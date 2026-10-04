阪神梅田本店で「阪神タイガース優勝記念セール」 開店前に3000人の行列、セレモニーにトラッキーら登場
阪神梅田本店（大阪市北区）で10月4日、「祝 阪神タイガース優勝記念セール」が始まった。
阪神タイガースが10月3日にリーグ2連覇を達成したことを記念して開催。食品をはじめ、婦人服、紳士服、ベビー・こども服、リビング用品、雑貨など、全館の9割以上の売り場から、総力を挙げてそろえたお楽しみ袋や、この時だけのお買い得品が登場する。
4日は開店前からセールを目当てに約3000人が列を作り、阪神タイガースのレプリカユニフォームを身に着けた人の姿も多く見られた。同店は普段より45分早い9時15分に開店し、来店客に対応した。
開店前には「Vセレモニー」を実施。阪神タイガースのマスコットキャラクター、トラッキー、ラッキー、キー太が登場し、くす玉割りが行われた。
行列の先頭に並んだ男性3人組は「近くのカラオケボックスで過ごし、4時30分から並んだ」と話していた。
優勝記念セールは10月10日まで。
リーグ優勝記念ロゴ入りの球団オリジナルグッズは10月10日～20日、特設会場で販売する。
阪神タイガースが10月3日にリーグ2連覇を達成したことを記念して開催。食品をはじめ、婦人服、紳士服、ベビー・こども服、リビング用品、雑貨など、全館の9割以上の売り場から、総力を挙げてそろえたお楽しみ袋や、この時だけのお買い得品が登場する。
4日は開店前からセールを目当てに約3000人が列を作り、阪神タイガースのレプリカユニフォームを身に着けた人の姿も多く見られた。同店は普段より45分早い9時15分に開店し、来店客に対応した。
開店前には「Vセレモニー」を実施。阪神タイガースのマスコットキャラクター、トラッキー、ラッキー、キー太が登場し、くす玉割りが行われた。
行列の先頭に並んだ男性3人組は「近くのカラオケボックスで過ごし、4時30分から並んだ」と話していた。
優勝記念セールは10月10日まで。
リーグ優勝記念ロゴ入りの球団オリジナルグッズは10月10日～20日、特設会場で販売する。
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