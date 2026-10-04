〈「自分はただ東大生なだけなんじゃ…」東大→外資系銀行で年収1100万円→わずか9か月で退職して“刺しゅう屋”になった27歳男性が語る、学生時代の“コンプレックス”〉から続く

東京大学卒業後、外資系投資銀行へ入社し、年収1100万円というキャリアをわずか9か月で手放した、田中優輝さん（27）。アイロンさえ触ったこともないところから、2024年に刺繍ブランド「北区の刺しゅう屋」を創業した。

【衝撃画像】「36時間ぶっ通しで働いた」「お風呂にも入っていない」年収1100万円の外資系銀行に勤務していた頃の田中優輝さん（写真多数）

その後、SNSで数百万回再生される“バズ動画”を連発し、2026年9月時点でInstagramのフォロワー数は18万人超を誇る。今年7月には、著書『東大卒、年収1100万をやめて刺しゅうをはじめたワケ』（世界文化社）を上梓するなど、注目を集めている。

そんな田中さんに、外資系投資銀行時代の過酷な労働、上司や同僚との関係性、退職を決意したきっかけなどについて、話を聞いた。（全3回の2回目／3回目につづく）



田中優輝さん ©佐藤亘／文藝春秋

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外資系の投資銀行に入社、36時間ぶっ通しで働くことも…

--就職活動を経て、外資系の投資銀行に内定が出たときの心境はどうでしたか。

田中優輝さん（以下、田中） 落ちるか受かるかでずっとドキドキしていたので、安心しましたね。

この時は、まさか働き始めた後の方が大変だとは思っていなかったので、入社前の不安もあまりなく、「スタートアップでしこたま働いてきたから大丈夫だろう」と思っていました。全然大丈夫じゃなかったんですけど（笑）。

--入社後は、どのような業務をしていたのでしょうか。

田中 最初はクライアント企業の株価を更新したり、財務状況の整理をしたり、ひたすらエクセルと向き合っていました。先輩から「睡眠時間を確保するためにマウスを使わず、ショートカットキーを徹底しろ」と言われるほど忙しくて。

朝は大体10時くらいに出社して、気が付いたら夜の11時になっていて、12時くらいに同期とコンビニへ行って軽食を取り、夜中の2時くらいに「お先に失礼します」と言ってタクシーで帰る、という感じのスケジュールで働いていました。

帰る時間は日によって、夜中の2時から朝の5時くらいまでばらけていましたね。一番忙しい時は、36時間くらいぶっ通しで働いていることもありました。

たまに、案件がなくて午後5時に帰れるんじゃないか、という日もあるんです。でも、フロア全体が忙しくしているから、帰れないんですよね。「午後5時なのに帰るの？」みたいな空気になっちゃうので。結局、仕事がない時でも夜の12時くらいまでは会社にいましたね。

「睡眠時間が取れない時は髪を洗わずにシャワーだけ浴びて寝るような日も…」

--睡眠時間は確保できていましたか？

田中 忙しい時は4時間睡眠だったのですが、私はそれだと2日が限界なので、自分でコントロールして4時間、4時間と続いたら次の日は6時間、それでまた次の日は4時間……というサイクルになるように工夫していました。

睡眠時間が取れない時は髪を洗わずにシャワーだけ浴びて寝るような日もありました。

--当時、何か趣味や心の支えなどはありましたか。

田中 趣味は、あまりにも余裕がなさすぎて無理でしたね。でも先輩の中には、仕事が終わって深夜2時からジムに体を鍛えに行く人や、忙しい合間を縫って英語教室に通う人もいて。やっぱり、そういう野心的でエネルギーがある人が昇進していきますね。

私は土日も2週に一度は働いていましたが、それ以外の休日は、寝て過ごしていました。

いつクビになるかわからない“太く短い”会社員生活

--突然、会社をクビになる人もいるのだとか。

田中 1年目の社員は成長・投資段階なので対象にならないのですが、2、3年目以降はクビの対象になります。信頼されていた上司が突然いなくなったこともありました。

本社のニューヨークからヘッドカウントを減らす指示などが入ると、いつ肩を叩かれるかとみんなビクビクしていましたね。

上司からも、「みんないつクビになるかわからないから、この業界にいるなら太く短く、できるだけ“今”を最大化しよう」と言われたことがあるんです。だから高い車や時計、スーツを買っている人も多かったし、案件が終わると六本木の高級ステーキ店にみんなで食べに行ったりしていました。

刹那的な感じですが、みんな必死で、青春のようでもありましたね。

--そういった過酷な環境で、仕事を続けられるか不安になることはありましたか。

田中 「向いていないな」と思うことはありましたね。インターンで入った小さい化粧品会社では、自分で頭を使って、生産性のある、会社にとってプラスになる仕事ができていたんです。

でも、投資銀行に入社してからは本当にそれができなくなってしまった。忙しすぎて、言われたこと、振られた仕事をAIのように片付ける、ということしかできなくなったんです。忙しいなか「振られたからやる」という感じなので、何のためにこの作業をやっているのかを聞く余裕もありませんでした。

