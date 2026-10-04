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このチャンネルでは宿泊施設の紹介をメインに取り扱っております。 皆様の宿泊の参考になれるよう日々動画を投稿しております。 専門知識があるわけではありませんが、泊まってみて感じた点が伝わるようなレビューを目指していますのでよろしくお願いします。