阪神梅田本店（大阪市北区）で10月4日、「祝 阪神タイガース優勝記念セール」が始まった。

大阪・万博記念公園で人気イベント「魚ジャパンフェス」開幕 全国各地の魚介グルメ集結

大阪・中之島エリアで定期ナイトクルーズ「OSAKA NIGHTSTREAM」が本格運航へ

阪神タイガースがリーグ2連覇 道頓堀で優勝決定時にダイブも

ミャクミャクが阪神梅田本店に登場 大阪・関西万博×阪神タイガース商品発売

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