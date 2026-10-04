まるでおしゃべりをするように鳴くシベリアン・ハスキーの「サン」ちゃん（1歳6カ月・女の子）がXで注目を集めています。



【動画】ハスキーのおしゃべりするような鳴き声に仰天

飼い主さんによると、「よく『うわー！じゃないよ、何しゃべってんの？』と声をかけます（笑）」とのこと。おしゃべりの様子を撮影した動画には、ソファの下にすっぽりと潜り込み、両前足を広げて床にべったりと伏せるサンちゃんの姿が映っています。



次の瞬間、飼い主さんを見つめながら「うわー！」と高らかな美声を披露。



いったん、飼い主さんを見つめるとーー。



さらにキュートな声で「わう！」とひと鳴きして、満足したようにそっぽを向いてしまいました。



さんちゃんのかわいらしい鳴き声に、「なんてかわいいお声！」「マリオの落下ボイスに聞こえた」「スンスンかと思ってしまった」「美声で歌ってる！！？ かわいい（笑）」など、反響の声が寄せられました。



「もっと遊んでー！」おしゃべり上手なサンちゃん

飼い主の、エトアルサン！@キジトラ &ハスキーさん（@ett_er_bro）によると、このときサンちゃんはソファの下に潜って、飼い主さんとボール遊びをしていたといいます。「もっと遊んでー！ ボール取ってよー！ と言っているように感じましたね」と教えてくれました。



こうした鳴き方はめずらしいことではなく、サンちゃんにとってはいつものことなのだとか。それでも、ソファの下から顔をのぞかせる姿に、「かわいらしくて、胸がキュンとしました」と、飼い主さんはメロメロになったようです。



普段のサンちゃんは、どのような性格の子なのでしょうか。



「ワンちゃんにも人にも興味津々で、活発ですね。優しげな顔つきをしているところが魅力のひとつ。毎日、癒やされています」



表情豊かなお顔と、おしゃべりするような愛らしい声。そんなサンちゃんらしさが、今日も家族の暮らしにたくさんの笑顔を添えているようです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）