戦では見逃し三振にしゃがみ込んだあと、判定に対して悪態をつきながらベンチに戻り、咎めようとした球審と一触即発の事態となった。

「森下は相手チームや審判、マスコミだけでなく、身内のはずの球団スタッフに対しても横柄になっている。だが、懇意の虎番記者や個人トレーナー、タニマチは持ち上げるばかりで態度の悪さを改善させない。24年11月に選手寮を退寮し、初めて一人暮らしを始めたことも人間関係が偏りだした一因かもしれません。昨年7月に周囲に勧められて開設した個人ファンクラブは、最も高額なVIP会員の料金が月額1万6000円超とあって、『特典が価格に見合っていない』という批判が噴出して11月には閉鎖された。グラウンド外での評判はよくありません」（地元関係者）

そんな態度が相手投手の攻め方にも影響した可能性も指摘される森下。令和の死球王への道を邁進中のようだ。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年10月8日号）