お風呂場から聞こえてきた猫さんの鳴き声。飼い主さんが覗いてみると、思いがけない姿が目に飛び込んできたそうで…。

一生懸命自己アピールをする猫さんの姿は、24万回再生を突破。「最初のポーズにゃちほこ（シャチホコ）ですね！」「うっかりお湯入れてしまいそうな同化具合w」「かわいい、逃げ足早い笑」といったコメントが寄せられています。

【動画：お風呂場から『猫の鳴き声』→バスタブの中を見たら…可愛すぎるアピール】

お風呂場から猫の鳴き声

Instagramアカウント『バスタブに住む猫 ぽむさん＆ココさん』に投稿されたのは、ミヌエットの双子姉妹「ぽむ」ちゃんと「ココ」ちゃんの姿。

ある日、お風呂場から猫さんの鳴き声が聞こえてきたといいます。飼い主さんが覗いてみると、まさかの光景が目に入ってきたそうで…。

バスタブの底で発見されたぽむちゃん

なんと、ぽむちゃんがバスタブの底で仰向けに寝転がっていたといいます。飼い主さんが「ぽむちゃん、どうしたの？」と尋ねると、大きな声で「ミャーン」と鳴いたのだそう。体をクネクネさせ、飼い主さんに何か訴えたいようです。

バスタブに寝転がるのは、妹猫ココちゃんの特技だそう。飼い主さんが「ココちゃんの真似してるの？」と尋ねると、元気良く「ミャーン」とお返事。飼い主さんの気を引きたいのか、バスタブの中で何度も鳴いてアピールしていたのだとか。

本家登場でまさかの展開

バスタブを蹴ったりいじけてみせたり、何だかご機嫌ななめな様子のぽむちゃん。飼い主さんによると、「ココちゃんのほうがSNSにあげた投稿数が多いから、拗ねているのでは」とのこと。ぽむちゃんも、ココちゃんのように、たくさんキュートな姿を投稿して欲しいのかもしれません。

ぽむちゃんがバスタブの中で体をくねらせてぶりっ子していると、ココちゃんがやってきたといいます。本家バスタブ猫ココちゃんの登場に、ぽむちゃんは、「お邪魔しましたー」というように素早くお風呂場を出ていったのだとか。ココちゃんには敵わないと悟ったようなぽむちゃんの姿に、思わずクスッとしてしまうのでした。

投稿には、「私の中では既にとっても有名な可愛い猫ちゃん」「ポムちゃんかわいいいいいい♡♡」「なんて可愛いんだ、、」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『バスタブに住む猫 ぽむさん＆ココさん』には、ミヌエットの双子姉妹ぽむちゃんとココちゃんのバスタブを中心とした面白可愛い姿が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『バスタブに住む猫 ぽむさん＆ココさん』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。