この仕事が向いている、昇進できる人というのは、そういう過酷な環境でも自分の立ち位置をしっかり理解して、上司に対してでも「もっと案件を良くするために、こうした方がいいんじゃないですか」というような提案ができる人なんです。

私にはその能力があったはずなのにできなかったので、「自分はここまでなのかな、どうしてできなくなっちゃうんだろう」という挫折感があって。長い労働時間が続く中で、肉体的疲労と精神的疲労も重なり、しんどい気持ちになりましたね。

上司に「顔が死んでいる」「一旦休むか？」と言われて…

--しんどい状況の中でも、会社の方々との関係は良好だったそうですね。

田中 そうですね。周りの方々は「この人があんなに頑張っているなら、この人のために働こう」と思わせるエネルギーのある方ばかりでした。物腰が柔らかくて、尊敬する先輩がたくさんいました。

私は忙しすぎていつも顔が死んでいたんですけど、先輩方は「どうしたんだよ」と明るく優しく声をかけてくれて。そういう人たちだからこそ、外資系の投資銀行でも生き残っていけるんだなと。

--ご自身の顔が「死んでいる」と気付いたのはいつ頃ですか？

田中 4月に入社して、6月、7月にはすでに上司から指摘されていましたね。「大丈夫か、一旦休むか？」と聞かれることもありました。

お風呂にも入っていないから、トイレに行く度に、鏡に映る自分の髪の毛がベタついて汚いのが気になったり。

--その時点で、会社を辞めようとは思わなかったのでしょうか。

田中 もともと起業志望だったので、資本金を少しでも稼ぎたかったんです。だからできるだけ1年は辞めずにいようと思っていたんですけど、結局つらくて9か月で辞めてしまいました。

高年収や肩書きを手放すことへの葛藤がなかったワケ

--最初から辞めることは決めていたのですね。

田中 そうですね。ただ、辞めるタイミングはかなり悩みました。起業しようと決めてはいたものの、日々の業務に追われて次にやりたいことも全然考えられていなくて、それが不安だったんです。

職業柄、色々な会社の企業分析をするので「各業界がどういう事業環境なのか」という知見は得られたのですが、「じゃあ自分はどうしよう」というのを考える余裕がなくて。

だからもう「辞めてしまってからの方が冷静に考えられるのではないか」と思ったんですね。スタートアップで働いた経験もあったので「何とかなるだろう」という自信もあり、思い切って辞めることができました。

--高年収や肩書きを手放すことへの葛藤はなかったですか。

田中 なかったんです。私の場合、東大に入学した時もそうだったのですが、目指した場所に入ることがゴールだったんです。東大に入った時点でゴール、投資銀行に入った時点でゴール、という感じだったので、もったいないという気持ちは全然なくて。

むしろ、自分が辞めることで、同じチームの同期に業務が全部回ってしまうのが、すごく心苦しかったですね。

「久しぶりにこんなに笑ったな」会社に退職を伝えようと決意した“きっかけ”

--会社に退職を伝えようと決意したきっかけは何かあったのでしょうか。

田中 仲の良い同期たちとたまたま休日が重なって、5人くらいで箱根旅行に行ったんです。それがすごく楽しくて「久しぶりにこんなに笑ったな」と思ったと同時に、「これで思い残すことなく辞められるな」とも思いました。日曜日に箱根から帰ってきて、月曜日に上司に「辞めます」と伝えました。

--上司の方はどういった反応でしたか。

田中 私がいつも元気なさそうにしていたこともあって、最初は「働きすぎだから、一度休職するという選択肢もあるよ」と言われたのですが、私が「起業するので」と言うとすぐに引き下がってくれました。

辞めることが決まってからは、上司の方が食事に誘ってくれたり、「俺も将来やりたいことがあるんだ」というような身の上話をしてくれたりして、急にみんなが「人間」に見えてきたんです。

--家族には、退職することを伝えたのでしょうか。

田中 箱根旅行から帰ってきた日の夜に「明日辞める」と伝えたのですが、特に反対されることもなく「早かったね」という感じでした。

これまで、大学受験も一人暮らしも、自分で決めたことは自分でやりたいようにやってきたので、両親も私を信頼してくれていたのだと思います。

「あ、色々な生き方があるんだな」と気付いた瞬間

--最後の出勤を終えた瞬間は、どういう気分でしたか。

田中 めちゃくちゃすっきりしました。責任が全部なくなって「何者でもなくなる瞬間」はすごく気が楽になりましたし、退職をしてから一瞬で元気が戻りました。

色々なものが綺麗に見えたと言いますか、何もかもが新鮮に思えました。お昼に散歩して、久しぶりに日差しを浴びて、スーパーで主婦の方々が買い物している光景や公園で談笑している人たちを見て、当たり前のことなんですけど「あ、色々な生き方があるんだな」と気付いたんです。

エクセルとパワーポイントしかない世界から解放されて、世界が広がったように見えました。

撮影＝佐藤亘／文藝春秋

〈東大卒・外資系銀行で年収1100万円→9か月で退職→未経験で“刺しゅう屋”に…「口座残高2000円になった」それでも27歳男性が“バズるブランド”を生み出せたワケ〉へ続く

（吉川 ばんび）