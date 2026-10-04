【ここ泊まれるの!?】山崎製パンの宿泊施設に泊まってみた！
ホテルレビュー系YouTubeチャンネル「クワリンのホテルレビューCh KuwarinHotel&Travel」が「【山崎製パンのホテル⁉】朝食はパン食べ放題！市川駅前の珍しい宿泊施設に泊ってみた｜山崎製パン企業年金基金会館」を公開した。千葉県市川市にある「山崎製パン企業年金基金会館」に宿泊し、充実した客室設備と魅力的な朝食を詳しくレビューしている。
同施設は、元々ヤマザキグループの福利厚生施設として開設されたが、現在は一般の宿泊客にも開放されている。今回の宿泊では1泊7,900円という価格設定ながら、2024年にリニューアルされた客室は清潔感があり、快適性を追求した設備が揃っている。
クワリンは、15平米のシングルルームを紹介。「想像以上に広々としている」と語る客室内には、加湿空気清浄機や43インチのスマートテレビに加え、シモンズ製のベッド、ReFaのシャワーヘッドなど、価格以上の充実した設備が整っている。さらに、食パンを模したオリジナルメモ帳や、小麦が描かれた壁紙など、山崎製パンならではの遊び心を感じるアイテムも紹介した。
客室からの景色は市川駅方面。街並みの夜景や走る列車も眺めることができなかなか面白い要素となっている。
2階の和食レストラン「やまざき」で夕食を楽しんだ後、翌朝は1階の喫茶「リヴィエール」で朝食を堪能。サラダやオムレツが乗ったプレートに加えて、山崎製パンの製品が食べ放題となるサービスに、「山崎製パンの施設で、実際に山崎製パンのパンを朝食として楽しめるのは、この場所ならではの体験」と満足げな様子を見せた。
総評としてクワリンは、「普通のビジネスホテルに比べて、かなり快適性、そしてコストパフォーマンスは高い」と絶賛。市川駅周辺で宿泊先を探す際、駅からのアクセスの良さと、独自の魅力を持つ同ホテルは、有力な選択肢の一つになりそうだ。
同施設は、元々ヤマザキグループの福利厚生施設として開設されたが、現在は一般の宿泊客にも開放されている。今回の宿泊では1泊7,900円という価格設定ながら、2024年にリニューアルされた客室は清潔感があり、快適性を追求した設備が揃っている。
クワリンは、15平米のシングルルームを紹介。「想像以上に広々としている」と語る客室内には、加湿空気清浄機や43インチのスマートテレビに加え、シモンズ製のベッド、ReFaのシャワーヘッドなど、価格以上の充実した設備が整っている。さらに、食パンを模したオリジナルメモ帳や、小麦が描かれた壁紙など、山崎製パンならではの遊び心を感じるアイテムも紹介した。
客室からの景色は市川駅方面。街並みの夜景や走る列車も眺めることができなかなか面白い要素となっている。
2階の和食レストラン「やまざき」で夕食を楽しんだ後、翌朝は1階の喫茶「リヴィエール」で朝食を堪能。サラダやオムレツが乗ったプレートに加えて、山崎製パンの製品が食べ放題となるサービスに、「山崎製パンの施設で、実際に山崎製パンのパンを朝食として楽しめるのは、この場所ならではの体験」と満足げな様子を見せた。
総評としてクワリンは、「普通のビジネスホテルに比べて、かなり快適性、そしてコストパフォーマンスは高い」と絶賛。市川駅周辺で宿泊先を探す際、駅からのアクセスの良さと、独自の魅力を持つ同ホテルは、有力な選択肢の一つになりそうだ。
YouTubeの動画内容
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