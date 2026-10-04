神戸山口組の最大派閥のトップである山健組・井上邦雄組長が、組員たちに向けて書いた通達は、全国津々浦々の山健組組員に読ませ、離脱の大義を周知させるためのものだったという。そんな神戸山口組が仕掛けた情報戦に、六代目山口組も応戦。ライターの鈴木智彦氏は、山口組の直参組長から呼び出しを受け、幹部の話を聞くこととなった──。誰よりも間近で山口組を見てきたライター、鈴木智彦氏が綴る。【第7回。前後編の後編。前編から読む】

【写真】周囲もピリピリ 5年4か月の服役を終え、府中刑務所から出所した山口組の司忍六代目組長

トロイの木馬

そこから幹部は一方的に話をはじめた。分裂のどさくさにまぎれ、神戸山口組が純金の盃を持っていったことも批判した。

｢こんな話は恥ずかしいからね。あの、どうしようと思っとったんですけども。事務局預かってるもんが、その金盃も預かっとったからね。そのまま行方不明です」

盃は急須など酒器一式だという。総重量が500gなら1200万円を軽く超える。今回、警察に当てたところ、いまだ返却されていないらしい。だが神戸山口組が盗んだ組織名と山菱の代紋に比べれば、山口組の損害は微々たるものだ。

｢これ、持っといてください。向こうに流れたやつは、即日我々の手に入ってくるようになっとんですわ」

幹部は結成直後、マスコミに出回った神戸山口組のペーパーをくれた。｢即日我々の手に入る」なら、6項目の質問が書かれた山健組通達の存在も知っていそうだが、それには触れようとはしなかった。柔和でもこちらを誘導しようという意図が端々にあった。それに情報が即座に筒抜けというならお互い様だ。

神戸山口組の総本部長となった正木年男組長はこの頃しきりに「トロイの木馬を仕込んである」とマスコミに吹聴していた。情報を取り、攪乱するため、あえて山口組に残存したシンパがいるという匂わせである。

幹部は個人情報満載の山健組名簿もくれた。神戸山口組に加わらず、山口組に戻った三次団体には印が付けられていた。帰参した枝の組はざっと10団体ほどあった。

分裂時、二次団体トップと若い衆の意見がぶつかる例はよくある。かつての山一抗争では、山口組六代目・司忍組長を輩出した弘道会もそうだった。弘道会の前身である弘田組の弘田武志組長は一和会・山本広会長と近く、当時は一和会に参画するとみられていた。が、ギリギリで弘田組長が引退し、当時、弘田組のナンバー2だった司忍若頭が四代目山口組の直参となり、弘田組を弘道会に改称したのだ。

今回の分裂でも似たようなドラマはあった。神戸の二代目岸本組・清水武組長は、神戸山口組の面々から強く勧誘されていたという。

「神戸・阪神地区の山口組勢力がごっそり抜け落ち、神戸山口組にはオール神戸市・阪神地区といった空気があった。阪神チームはこぞって神戸に行くという画を描かれとった。それを当時若頭だった今の岸本組三代目・野元信孝組長が身を挺して止めた。岸本組には個性派だった初代のネーム・バリューが残っている。神戸山口組は有力組長が多数参画したムードを作るため、是が非でも岸本組が欲しかったろうが、諦めざるを得なかった」（警察関係者）

最後に、宅見組と山健組の長期服役者名簿を手渡された。

「平成29年度 組織名：山健組●●● 氏名：●●●● 刑期：14年 刑務所：熊本 抗争相手：飯島会 事件名：殺人死者一名 出所日：平成29年7月30日頃」といったふうに、山健組と宅見組の名簿に、それぞれ6人ずつの長期服役者が載っている。渡される際、名前と組織名は黒色マジックで塗り潰された。

「山口組が今の体制になって、本抗争事件で服役したもんを登録してますからね。（宅見組の場合）中野会事件での服役者が4人も載ってる。みんな親分である宅見若頭を殺され、報復でジギリ（組のために罪を犯すこと）を懸けた人たちです。その服役者に（山口組を離脱したことを）どう説明すんのんか」

服役中に脱退すれば、山口組からのケアは受けられない。あまりに服役者が不憫だというわけだ。

今回、改めてそのときもらった服役者名簿をチェックした。試しにコピーしてみたところ、レーザープリンターのトナーと黒マジックの反射率が違うためか、塗り潰された文字の一部が読めるようになった。宅見組の無期懲役服役者には「山一事件」とあり、氏名の欄に、本連載で取り上げた女装ヒットマン事件で獄死した組員の名があった。当時は竹中組輝道会の所属だったので、宅見組に移籍した理由は判然としない。宅見組から山口組に帰参した組も多いので、おそらく他団体に再移籍し、約3000万円の香典が送られたのだろう。

最後はもう一人の幹部からきっちりカマシが入った。11年前の録音でも、聴き直すと具合が悪くなった。鞭の後は、きちんとした記事、つまり山口組にとって都合がいい原稿を書けば、今後もお前には情報を流すと飴を差し出された。

山口組は接触する人間を「敵」と「味方」に分類するだろうと予想していた。普段なら「マスコミは中立なので両論を併記する」と大義名分を押し通せても、組織が分裂し、抗争必至という緊急事態になれば、暴力団は書き手や媒体を「山口組側」と「神戸山口組側」に分けていく。今回の呼び出しはそのテストでもあった。踏み絵の前に立たされ、「あなたの敵ではない」と伝えるのは容易いが、暴力団相手に「あなたの味方でもない」と宣言するなら、腹を括る必要がある。

結局、私は『週刊ポスト』への掲載を断念した。以後、山口組が不合格者の私に情報を流してくることはなくなった。後日、週刊誌を読んで驚いた。山口組の一方的な主張が、『週刊新潮』2015年10月1日号に載っていたのだ。

暴力団記事の核は批判精神である。暴力団の主張をそのまま載せるなら誰にでもできる。だから暴力団を恐れず、怖がらず、メッタ切りにする溝口敦は別格なのだ。溝口だけが分裂直後から山口組批判を行ない、芯を食った記事を書き続けていた。抗争の序盤、神戸山口組に追い風が吹いたのは溝口の力も大きい。

そして山口組は溝口を「神戸山口組側」と認定、ある通達を出す。そこにはもうひとつ、実話系週刊誌の名前が書かれていた。

（以下、次回へ続く）

【プロフィール】

鈴木智彦（すずき・ともひこ）／1966年、北海道生まれ。日本大学芸術学部写真学科除籍。ヤクザ専門誌『実話時代』編集部に入社。『実話時代BULL』編集長を務めた後、フリーに。主な著書に『サカナとヤクザ』『ヤクザときどきピアノ』など。

※週刊ポスト2026年10月9日号