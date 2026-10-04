大学1年生の息子を持つJさん（50代）は、息子に「今のうちに運転免許を取ってほしい」と考えていました。



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大学1年生なら、まだ授業もそれほど忙しくないだろう。学年が上がれば専門科目やアルバイト、就職活動などで時間が取りにくくなるかもしれません。そこでJさんは、息子に代わって教習所探しを始めました。



自宅から近いほうがいいのか、大学から通いやすいほうがいいのか。送迎バスはあるか、予約は取りやすいか、交通費はいくらかかるのか。教習所を探し、比較しました。



「絶対マニュアル！」だったはずが…

一方、息子には、昔からスポーツカーに乗りたいという夢がありました。そのため、免許も「絶対にマニュアルで取りたい」と譲りません。



教習所では一般的に、マニュアル車の免許取得コースはAT限定より数万円程度高く設定されています。Jさんが調べた教習所でも、マニュアルとAT限定の料金差は3万円弱でした。



それでも息子は「どうせ取るならマニュアル」と希望しました。



そこで、友達も多く通い、大学から送迎バスも出ている教習所を選びました。Jさんは「これならスムーズに取れる」と思っていました。



ところが、息子は頻繁に教習に行っている様子ではありませんでした。



息子からたまに聞く話では、教習の予約も思うように取れず、 なかなか進んでいない様子。Jさんは「このまま免許を取れるのだろうか」と心配していました。



マニュアル車の操作にも苦戦していたようで、仮免許の試験にも不合格。教習に通うペースも上がらず、規定の期間内に合格できなかったことで、追加料金が発生することになりました。



「最初からAT限定なら、3万円弱安かったのに…」



と思っていたJさんを待っていたのは、さらに10万円程度の追加費用です。



そして、すったもんだの末、息子が出した結論は--。



「もうオートマ限定でいい」



あれほど「スポーツカーに乗るならマニュアル」と言っていたのに、最終的にはAT限定免許を選ぶことになりました。



最初からマニュアル免許のために余分に支払った約3万円。さらに、教習が予定通り進まなかったことで発生した約10万円の追加費用。



「だったら最初からAT限定でよかったのでは…」



Jさんの頭を、そんな思いがよぎったのは言うまでもありません。



（まいどなニュース特約・松波 穂乃圭）