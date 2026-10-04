シャワー中、大騒ぎしてしまう子犬のためにドアを開けっ放しにしていたという飼い主さん。いなくなったと思ったら…まさかの行動が可愛すぎると話題になっているのです。

悶絶必至、微笑ましすぎるその光景は記事執筆時点で11.7万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：シャワー中に子犬が騒ぐので、ドアを開けっぱなしにした結果→『いなくなった』と思ったら…まさかの光景】

シャワーを浴びていると寂しいと騒ぐ子犬→いなくなったと思ったら…

Xアカウント『@_movere_crus_』に投稿されたのは、子犬さんが見せたまさかの行動。

この日、飼い主さんがシャワーを浴びていると寂しいのか大騒ぎしてしまうミニチュアダックスフンド「ポポ」ちゃんのため、ドアを開けっ放しで過ごしていたのだそう。

想定外すぎる『まさかの行動』が話題

ここにいるとアピールをしながらシャワーを浴びている飼い主さんの様子を見ていたというポポちゃん。

ふと、いなくなったと思ったら…まさかの『おやつの袋』をくわえて戻ってきたのだそう。

『あの、おりこうに待っているので…』と言わんばかりに、まさかの交渉をし始めたというポポちゃん。

飼い主さんはそのあざと可愛さに思わず悶絶、すぐさまシャワーを中断しておやつを開封、ご褒美をあげることにしたと語られており、ポポちゃんの作戦は大成功。

寂しくて鳴いてしまうのに、どうせ待つならばと交渉を持ち出してしまうというまさかの策士ぶりは、飼い主さんのみならず多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

寂しがり屋で甘えん坊な元保護犬さん

ポポちゃんは、とある保護施設から飼い主さんの元へやってきた元保護犬さん。トライアル期間を経て本当の家族になった日から、日々すくすくと成長しているのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、毎日たくさんの『はじめて』を経験するポポちゃんの日常はミニチュアダックスフンドの魅力やたくさんの癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@_movere_crus_」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。