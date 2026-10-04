あいみょん“命の恩人”見つかる…動画大反響 『探偵！ナイトスクープ』調査→その真相「泣いた」【ネタバレ】
ABCテレビのナイトinナイト公式YouTubeチャンネルが3日に更新され、『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）より、9月25日放送「あいみょんの命の恩人が見つかった!?」のエピソードが公開された。
【動画】あいみょん“命の恩人”が見つかった感動の動画
シンガー・ソングライターあいみょんが、12年前に奈良・生駒山で助けてくれた命の恩人を探してほしいと依頼していたもので、今年5月の放送では見つからなかった。
※以下ネタバレあり
奈良県の女性が名乗りでて、永見大吾探偵が調査。女性はネットニュースを見て「私かもしれない」と驚き、映像を見て確信したという。女性の娘も「絶対うちやな」と語った。証言を精査するなかで、真相が明らかになった。
さらに、女性にはこれに至る30年前の出来事があった。大阪・梅田でしんどそうに座っていた男性が気になりながら、一度通り過ぎ、再び戻ったという。すると、男性は倒れており、救急隊の心臓マッサージを目の当たりに。「何であの時、見て見ぬふりして行ってしまったんだろう？」「もう見て見ぬふりをしないでおこう」…。
女性があいみょんと再会し、抱き合って喜ぶ姿が描かれた。
これに対して「探偵ナイトスクープの課題解決能力はホンモノやね」「これぞナイトスクープ」「伝説回やし不滅の番組」「人のチカラは凄いし、テレビのチカラもまだまだ凄い」など、コメントが殺到。
「お母さんの話聞いて泣いたわ」「お母さんの見て見ぬふりの後悔…。その時はツラかったんだと思いますがその思いが人を助け、奇跡を呼んだんだと思います」といった声も寄せられている。
【動画】あいみょん“命の恩人”が見つかった感動の動画
シンガー・ソングライターあいみょんが、12年前に奈良・生駒山で助けてくれた命の恩人を探してほしいと依頼していたもので、今年5月の放送では見つからなかった。
※以下ネタバレあり
奈良県の女性が名乗りでて、永見大吾探偵が調査。女性はネットニュースを見て「私かもしれない」と驚き、映像を見て確信したという。女性の娘も「絶対うちやな」と語った。証言を精査するなかで、真相が明らかになった。
女性があいみょんと再会し、抱き合って喜ぶ姿が描かれた。
これに対して「探偵ナイトスクープの課題解決能力はホンモノやね」「これぞナイトスクープ」「伝説回やし不滅の番組」「人のチカラは凄いし、テレビのチカラもまだまだ凄い」など、コメントが殺到。
「お母さんの話聞いて泣いたわ」「お母さんの見て見ぬふりの後悔…。その時はツラかったんだと思いますがその思いが人を助け、奇跡を呼んだんだと思います」といった声も寄せられている。