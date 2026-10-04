アメリカのトランプ大統領は、法案の賛否をめぐって意見が対立する与党共和党の上院議員のものだとする携帯電話の番号をSNSで公開し、有権者に電話をかけるよう呼びかけました。

トランプ大統領は3日、自身が推進するサマータイム＝夏時間を通年化するための法案をめぐって、意見が対立する与党共和党のコットン上院議員を「非常に重要な法案の成立を妨げている」とSNSで強く批判しました。

そのうえで、法案の成立がアメリカにとって必要だとし、議員の地元アーカンソー州の有権者に対して「コットン上院議員に電話して、そのことを伝えてください」と呼びかけました。

トランプ氏の投稿には、コットン上院議員のものだとする携帯電話の番号が示されていて、ニューヨーク・タイムズは複数の当局者が本物の電話番号であることを認めたと報じています。

トランプ氏はサマータイムについて、年2回の時間の切り替えが「無駄だ」などとして通年化の導入を主張。一方、コットン上院議員は「アーカンソー州の人たちは子どもが暗闇の中で通学することを望んでいない」などとして、冬期の時間を1時間進めることの弊害を訴えています。

トランプ氏は2016年の大統領選挙の際も、党の候補者指名を争っていた上院議員の携帯電話番号を公開したことがあります。