「ホームで０－７の大敗」クロアチアの41歳レジェンドが悲痛な思いを明かす「代表に来て20年で初めて…」
レジェンドも落胆を隠せなかった。 クロアチア代表は現地時間10月３日、UEFAネーションズリーグでイングランド代表と対戦。ホームで勝点３を手にしたいなか、試合は驚きの展開を見せる。 ８分、ハリー・ケインに決められ先制を許すと、そこからイングランドがゴールラッシュ。前半だけで４点の大差をつけられると、後半も攻撃の勢いを止められず３ゴールを追加され、０－７で大敗を喫した。 クロアチアは北中米ワールドカップのグループステージでも、イングランドに２－４で敗戦。その雪辱を果たしたいところだったが、ホームで大敗という衝撃の結果に、主将のルカ・モドリッチが試合後に悲痛な思いを明かした。クロアチアメディアの『INDEX』が伝えている。
この試合に先発し、０－５で迎えた56分に途中交代した41歳のMFは「１対１で勝負する場面はなく、攻撃的な姿勢も、チームスピリットもない。代表に来て20年になるが、試合後に恥ずかしさを感じたのは今日が初めてだ」と語った。 さらに「もちろん負けることはある。だがこのような形で大敗し、チームの評判をこれほど大きく傷つけることは許されない。20年間で初めて、心から恥ずかしく思う」と、“恥”という言葉を連呼するほどの落胆ぶりだ。それでも、最後には前を向く姿勢も見せた。「これまで大差で負けたことはあるが、こんな気持ちになったのは初めてだ。申し訳ない。だが、お互いを責め合うべきではない。これまでと同じように、僕たちは団結すべきだ」 このイングランド戦で、自身が持つクロアチア代表での歴代最多出場記録を205まで伸ばしたモドリッチ。主将としてチームを立て直し、10月６日に行なわれるスペイン戦では、サポーターに歓喜を届けられるか。構成●サッカーダイジェストWeb編集部
この試合に先発し、０－５で迎えた56分に途中交代した41歳のMFは「１対１で勝負する場面はなく、攻撃的な姿勢も、チームスピリットもない。代表に来て20年になるが、試合後に恥ずかしさを感じたのは今日が初めてだ」と語った。 さらに「もちろん負けることはある。だがこのような形で大敗し、チームの評判をこれほど大きく傷つけることは許されない。20年間で初めて、心から恥ずかしく思う」と、“恥”という言葉を連呼するほどの落胆ぶりだ。それでも、最後には前を向く姿勢も見せた。「これまで大差で負けたことはあるが、こんな気持ちになったのは初めてだ。申し訳ない。だが、お互いを責め合うべきではない。これまでと同じように、僕たちは団結すべきだ」 このイングランド戦で、自身が持つクロアチア代表での歴代最多出場記録を205まで伸ばしたモドリッチ。主将としてチームを立て直し、10月６日に行なわれるスペイン戦では、サポーターに歓喜を届けられるか。構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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