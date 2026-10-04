飲食店で見られた「可愛すぎる光景」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で74万回再生を突破し、「かわいすぎｗ」「店員さん笑わないのすごい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：火鍋の店員さんが『お肉の種類』を説明した結果→『椅子の方』を見てみると…全く話が入ってこない光景】

お肉の説明を聞いていたら…

TikTokアカウント「poponchu1112」の投稿主さんは、この日、火鍋のお店へ出かけました。

料理が届くと、店員さんがお肉の種類を丁寧に説明してくれたそうです。ところが、投稿主さんの視線は説明よりも、椅子の方へ。

なんと…愛犬の「ポポ」ちゃんが、前足をそろえてヒラヒラと振りながら、「ちょうだい」とアピールしていたのです。

実はわんちゃん用のお鍋も一緒に楽しめる店だったそう。あまりにも可愛らしい姿に、店員さんの話がまったく頭に入ってこなかったといいます。

ポポちゃんにとっては「お肉ならなんでもいい！」という気持ちだったのかもしれません。真面目に説明する店員さんと、必死にアピールするポポちゃん。その温度差にも、思わず笑ってしまう光景です。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「早くよこせ！って聞こえる(笑)」「可愛すぎて肉になりたい」などさまざまなコメントが寄せられました。

どんなときもちょうだいポーズ

そんなポポちゃんは、普段から「ちょうだい」のポーズをすることがあるそうです。ある日には、電池切れで動かなくなったおもちゃを前に、なんとか動かそうと立ち上がる姿も。

前足をそろえて一生懸命アピールしながら、おもちゃに向かって「動いて！」とお願いしているようだったのだとか。

食べ物だけでなく、おもちゃにも同じポーズをするポポちゃん。その姿からは、欲しいものがあるときは全力で伝える、素直で可愛らしい性格が伝わってきますね。

TikTokアカウント「poponchu1112」には、ポポちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「poponchu1112」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。